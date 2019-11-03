«Краснодар», что ты творишь? Камбэк года в РПЛ в исполнении «быков»!

В добавленное время команда Мусаева забила дважды и спаслась от поражения в игре с «Ростовом».

Битва соседей по турнирной таблице

К южному дерби в 15-м туре РПЛ команды подходили в разном настроении. После оглушительного поражения от «Зенита» «Ростов», по словам Валерия Карпина, спустился на землю. Домашняя победа над «Сочи» могла ростовчанам забыть о былой неудаче и вернуться в тройку лидеров РПЛ.



Несмотря на то что «Краснодар» располагался чуть ниже – на четвёртой строчке, дела у команды Мусаева шли не лучшим образом. В играх с «Оренбургом» и «Динамо» едва ли не самая забивная команда РПЛ смогла отправить мяч в сетку лишь дважды. Итог – две подряд ничьи, потерянные очки и немного испорченный конец первой половины чемпионата.

«Ростов» без Норманна, Берг в старте у «Краснодара»

По сравнению с предыдущим матчем в чемпионате России Карпин сделал в стартовом составе команды лишь одну перестановку. Вместо полузащитника Норманна, который не попал даже в заявку из-за болезни, на поле с первой минуты появился Данил Глебов.



Мурад Мусаев после игры с «Оренбургом» посадил на скамейку Фьолусона и Уткина. Их заменили Спаич и Берг. Нападающий смог сыграть против «Ростова» благодаря тому, что КДК РФС отменил его красную карточку – в предыдущем матче судья ошибочно удалил шведа.

Ионов и Ерёменко простили «быков»

На старте матча «Краснодар» едва не придумал гол сам себе. В центре поля Ольссон отдал пас сопернику, чуть позже Шомуродов вывел передачей Ионова один на один, а Алексей, к радости местных болельщиков, свой момент не реализовал.



Спустя примерно 10 минут ростовчане снова были близки к голу. В контратаке Ионов грамотно покатил мяч под удар Ерёменко, который хлёстко пробил издали. Мяч полетел точно в левый угол, но голкипер хозяев к удару был готов.

«Краснодар» пережил стартовый прессинг ростовчан, но всё равно пропустил

Эти моменты возникли у «Ростова» благодаря отличному прессингу в начале игры. Молниеносно оказывая давление после потери мяча, жёлто-синие заставляли соперника ошибаться.



Лишь к середине тайма, после того как гости перестали прессинговать столь активно, хозяева смогли серьёзно обосноваться на чужой половине поля. Первому по-настоящему опасному моменту у ворот Бабурина предшествовал красивый удар через себя в исполнении Фернандеша. Вскоре «Краснодар» действительно едва не забил. После передачи Берга в центр штрафной площади Шапи наносил удар в опасной близости от ворот, но в ближний угол не попал.

Тем не менее, как только у хозяев начала налаживаться игра, они пропустили. У команды Мусаева провалился центр обороны. В свободную зону ворвался Шомуродов, а затем пяткой оставил мяч Ионову. Полузащитник мастерски пробил в касание с линии штрафной и вывел гостей вперёд.

Ионов неудержим!

В конце тайма Алексей ещё раз ответил болельщикам, которые критикуют его за низкую результативность. Подкараулив удачный отскок в чужой штрафной площади, он левой ногой засадил мяч в ворота Сафонова, установив окончательный счёт первого тайма.



Ростовчане гораздо меньше владели мячом и реже били по чужим воротам. Однако своими моментами они пользовались намного лучше, да и показывали более целостный и качественный футбол, поэтому справедливо ушли на перерыв лидерами.

Ионов – теневой герой «Ростова». Только Дзюба отдал больше голевых, чем он Однако об Алексее почему-то никто не вспоминает.

Реакция Мусаева и невероятный промах Шапи

На невнятную игру своей команды Мусаев отреагировал одной заменой. В перерыве он убрал Ольссона, который слишком часто ошибался в первом тайме, а на его место поставил Даниила Уткина.



После перерыва «Краснодар» сильно прибавил. «Быки» прижали ростовчан к воротам, позволяя им лишь изредка убегать в контратаки.



Организовав серьёзное давление, хозяева даже чуть не забили. Шапи с правой ноги бил с линии вратарской, но не попал в створ.

Перестановки во втором тайме

Ближе к концовке второй половины игры тренеры команды сделали по две замены. Валерий Карпин решил перестраховаться и убрал с поля Попова, у которого была жёлтая карточка. Вместо Ивелина вышел Зайнутдинов. А чуть позже Саплинов сменил Байрамяна.



Мурад Мусаев заменил Фернандеша на Намли и Берга на Игнатьева.

Сумасшедший камбэк «Краснодара»

Тем не менее замены на ход игры не повлияли. «Ростов» так же глубоко сидел у собственных ворот, а «Краснодар» пытался вскрыть плотную оборону соперника.

В конце встречи игра «быков» скатилась к банальным навесам в чужую штрафную и дальним ударам. Жёлто-синие же выносили мяч подальше при первой возможности – ни одного удара по воротам хозяев во второй половине матча они так и не нанесли, за что и поплатились.



Так уж случилось, что свою игру «Краснодар» нащупал лишь за несколько минут до финального свистка. Уже в добавленное время Игнатьев реализовал выход один на один, а спустя две минуты Спаич головой замкнул подачу Намли, сравняв счёт.



«Быки» наказали команду Карпина за потерю концентрации, показали характер и заслуженно вырвали ничью.



Похоже, ростовчан снова опустили с небес на землю.