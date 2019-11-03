26 ударов нанесли по воротам ЦСКА. При Гончаренко такого ещё не было

Массированную «бомбардировку» в центральном матче 15-го тура РПЛ пережили московские «армейцы». 26 ударов за полтора часа по воротам ЦСКА нанёс «Зенит» — больше, чем «Реал» в Мадриде (18) или «Рома» в Риме (20). Понятно, что без удаления Бийола этого антирекорда красно-синих не случилось бы (при Викторе Гончаренко они так много противнику ещё не позволяли), но сам по себе статистический факт заслуживает внимания. Парадокс, но при столь вроде бы красноречивых цифрах оборонительная бригада ЦСКА не наработала на выговор – скорее заслужила (и наверняка получила) благодарность. Об атаке «Зенита» этого не скажешь – она в условиях численного большинства сработала катастрофически неэффективно.

У ЦСКА был ясный план на игру, и он его чётко придерживался. Гончаренко благоразумно не стал ввязываться в заведомые авантюры на поле чемпиона и вновь укомплектовал опорную зону сразу двумя профильными разрушителями – Бистровичем и Бийолом. Очевидно, что в приоритете у гостей было не пропустить, и с этим предписанием они в равных составах отлично справлялись. Достаточно сказать, что первый удар по воротам сине-бело-голубые нанесли только на 20-й минуте, а прицельный – на 28-й.

ЦСКА в меньшинстве увёз очки из Петербурга! Но судейство будут обсуждать «Зенит» не смог дожать «армейцев» в огненном матче.

На первый взгляд удивительно, что активнее всех в наступлении до перерыва проявлял себя самый старший человек на поле, даже с оглядкой на «армейское» прошлое Жиркова. Но дело не только в особом настрое Юрия на не безразличную ему команду. Очевидно, что Семак акцентировал внимание подопечных на той же самой зоне ЦСКА, что и его бывший одноклубник и тёзка Ребров в недавнем матче Лиги Европы: справа в обороне. Фернандес традиционно располагается высоко, при своих атаках – на одной линии с нападающими и при всей своей фантастической выносливости не в состоянии все 90 минут носиться от флага до флага. В свою очередь юному Карпову пока не хватает опыта, чтобы безошибочно страховать партнёра. У Жиркова, напротив, этого опыта на двоих хватит. Его включения – лучшее, что было у «Зенита» до перерыва.

Все самые опасные удары по воротам Акинфеева в первом тайме – в количестве трёх штук – нанёс бронзовый призёр Евро-2008. Два мяча взял его бывший сослуживец с повязкой на бицепсе, один прошёл мимо.

Фото: pfc-cska.com

Единственное, за что Гончаренко вправе был «пихануть» подопечным, так это за стандарты. И то – несильно. За первые полчаса «Зенит» выполнил четыре угловых, и все розыгрыши довёл до удара. Другое дело, какого качества были эти удары. Мягко говоря, невысокого. И это тоже можно поставить в заслугу защищающимся – без сопротивления хозяева не пробили ни разу.

В общей сложности за первый тайм «Зенит» произвёл 9 выстрелов: кроме «жирковских» все – неточные. Пять ударов пришлись мимо, два блокировали «армейцы» (Дивеев и Бийол). С точки зрения организации игры и результата первый тайм в исполнении ЦСКА был близок к идеальному.

Оперативно вмешаться в ситуацию Гончаренко вынудило удаление Бийола. Нарушенный количественный баланс на своей половине поля тренер ЦСКА восстановил заменой Ахметова на Набабкина. Но удержать игру в прежнем, выгодном для себя русле, гостям объективно было проблематично. Дефицит одного человека в любом случае ощутим, а в гостях у чемпиона – тем более. В такой ситуации, когда следует отрабатывать «за себя и того парня», «армейцы» оказались впервые в сезоне. Естественно, что нагрузка на оставшихся на газоне исполнителей резко возросла.

Вилков — суперзвезда. «Зениту» с ним не повезло А ЦСКА, «Спартаку» и всем остальным — тем более.

Конвертировать фору в одного человека в гол мог Дзюба, но крайне неуклюже подставил ногу под прострел слева. Вину за этот промах Артём искупил голевой передачей на свежего Ерохина. Звание главного неудачника вечера за явным преимуществом выиграл Азмун. Иранец в субботу лупил мяч куда попало – в рекламный щит, в фанатский баннер, раз даже на верхний ярус зафутболил – только не в периметр ворот. Сердар произвёл 8 ударов, и все 8, представьте себе, мимо! Кульминацией Азмуновых злоключений стал удар в живот мячом от «двойника» Оздоева.

Показательно, что из полутора десятков ударов после удаления только два оказались реально опасными – голевой Ерохина да залп Шатова над перекладиной. Тот редкий случай, когда финальный свисток принёс гостям облегчение вперемешку с разочарованием.