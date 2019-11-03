Они решились на переезд из Украины в Россию

В матче 15-го тура «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом». Всё могло закончиться гораздо плачевнее, но в компенсированное время Иван Ордец замкнул подачу Рауша с углового и тем самым продлил беспроигрышную серию «Динамо» при новом тренере. Примечательно, что Кирилл Новиков руководит командой три матча, и во всех трёх выпускает украинца с первых же минут. У Дмитрия Хохлова же Ордец сыграл лишь 27 минут в РПЛ и провёл полный матч в Кубке России.

Украинский защитник перешёл в команду летом на правах свободного агента из донецкого «Шахтёра». Подписывая трёхлетний контракт с «Динамо», в своём «инстаграме» Иван отметил, что верит в то, что вместе с клубом покорит новые вершины. А покорять эти вершины Ордецу помогает его жена, Елизавета. Пара встречалась пять лет и расписалась в феврале 2017 года между матчами «Шахтёра» в 1/16 финала лиги Европы, а сейчас воспитывает дочь, которую назвали Софией.