Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня — жена Ивана Ордеца

Красота дня — жена Ивана Ордеца
«Чемпионат»
Они решились на переезд из Украины в Россию
У Ивана Ордеца начинает получаться.
Футбол 0

В матче 15-го тура «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом». Всё могло закончиться гораздо плачевнее, но в компенсированное время Иван Ордец замкнул подачу Рауша с углового и тем самым продлил беспроигрышную серию «Динамо» при новом тренере. Примечательно, что Кирилл Новиков руководит командой три матча, и во всех трёх выпускает украинца с первых же минут. У Дмитрия Хохлова же Ордец сыграл лишь 27 минут в РПЛ и провёл полный матч в Кубке России.

Украинский защитник перешёл в команду летом на правах свободного агента из донецкого «Шахтёра». Подписывая трёхлетний контракт с «Динамо», в своём «инстаграме» Иван отметил, что верит в то, что вместе с клубом покорит новые вершины. А покорять эти вершины Ордецу помогает его жена, Елизавета. Пара встречалась пять лет и расписалась в феврале 2017 года между матчами «Шахтёра» в 1/16 финала лиги Европы, а сейчас воспитывает дочь, которую назвали Софией.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019