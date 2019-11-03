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Кипер немецкого клуба «Унион» лично прогнал фанатов, выбежавших на поле

Вратарь прогнал фанатов с поля
«Чемпионат»
Вратарь прогнал фанатов с поля. Они мешали играть
Голкипер немецкого «Униона» Рафал Гикевич не испугался четырёх человек в масках. Об этом и другом – в обзоре главных новостей дня.
Футбол 0

«Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отправивший мяч в ворота соперника перед свистком на перерыв. В начале второго тайма «армейцы» остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Яки Бийола. На 73-й минуте полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сравнял счёт с передачи нападающего Артёма Дзюбы.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
02 ноября 2019, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Влашич – 45+1'   1:1 Ерохин – 73'
Удаления: нет / Бийол – 54'
Вилков — суперзвезда. «Зениту» с ним не повезло
А ЦСКА, «Спартаку» и всем остальным — тем более.

Голкипер «Униона» выгнал с поля фанатов в масках в матче Бундеслиги с «Гертой»

В матче 10-го тура чемпионата Германии между берлинскими «Унионом» и «Гертой» случился любопытный эпизод, главным действующим лицом которого стал польский голкипер Рафал Гикевич.

Как сообщает Goal.com в своём «твиттере», непосредственно во время встречи на поле выскочили несколько болельщиков в масках. В ситуацию вмешался вратарь хозяев, который прогнал фанатов назад на трибуны.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Goal.com.

Матч между «Унионом» и «Гертой» завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола во встрече стал Себастьян Полтер, который на 90-й минуте реализовал 11-метровый удар.

«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче Бундеслиги, «Байер» уступил «Боруссии» М

«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 5:1.

Уже на 9-й минуте матча после удаления Жерома Боатенга гости остались в меньшинстве. До перерыва хозяева дважды воспользовались численным преимуществом. Забитыми мячами отметились Филип Костич и Джибриль Соу. На 37-й минуте Роберт Левандовски после передачи Альфонса Дэвиса отыграл один мяч. Однако во втором тайме «Айнтрахт» забил в ворота действующего чемпиона ещё три мяча. Голы на счету Давида Абрахама, Мартина Хинтереггера и Гонсало Пасьенсы.

В параллельном матче «Байер» дома уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Встреча завершилась со счётом 1:2. У гостей забивали Оскар Вендт и Марку Тюрам. У хозяев гол на счету Кевина Фолланда.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
02 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
5 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Костич – 25'   2:0 Соу – 33'   2:1 Левандовски – 37'   3:1 Абрахам – 49'   4:1 Хинтереггер – 61'   5:1 Пасьенса – 85'
Удаления: нет / Боатенг – 9'

«РБ Лейпциг» со счётом 8:0 обыграл «Майнц» в матче чемпионата Германии

В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Майнц». Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев.

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил хет-трик и стал автором трёх результативных передач. По одному мячу в ворота «Майнца» отправили хавбеки Марсель Забитцер и Кристофер Нкунку, защитники Марцель Хальстенберг и Норди Мукиэле, а также форвард Юссуф Поульсен.

«РБ Лейпциг», набрав 18 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Майнц» (9) — 13-е.

В следующем туре немецкого первенства «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с берлинской «Гертой», а «Майнц» дома примет столичный «Унион». Оба матча состоятся 9 ноября.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
02 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
8 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Забитцер – 5'   2:0 Вернер – 30'   3:0 Нкунку – 35'   4:0 Хальстенберг – 38'   5:0 Поульсен – 44'   6:0 Вернер – 48'   7:0 Мукиэле – 50'   8:0 Вернер – 87'
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«Барселона» проиграла «Леванте», пропустив 3 мяча за 7 минут

«Барселона» проиграла «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счётом 1:3.

Сине-гранатовые забили первыми. На 38-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, который был назначен за фол на Нельсоне Семеду. После перерыва хозяевам удалось забить трижды в течение семи минут. Забитыми мячами в составе «Леванте» отметились Хосе Кампанья, Борха Майораль и Неманья Радоя. На 74-й минуте Месси забил второй мяч в ворота хозяев, однако после просмотра VAR рефери отменил взятие ворот из-за офсайда у Антуана Гризманна.

Испания - Примера. 12-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Месси – 38' (пен)   1:1 Кампанья – 61'   2:1 Майораль – 63'   3:1 Радоя – 68'
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На этот раз тер Штеген не помог — «Леванте» оказался даже крепче «Славии».

Гол Уолкера на 87-й минуте принёс «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 2:1.

Первыми забили гости. Свою команду на 13-й минуте вперёд вывел Джеймс Уорд-Праус. «Горожане» смогли отыграться на 70-й минуте — результативный удар на счету Серхио Агуэры. Победный мяч на 87-й минуте провёл защитник хозяев Кайл Уолкер.

В параллельном матче «Шеффилд Юнайтед» на своём поле разгромил «Бёрнли». Встреча завершилась со счётом 3:0. Победу хозяевам принесли результативные удары Джона Ландстрема, который оформил дубль, и Джона Флека. Интересно, что все три голевые передачи во встрече сделал форвард «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Уорд-Праус – 13'   1:1 Агуэро – 70'   2:1 Уолкер – 86'

«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Астон Виллой», забив два мяча в концовке

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Астон Виллы» Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте. Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сравнял счёт на 87-й минуте.

В добавленное время отличился нападающий мерсисайдцев Садио Мане.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии. В предыдущих турах команда Юргена Клоппа одержала девять побед и один раз сыграла вничью.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Хассан – 21'   1:1 Робертсон – 87'   1:2 Мане – 90+4'
«Ливерпуль» снова вытащил матч на последних минутах. Поразительно!
Это уже классика.
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