Вам тоже надоели новости о трансфере Ибрагимовича? Но тут есть причины

Златан давно создает свой имидж бога. Высказывания шведа уже больше похожи не на высокомерие, а на часть шоу – важной составляющей, которая позволяет оставаться футболу популярным. Да и вообще видом спорта номер один.

Религия Ибрагимовича захватывает в том числе Россию. И тому хватает примеров. Даже игрок РПЛ Ибрагим Цаллагов называет своего сына Златаном, чтобы к нему потом обращались по отчеству – Златан Ибрагимович. Гениально и одновременно показательно в плане масштаба культа. Как и история мальчика с прической Ибрагимовича, которого не пускали в школу. За парня из Сосновоборска вступились Семин, Карпин, Дзюба, Тарасов и даже Тотти.

«Если я уйду, то никто не вспомнит об MLS», – очередное пафосное высказывание от Златана. Его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до конца года. Последнее время новостные ленты накрыл поток информации о будущем Ибрагимовича. Поток новостей помощнее, чем если бы «Чемпионат» сделал большое интервью и выпускал цитаты в ленте, как это любят наши читатели.

Возмутительный жест Ибрагимовича! Он проиграл и не смог уйти нормально Уход великого игрока получился скандальным. В США такую грязь могут не простить.

1. Глава совета директоров аргентинской «Бока Хуниорс» заявил, что Ибрагимович хочет перейти в их клуб.

2. Итальянское издание La Nazione сообщило, что Ибрагимович может перейти в «Фиорентину».

3. Главная итальянское спортивная газета Gazzetta dello Sport сообщила об интересе «Интера» к Ибрагимовичу.

4. Затем все та же Gazzetta dello Sport поведала, что переговоры между «Наполи» и Ибрагимовичем уже идут. А сам форвард сказал, что с ним бы стадион «Сан-Пауло» заполнялся бы всегда. Самое смешное, что после всего этого одна букмекерская контора выкатила коэффициенты, согласно которым наиболее вероятен трансфер Златана в «Милан».

5. Буквально на днях появилась информация о том, что Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии – в клубе «Перт Глори».

6. А вот сегодняшние сводки: «Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу 8 миллионов евро за контракт на 18 месяцев. (Неудивительно, что звучит столько итальянских клубов, когда твой агент – Мино Райола.)

И все это новости за последний мясяц. Как и история с информационной бомбой от Ибрагимовича. Он выложил в сторис в Instagram видео со словами: «Привет, Испания! Знаете что? Я возвращаюсь». Мой коллега даже оперативно вычислил, что форвард переходит в «Атлетико». Правда, вскоре выяснилось, что это был лишь анонс сотрудничества между футболистом и испанской букмекерской компанией.

Златан в «Атлетико» — это будет легендарно. Даже если не сложится Поскорее бы зима!

Златан умеет продавать себя лучше, чем любой другой футболист. Он едва ли входит в топ-10 сильнейших игроков на сегодня, но его имя по громкости держится на уровне Месси и Роналду. И все, что сейчас происходит, – мощнейшая рекламная акция. Златану – 38 лет. С большой вероятностью следующий контракт станет для шведа последним на профессиональном уровне. В футболе такое называют ветеранским контрактом, когда футболисту важно именно заработать перед завершением карьеры.

Несмотря на возраст швед остается крайне желанным футболистом. Даже сейчас он на многое способен. Да, теперь он вряд ли будет выдерживать скорости Лиги чемпионов и играть по два раза в неделю в основе, но классные голы он продолжает штамповать. К тому же, в Ибрагимовиче заинтересованы, как и в медийной персоне. Трансфер такого игрока моментально добавит интереса к клубу. А если в этой стране еще налажен рынок продажи официальных клубных футболок…

В общем, готовьтесь к тому, что новостей о будущем Златана будет все больше. И далеко не факт, что большинство информации – выдумки. Я вполне могу себе представить Мину Райолу, который действительно переписывается в WhatsApp с десятками спортивных директоров клубов по всему миру.