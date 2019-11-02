«ЦСКА загнан в угол и будет больно кусать „Зенит“. Прогнозы на 15-й тур РПЛ

14-й тур нашего конкурса получился самым провальным в сезоне, на троих участники умудрились набрать всего 15 баллов.
Сергей Силкин угадал разницу в играх «Рубин» — «Урал» и «Крылья Советов» — «Зенит», а также исход матча
«Ростов» — «Сочи». Это 7 очков.
Обозреватель «Чемпионата» Антон Третяк предсказал счёт в матче «Ростов» — «Сочи» и исход игры «Крылья Советов» — «Зенит». Итог — 6 баллов.
Алексей Хасанов из Москвы угадал только два исхода — «Ростов» — «Сочи» и «Локомотив» – «Спартак». И это худший результат сезона.
Алексей Хасанов (Москва) — 2 (14-й тур)
Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)
Александр Лавров (Сочи) — 4 (10-й тур)
Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)
Александр Титеев — 5 (2-й тур)
Александр Алейников — 5 (5-й тур)
Таблица после 14-го тура
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Прогноз специалистов
Валерий Кечинов, известный российский футболист:
«Динамо» — «Ахмат» — 2:0
«Динамо» эмоционально встряхнулось. Видно, что у футболистов загорелись глаза. К тому же, бело-голубые играют дома. Они должны побеждать.
«Уфа» — «Локомотив» — 0:1
Уфимцы всегда дома играют очень прилично и в кубковой игре с ЦСКА они смотрелись неплохо. Но победит «Локомотив. «Железнодорожники» сейчас претендуют на чемпионство, как и «Зенит». После поражения от «Спартака» они должны брать три очка.
«Сочи» — «Тамбов» — 1:0
У сочинцев состав сильнее, чем у «Тамбова», и играют они при своих трибунах. Даже несмотря на смену тренера, «Тамбову» на выезде будет тяжело.
«Зенит» — ЦСКА — 3:1
Победит «Зенит». Они на ходу и не упустят свой шанс. В последнее время питерцы особенно выделяются среди остальных команд Премьер-Лиги. У ЦСКА сейчас не всё в порядке. Кубковая победа «армейцев», скорее заслуга Помазуна.
«Краснодар» — «Ростов» — 2:2
Будет результативная ничья. Обе команды играют очень интересно. В целом, выглядят равно находясь в группе лидеров чемпионата.
«Урал» — «Оренбург» — 1:0
У Дмитрия Парфёнова в этом сезоне собралась очень интересная команда. Дома «Урал» способен доставить проблемы любому сопернику. «Оренбург» не так ярко играет по сравнению с прошлым сезоном. «Урал» должен побеждать.
«Крылья Советов» — «Рубин» — 1:1
Если сравнивать игру обеих команд — не вижу явного фаворита. Сейчас они находятся примерно в одинаковой форме. Если рассматривать Соболева как палочку-выручалочку, то у «Рубина» тоже хватает исполнителей высокого класса.
«Спартак» — «Арсенал» — 2:1
Последние игры с «оружейниками» складываются очень тяжело для красно-белых. Победит «Спартак», но победа будет очень непростой. Видно, что команда встрепенулась, у игроков загорелись глаза. Но и у «Арсенала» в атаке тоже играют очень хорошие футболисты, там есть кому забивать.
Прогноз читателей
Александр Иванов (Тверь):
«Динамо» — «Ахмат» — 2:1
Обе команды недавно поменяли тренера, у «Динамо» дела налаживаются, у «Ахмата» пока нет. Ставлю на хозяев.
«Уфа» — «Локомотив» — 0:0
На своём поле «Уфа» победила «Ростов», «Зенит» и «Спартак», так что опасаться команды Вадима Евсеева точно стоит. Плюс, перед «Ювентусом», мне кажется, «Локомотив» будет готов сыграть на ничью.
«Сочи» — «Тамбов» — 2:1
«Тамбов» неожиданно грохнул «Уфу» 3:0, но «Сочи» класснее и должен брать домашние 3 очка.
«Зенит» — ЦСКА — 1:1
Всё говорит за победу «Зенита», но что-то подсказывает, что загнанный в угол ЦСКА в этом матче будет очень больно кусаться.
«Краснодар» — «Ростов» — 2:1
«Краснодар» неожиданно потерял дома очки в последнем туре, Карпин выставил второй состав на «Спартак» и вылетел из Кубка. Дома «быки» в этом чемпионате не проигрывали. Ставлю на хозяев.
«Урал» — «Оренбург» — 2:0
За «Урал» — шестое место а таблице и в целом хорошая статистика в домашних матчах.
«Крылья Советов» — «Рубин» — 0:0
У «Рубина» серия из четырёх матчей без поражений, причём три матча — 0:0. Давайте на этот счёт и поставим.
«Спартак» — «Арсенал» — 2:0
«Спартак» выиграл два матча при Тедеско, настроение в команде хорошее, а «Арсенал» в этом сезоне проиграл всем топ-клубам.
Прогноз журналистов
Максим Ерёмин, корреспондент «Чемпионата»:
«Динамо» — «Ахмат» — 3:1
В этом году смена тренера творит чудеса. Кажется, «Ахмат» — единственный клуб, который пока не поддержал тенденцию.
«Уфа» — «Локомотив» — 0:2
Из-за паузы «Уфы» в общении с прессой на неделе у нас слетело одно очень годное интервью. Желаю клубу как можно скорее осознать, что это так не работает. Хотя выигрывать «Локо» должен просто потому что сильнее.
«Сочи» — «Тамбов» — 2:1
У Точилина были проблемы в последних турах, но обыгрывать главного аутсайдера сезона можно. Даже учитывая, что он в прошлом туре громил «Уфу».
«Зенит» — ЦСКА — 1:1
Кажется, что должен легко побеждать «Зенит». Настолько же сильно, насколько недавно казалось, что «Локо» раскатает «Спартак». Да ладно, это ж один отдельный матч, допускаю, что Гончаренко придумает хитрую стратегию, которая позволит не проиграть. Выиграть вряд ли.
«Краснодар» — «Ростов» — 1:0
Просто должна прилететь ответочка за столь явно слитый Кубок России. Ну нельзя так.
«Урал» — «Оренбург» — 0:0
Одно поражение, и любой может ворваться в зону вылета, поэтому вряд ли кто-то понесётся вперёд. Особенно когда на улице близко к минус 10.
«Крылья Советов» — «Рубин» — 2:1
Аналогично с предыдущим. Тут, правда, есть Соболев, который давно не забивал.
«Спартак» — «Арсенал» — 3:3
Год назад после матча этих команд на «Открытии» было весело. Тедеско пора ещё раз потерять очки, а то скоро начнутся песни о реинкарнации Карреры, тренерском гении и всё в таком духе. Пусть «Спартак» снова сыграет вничью. Чтобы реальность не потерять.
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