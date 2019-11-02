Вилков — суперзвезда. «Зениту» с ним не повезло

Михаил Вилков вечно на хайпе: иногда без вины, да и скорее всего — без желания. Вы же знаете, бывают такие обречённые от рождения люди, к которым пристают цыгане, нищие, алкаши. Слетаются, липнут — не отобьёшься.

Вот Вилков — именно такой.

Только выйдет на поле, а ты уже натыкаешься на его зажиточное пузико. Думаешь: вот те на, даже в футболе не нужны кубики, чтобы стать самой яркой звездой.

А гримасы? Черт возьми, да я прямо сейчас хочу использовать фильтр «Вилков» в инстаграм и всех им выбесить.

Но главная особенность Вилкова всё равно судейская — умение притягивать проблемы. Пограничные офсайды, внезапные и не имеющие отношения к игровым эпизодам приступы сумасшествия игроков, идиотские фолы — всё это его, родное. И даже VAR не спасает.

Вот что было в последнем матче Вилкова? Мяч в штрафной ЦСКА, но Барриос какого-то дьявола наступает на ногу Чалову в центральном круге. Судья вот, правда, мог видеть этот эпизод только глазами на заднице, но у него их, слава богу, нет. Пропустили эпизод — это видимо, какая-то повторяющаяся аномалия Крестовского — и операторы «Матч ТВ», показав какой-то странный повтор из космоса. То есть, вроде ещё ничего не произошло — может, там и нарушения-то не было — а одна команда и все её фанаты уже выпадают в осадок.

ЦСКА в меньшинстве увёз очки из Петербурга! Но судейство будут обсуждать «Зенит» не смог дожать «армейцев» в огненном матче.

Дальше — этот детский фол Азмуна, когда он шипами сзади вошёл в икру Облякова и не получил вообще ничего. Ну, тоже бывает, не усмотрел Вилков своим глазами. Да и футболист ЦСКА сам виноват — вскочил так беззаботно, будто случился самый обычный фол. Опять же, совпало, но где же был VAR с Сергеем Карасёвым и его пятьюдесятью камерами?! Может, сломался?

Зато как всё хорошо сработало в момент с Бийолом. Открытое пространство, задранная нога, игра на опережение головой от Барриоса, а дальше — идеальная имитация приступа боли. Конечно, это вторая жёлтая и красная, а счёт по спорным моментам 3:0. Но разве главный судья виноват, что Обляков двадцать минут назад выступил полным профаном, а Барриос — как маэстро и профи?

Наверное, нет, но создавать скандал — карма Вилкова. «Зениту» с ним не повезло. ЦСКА, «Спартаку» и остальным — тем более. Да и судейскому корпусу тоже. Ведь кончится VAR, руководство чего угодно ещё много раз сменится, но суперзвезда продолжит зажигать, двигая нас по пути то хайпа, то хейта. И оставляя нас с мыслью, что это всё это кому-нибудь нужно.