14 голов за 2 матча! Ближайший соперник «Зенита» по ЛЧ рвёт и мечет в Германии

После поражения от «Фрайбурга» 26 октября будущий соперник «Зенита» в Лиге чемпионов пугающе круто проводит уходящую неделю. В матче 10-го тура Бундеслиги «Лейпциг» дома буквально уничтожил «Майнц».

О том, что вечер у соперников команды Нагельсманна не заладится, стало ясно ещё в первой трети игры. За такой коротким промежуток Забитцер, Вернер и Нкунку сообразили на троих и вколотили три безответных мяча в ворота «Майнца». Итог 3:0 к 35-й минуте, гол и 2 голевые у Тимо, гол+пас у Кристофера, а также забитый мяч на счету Марселя.

Главный героем концовки первого тайма стал Юссуф Поульсен. Молодой, но циничный датчанин сначала отдал результативную передачу на защитника Хальстенберга, а затем отличился сам.

Ещё до перерыва игру можно было уже заканчивать. «Лейпциг» владели невероятным преимуществом и нещадно осаждал ворота гостей, контролируя мяч большую часть времени, а «Майнц» оставлял о себе лишь жалкое впечатление. Четыре удара, один из которых в створ – печальный результат команды Сандро Шварца в первой половине матча.

К сожалению для гостей, во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Приговорённый «Майнц» тремя разящими голевыми ударами казнили защитник Норди Мукиэле и главный палач встречи Тимо Вернер. Забив два мяча после перерыва, форвард оформил хет-трик.

Ранее, на этой неделе футболисты «Лейпцига» так же безжалостно разобрались с «Вольфсбургом» в 1/16 финала Кубка Германии. В первом тайме команда Нагельсманна отличилась лишь однажды, зато после перерыва записала на свой счёт аж 5 голов (дублем отметился Вернер). Мяч «Вольфсбурга», забитый на 89-й минуте встречи, казался не ответным голом, а скорее последним словом умирающего.

Таким образом за эту неделю «Лейпциг» провёл 2 матча, забил 14 мячей, вышел в 1/8 финала Кубка Германии и поднялся на 3-е место Бундеслиги – до лидера «Боруссии Мёнхенгладбах» всего-то 4 очка.

Одно решение Нагельсмана — и «Зенит» пропал. Анализ матча в Лейпциге Большой текст о том, как менялась игра в Германии.

Бояться «быков» «Зениту» не стоит, но опасаться точно не помешало бы. Уже во вторник «Лейпциг» будет в Санкт-Петербурге.