У Слуцкого второе поражение подряд. О Лиге чемпионов «Витессу» мечтать ещё рано

«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера



Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.



Немецкий клуб расторг соглашение с наставником по взаимному согласию. Клуб поблагодарил специалиста за работу. Решение об отставке было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Готовить команду к предстоящим матчам с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов и дортмундской «Боруссией» в чемпионате Германии будет помощник Ковача Ханс Флик.



«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.

Полузащитник «Эвертона» получил жуткий перелом ноги после подката Сона. Видео



Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин жёстко подкатился под полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Португалец неудачно наступил на ногу, а затем врезался в ещё одного футболиста «шпор». В один из этих моментов хавбек получил перелом ноги.



Эпизод произошёл на 79-й минуте встречи. За совершённый фол кореец был удалён с поля. Изначально главный арбитр встречи Мартин Аткинсон хотел предъявить нападающему жёлтую карточку. Однако, увидев степень серьёзности нанесённой травмы португальцу, он изменил решение и удалил Сона с поля.



После случившегося игрок «Тоттенхэм Хотспур» расплакался.

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«Краснодар» спас матч с «Ростовом», забив два гола в компенсированное время



В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 2:2. Обслуживала матч московская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Его ассистентами были Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян.



Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором забитого мяча стал Алексей Ионов, которому ассистировал Эльдор Шомуродов. Через несколько минут Ионов увеличил преимущество ростовского клуба, оформив дубль. В компенсированное время второго тайма разрыв в счёте сначала сократил Иван Игнатьев, а через пару минут «быков» спас от поражения Урош Спаич.



«Ростов», набрав 30 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (29) — на 4-м месте.

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«Витесс» Слуцкого снова проиграл команде из нижней половины таблицы Эредивизии



В матче 12-го тура нидерландской Эредивизии «Эммен» принимал «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Эммене на стадионе «Де Ауде Мердейк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Первый мяч забил полузащитник «Эммена» Майкл де Леув на 11-й минуте. В середине первого тайма нападающий Николай Лаурсен увеличил преимущество хозяев. Спустя 11 минут форвард «Витесса» Нуа Дико сократил разницу в счёте.



Для «Витесса» это поражение стало вторым подряд в чемпионате Нидерландов. В предыдущем туре команда Слуцкого на своём поле со счётом 0:2 проиграла клубу «АДО Ден Хааг», который занимает 15-е место в турнирной таблице Эредивизии.

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ЦСКА потребует у РФС объяснить судейские ошибки в матче с «Зенитом»



Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб хочет получить от Российского футбольного союза объяснение относительно судейских ошибок, допущенных в выездном матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.



«Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Парикмахера Роналду нашли зарезанным в швейцарском отеле



Рикардо Маркес Феррейра, главный парикмахер нападающего туринского «Ювентуса» и национальный команды Португалии Криштиану Роналду, найден мёртвым в отеле в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.



Тело со следами ножевого ранения обнаружила сотрудница отеля 2 ноября, когда собиралась убрать комнату Феррейры. По её словам, парикмахер лежал на окровавленной кровати, в комнате был запах алкоголя.



На этот момент не известно, кто совершил преступление. Полиция уже начала расследование и сейчас ищет виновных.



Рикардо Маркес жил в Швейцарии в течение двух последних лет. Помимо Роналду его клиентами были несколько португальских моделей и актрис.

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Уткин: гендиректор «Чертаново» просто глупец



Блогер Василий Уткин в своём Telegram-канале прокомментировал ответ генерального директора «Чертаново» Николая Ларина на его предыдущий пост о финансовых несостыковках в клубе.



«Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин просто глупец. Акцией и злостью называет этот глупец (вежливое слово) простой вопрос, основанный на сопоставлении двух открытых фактов. Простой вопрос о несоответствии. На такое серьёзные руководители, которым нечего скрывать, отвечают с улыбкой. Дескать, ну как же вы, такой взрослый опытный дядя, прописных истин не знаете, эхехе. Но вместо этого Николай Ларин начинает срываться. Заговоры искать. На вопрос, кстати, толком не отвечая.

Вот основная часть ответа Ларина: «Это всё чушь собачья, все деньги поступили на счёт школы и были потрачены в соответствии с уставом учреждения. Соответствующие документы есть и у нас, и в РФС».



Ага. На счёт школы и академии. Ну, пока ладно, хотя совсем не ладно. Но пока черт с ним. Потому что сейчас не о том, что в «Чертаново» деньги пропадают, на то у меня только недоумение. Но сейчас речь о том, что Николай Ларин глуп. И что для клуба с маленьким бюджетом возможность не платить глупцу зарплату — хорошая экономия.



Давайте сравним ответ Николая просто с его же словами, сказанными ранее. О переходе Глушенкова и Умярова в «Спартак»: «Расходы в ФНЛ по сравнению с ПФЛ выросли на 60 миллионов, поэтому сейчас нам приходится искать деньги. По этой же причине пришлось продать двух футболистов в «Спартак». На продаже двух игроков мы заработали 37,5 миллиона, это не та сумма, которую клуб мог бы получить за них через какое-то время. Но, с другой стороны, у нас есть бонусы. Если у ребят всё получится и они заиграют в основном составе, мы получим примерно такую же сумму. В любом случае, хочется сказать слова благодарности «Спартаку», потому что нам нужны были деньги на участие в ФНЛ».



Ну и как можно иначе понять слова этого человека? Тут есть об академии? Речь о том, что деньги срочно нужны клубу, что новые расходы, которые нужно компенсировать, связаны с участием в ФНЛ, что деньги нужны а) клубу (не академии) и б) срочно. Бюджет клуба Лариным назван в 90 млн рублей, а доходы от продажи двух игроков — 37,5 млн рублей. И что же? И как же это может быть обозначено на означенном пироге инфографики кусочком-сектором толщиной с ножик?



Вопрос «где деньги?» остаётся. Он простой, особенно простой для государственной бюджетной организации должен быть. И второй вопрос, новый. «Чертаново», вы кого держите за гендиректора-то? Он называет заговором ситуацию, к которой приводит простое внимательное чтение его же слов и небрежно (как минимум) предоставленная клубом о себе официальным источникам информация. Этот Ларин вас, «Чертаново», может ведь крупно подставить. У него слова собственные не сходятся», — написал Уткин.