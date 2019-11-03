Вратарь прогнал фанатов с поля. Они мешали играть

«Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России
В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отправивший мяч в ворота соперника перед свистком на перерыв. В начале второго тайма «армейцы» остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Яки Бийола. На 73-й минуте полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сравнял счёт с передачи нападающего Артёма Дзюбы.
Голкипер «Униона» выгнал с поля фанатов в масках в матче Бундеслиги с «Гертой»
В матче 10-го тура чемпионата Германии между берлинскими «Унионом» и «Гертой» случился любопытный эпизод, главным действующим лицом которого стал польский голкипер Рафал Гикевич.
Как сообщает Goal.com в своём «твиттере», непосредственно во время встречи на поле выскочили несколько болельщиков в масках. В ситуацию вмешался вратарь хозяев, который прогнал фанатов назад на трибуны.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Goal.com.
Матч между «Унионом» и «Гертой» завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола во встрече стал Себастьян Полтер, который на 90-й минуте реализовал 11-метровый удар.
«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче Бундеслиги, «Байер» уступил «Боруссии» М
«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 5:1.
Уже на 9-й минуте матча после удаления Жерома Боатенга гости остались в меньшинстве. До перерыва хозяева дважды воспользовались численным преимуществом. Забитыми мячами отметились Филип Костич и Джибриль Соу. На 37-й минуте Роберт Левандовски после передачи Альфонса Дэвиса отыграл один мяч. Однако во втором тайме «Айнтрахт» забил в ворота действующего чемпиона ещё три мяча. Голы на счету Давида Абрахама, Мартина Хинтереггера и Гонсало Пасьенсы.
В параллельном матче «Байер» дома уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Встреча завершилась со счётом 1:2. У гостей забивали Оскар Вендт и Марку Тюрам. У хозяев гол на счету Кевина Фолланда.
«РБ Лейпциг» со счётом 8:0 обыграл «Майнц» в матче чемпионата Германии
В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Майнц». Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев.
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил хет-трик и стал автором трёх результативных передач. По одному мячу в ворота «Майнца» отправили хавбеки Марсель Забитцер и Кристофер Нкунку, защитники Марцель Хальстенберг и Норди Мукиэле, а также форвард Юссуф Поульсен.
«РБ Лейпциг», набрав 18 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Майнц» (9) — 13-е.
В следующем туре немецкого первенства «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с берлинской «Гертой», а «Майнц» дома примет столичный «Унион». Оба матча состоятся 9 ноября.
«Барселона» проиграла «Леванте», пропустив 3 мяча за 7 минут
«Барселона» проиграла «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счётом 1:3.
Сине-гранатовые забили первыми. На 38-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, который был назначен за фол на Нельсоне Семеду. После перерыва хозяевам удалось забить трижды в течение семи минут. Забитыми мячами в составе «Леванте» отметились Хосе Кампанья, Борха Майораль и Неманья Радоя. На 74-й минуте Месси забил второй мяч в ворота хозяев, однако после просмотра VAR рефери отменил взятие ворот из-за офсайда у Антуана Гризманна.
Гол Уолкера на 87-й минуте принёс «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»
«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 2:1.
Первыми забили гости. Свою команду на 13-й минуте вперёд вывел Джеймс Уорд-Праус. «Горожане» смогли отыграться на 70-й минуте — результативный удар на счету Серхио Агуэры. Победный мяч на 87-й минуте провёл защитник хозяев Кайл Уолкер.
В параллельном матче «Шеффилд Юнайтед» на своём поле разгромил «Бёрнли». Встреча завершилась со счётом 3:0. Победу хозяевам принесли результативные удары Джона Ландстрема, который оформил дубль, и Джона Флека. Интересно, что все три голевые передачи во встрече сделал форвард «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе.
«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Астон Виллой», забив два мяча в концовке
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Астон Виллы» Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте. Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сравнял счёт на 87-й минуте.
В добавленное время отличился нападающий мерсисайдцев Садио Мане.
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии. В предыдущих турах команда Юргена Клоппа одержала девять побед и один раз сыграла вничью.
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