«Барселона» опозорилась! Команда Вальверде пропустила трижды за 7 минут

На этот раз тер Штеген не помог — «Леванте» оказался даже крепче «Славии».

Команду Эрнесто Вальверде начинает лихорадить. После тяжелейшей победы в Лиге чемпионов против «Славии», когда героем матча стал вовсе не Месси, не Суарес и не Гризманн, а тер Штеген, футболистов «Барселоны», по словам голкипера, ждал серьёзный разговор.

Тем не менее беседа либо не состоялась, либо не помогла. Следующую встречу каталонцы провели ещё хуже. За 7 минут они умудрились пропустить трижды от «Леванте» и справедливо потерпели поражение.

В первом тайме гостевого матча с командой Пако Лопеса свои игровые проблемы «Барселона» умело скрывала за привычно высоким процентом владения мячом. Конечно, сине-гранатовые превосходили соперника по количеству голевых моментов, но совсем на чуть-чуть.

Забитый гол стал скорее следствием высокого исполнительского мастерства отдельных игроков «Барсы», а не превосходством одной команды над другой. После паса Артура Гризманн тонко прочувствовал эпизод и пропустил мяч, который сразу же подхватил Семеду. К такому повороту событий защитник хозяев оказался не готов. Врывающегося в штрафную площадь коллегу по амплуа Хорхе Мирамон ударил по ногам. Судья указал на точку, а Месси хладнокровно открыл счёт.

Спустя пять минут аргентинец получил шанс удвоить преимущество своей команды, но не смог протолкнуть мяч мимо вратаря. Как стало ясно позднее, незабитый мяч Лео стал чуть ли не самым главным моментом в игре. При разнице в два мяча «Барселона» вряд ли бы упустила победу, а так не смогла добыть и ничьей.

Результат второго тайма, как и всего матча определил небольшой промежуток с 63-й по 68-й минуту. Потеряв концентрацию, каталонцы дали слабину, а «Леванте» был невероятно хладнокровен и безжалостен. Сначала хозяева наказали соперника за вынос Пике через центр поля. Подхватив мяч, футболисты «Леванте» молниеносно вывели Кампанью на ударную позицию, который одним касанием сравнял счёт.

Спустя три минуты Майораль, почувствовав свободу поблизости от штрафной, зарядил точно в левый угол ворот, а ещё через пять Радоя с помощью рикошета забил третий мяч хозяев.

«Славия» нанесла 24 удара по воротам «Барселоны». Вальверде, что происходит? Разница ударов с 85-й минуты до финального свистка – 9-1.

Оставшиеся 20 минут матча «Барса» без устали атаковала и даже отправила мяч в сетку. Однако гол Месси судья отменил, усмотрев с помощью VAR офсайд у Гризманна в том эпизоде, а забить мяч по правилам гости уже не успели.

После окончания встречи у футболистов «Барселоны» наверняка состоялся ещё один разговор в раздевалке. Только на этот раз повод для беседы был намного серьёзнее.