ЦСКА в меньшинстве увёз очки из Петербурга! Но судейство будут обсуждать

В конце сентября, после 11-го тура ЦСКА стал единоличным лидером чемпионата России. Это был первый и до сегодняшнего дня единственный случай за полтора года работы Сергея Семака в «Зените», когда петербургская команда под его руководством не лидировала в РПЛ по набранным очкам или как минимум не делила первое место. Однако развить добытое преимущество армейцам не удалось. Октябрь получился для команды Виктора Гончаренко кошмарным: пять матчей подряд без побед (четыре поражения и ничья) во всех турнирах.

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Теперь, в начале ноября красно-синие приехали в гости к сине-бело-голубым. И не уступили победителю первого круга «Зениту», показав крепкий характер. Рассказываем о главных событиях из игры на «Газпром Арене»:

— В заявке «Зенита» второй матч подряд не оказалось травмированного голкипера сборной России Андрея Лунёва. У ЦСКА, прежде всего, обращало на себя внимание появление в основе Вадима Карпова. Гончаренко рискнул поставить 17-летнего центрального защитника против Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Тренер «армейцев» вообще сохранил состав, игравший в дерби, несмотря на поражение от «Динамо».

— Фанаты сине-бело-голубых проводили свою команду на матч с «огоньком». Сотни поклонников «Зенита» приветствовали зажжёнными файерами автобус с игроками и тренерским штабом возле «Газпром Арены». Это произошло не впервые: такое же впечатляющее файер-шоу болельщики петербургской команды организовали в феврале перед встречей с «Фенербахче» в Лиге Европы.

— В первом тайме мы увидели игру, в которой «Зенит» и ЦСКА скорее ждали чужой ошибки, нежели вынуждали соперника ошибиться. Гончаренко наконец-то отказался от высокого прессинга, понимая, чем это грозит в Петербурге. Как правило, хозяев встречали лишь три игрока группы атаки – Фёдор Чалов, Никола Влашич и Ильзат Ахметов. При этом тренер гостей довольно быстро поменял местами Влашича и Ахметова, видимо, надеясь на то, что россиянин лучше хорвата будет накрывать Дугласа Сантоса. «Зенит» же не включался на сто процентов, очевидно, потому что через два на третий нужно играть в Лиге чемпионов с «РБ Лейпциг».

— На матче работала система VAR. В начале матча она помогла нижегородцу Михаилу Вилкову убедиться в том, что Бранислав Иванович не играл рукой в своей штрафной. Ещё случился сложный для трактовки эпизод со столкновением Сердара Азмуна и Ивана Облякова. Иранец наступил сопернику сзади на икроножную мышцу. По мнению судейской бригады, фол не тянул на «горчичник».

— ЦСКА забил перед перерывом первым же ударом в створ! Гол получился очень простым и курьёзным. Игорь Акинфеев выбил мяч от ворот, Чалов перепрыгнул Ивановича, а Влашич воспользовался тем, что Ракицкий и Вячеслав Караваев помешали друг другу. Хорват реализовал выход один на один. Несмотря на небольшое преимущество по опасным моментам и ударам (9:7, в створ – 2:1), чемпион проиграл первый тайм.

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— После перерыва «Зенит» заметно прибавил в движении и агрессии, так как счёт заставлял команду Семака забыть о Лиге чемпионов. Результатом давления стали голевые моменты после угловых («армейцам» как обычно недоставало надёжности при обороне при «стандартах») и красная карточка Яке Бийолу. Впрочем, словенец сам виноват в своём удалении: он сыграл неаккуратно, ударив Барриоса ногой по голове.

— Молодой команде Гончаренко, которая, как правило, хуже проводит вторые таймы, становилось с каждой минутой всё сложнее сдерживать давление чемпиона. Семак неожиданно отправил на правый фланг левшу Дугласа и выпустил на поле Александра Ерохина, чтобы иметь ещё одного высокого игрока при навесах в штрафную. Этот ход тренера «Зенита» сработал: голевую атаку разогнал Дуглас, а завершил ударом в касание Ерохин с передачи Артёма Дзюбы. Самый результативный игрок РПЛ заработал ещё один балл по системе «гол плюс пас».

— Статистика второго тайма говорит сама за себя: «Зенит» выиграл по ударам – 18:4 (в створ – 4:2), владея мячом 74% времени. Но никакие цифры не передадут тех эмоций, которые подарили эти 45 минут. Хозяева наступали, стерев все контуры тактической схемы и отправив вперёд даже Ивановича, а гости искали шанс в редком контрвыпаде. Воспитанник петербургского футбола Обляков едва не подрался с Дзюбой, который на три головы выше его! Были и другие «военные действия» на футбольном поле. Результатом этого мощного сражения в Петербурге стала ничья.