Российской столице и «Спартаку» Малиновские предпочли итальянскую провинцию

В недавнем матче Украина – Португалия Руслан Малиновский был одним из главных действующих лиц – именно он разгонял атаки в этом историческом для своей страны матче. Замечательно идут дела и у клуба Малиновского: «Аталанта» обосновалась на третьем месте в чемпионате. После неудачного матча с «Манчестер Сити», в котором команда Гвардиолы набила итальянцам пятёрку мячей, «Аталанта» исправилась в игре с «Удинезе», разгромив соперника со счётом 7:1. А ещё Клод Макелеле недавно признался, что как-то просматривал Руслана для «Челси». Наш болельщик не раз слышал фамилию украинца в контексте «Спартака». Игрока очень хотел видеть Олег Кононов, но украинец предпочёл «Аталанту».
Главной опорой и поддержкой Малиновского вне футбольного поля вот уже пять лет является красавица-жена. У них даже имена созвучны – Руслан и Роксана. Ребята вместе со времён выступления Малиновского за луганскую «Зарю». Одного наследника супруга уже мужу подарила, а вскоре в семье намечается пополнение: Роксана снова в положении. Итальянский воздух новорожденному определённо подойдёт больше московского.
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