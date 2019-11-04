27 лет победе ЦСКА над «Барселоной». Где сейчас герои того матча

Ровно 27 лет назад, 4 ноября 1992 года случилась одна из самых громких сенсаций с участием российских клубов в еврокубках. ЦСКА победил «Барселону» на «Камп Ноу» со счётом 3:2 (после домашней ничьи – 1:1) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как сложились судьбы героев того незабываемого матча.
Дмитрий Харин
Олимпийский чемпион Сеула выводил ЦСКА на матчи с «Барселоной» с капитанской повязкой в 24 года. В декабре 1992-го он был продан в «Челси» за 400 тыс. фунтов стерлингов и связал свою жизнь с Великобританией. Помимо «Челси» играл за «Селтик» и «Хорнчерч», а по окончании карьеры стал тренером вратарей. Работал в «Лутон Таун» и «Стивенидж», а с недавних пор его услуги нужны «Хемел Хемпстед Таун».
Алексей Гущин
Через пару лет после матчей с «Барселоной» защитник Гущин попал в автокатастрофу и пропустил из-за сложного перелома ноги почти год. Тем не менее вернулся в футбол, играл до начала 2000-х. Завершив карьеру, стал заниматься бизнесом. Несколько месяцев назад болельщики ЦСКА объявили о сборе средств для помощи сыну Гущина: у ребёнка был выявлен лейкоз.
Сергей Колотовкин
Защитник Колотовкин уехал в 1993-м в Израиль, однако всего через год вернулся в ЦСКА. Вскоре после этого оказался в «Динамо». Выступал до 2002-го на профессиональном уровне, а потом стал тренером. Работал в клубах «Звезда» (Серпухов), «Реутов» и «Столица». В последнее время Колотовкин находится без команды, выступает в качестве эксперта в СМИ.
Олег Малюков
Защитник Малюков тоже отправился выступать в Израиль в 1993-м и задержался там на четыре года. Ещё через пару лет повесил бутсы на гвоздь. С 2001-го трудится в ЦСКА на разных должностях. Был тренером первой команды и дубля, директором ДЮСШ ЦСКА, а с 2018-го – заместитель директора, курирует ЦСКА-2. Его сын Олег прошёл через школу «армейцев» и играл на уровне ПФЛ.
Сергей Фокин
Защитник Фокин, как и Харин, победитель Олимпиады-1988 в составе сборной СССР. Из ЦСКА ушёл в 1993 году в «Айнтрахт» из Брауншвейга. До завершения карьеры выступал за этот немецкий клуб. Пытался стать тренером в Германии, но не получилось. Тогда Сергей выучился на токаря-фрезеровщика и устроился работать на завод «Фольксваген». Некоторое время держал своё кафе.
Михаил Колесников
Полузащитник Колесников всю карьеру провёл в составе «армейцев», а в 1994 году вдруг перешёл в «Спартак». Впрочем, за красно-белых он ни разу не сыграл. Быстро вернулся в ЦСКА и вскоре попрощался с профессиональным футболом. В новой жизни переквалифицировался на администратора хоккейного клуба МВД, потом инспектора ГИБДД и водителя «Локомотива-2».
Евгений Бушманов
Универсал Бушманов (он забил первый гол на «Камп Ноу»), выступавший на позициях защитника и полузащитника, один из тех, чья карьера на виду и после ухода из футбола в качестве игрока. Он стал тренером, возглавлял дубли «Шинника» и «Сатурна», фарм-клуб «Спартака» и «Химки». С января 2017-го по октябрь 2018-го был во главе молодёжной сборной России. Сейчас у него творческая пауза.
Александр Гришин
Полузащитник Гришин играл за ЦСКА до 1999-го с перерывом в пару сезонов, когда уходил в «Динамо». Карьеру закончил в 2006-м, а через три года вернулся в ЦСКА тренером. Устроился в ДЮСШ, затем почти семь лет возглавлял дубль. За последнюю пару лет успел поработать в юношеской сборной России, «Спартаке» из Юрмалы и «СКА-Хабаровск». В 2019-м возглавил фарм-клуб «Локомотива» в ПФЛ – «Казанку».
Денис Машкарин
Защитник и полузащитник Машкарин (автор второго гола красно-синих в Барселоне) оставался в ЦСКА до 1996 года, после чего сменил большое количество клубов. В 2006-м повесил бутсы на гвоздь. Трудился в дочерней фирме «Газпрома», занимался агентской деятельностью и, наконец, вернулся в «армейский» клуб в качестве сотрудника селекционной службы.
Ильшат Файзуллин
Форвард Файзуллин был продан ЦСКА в 1995 году в «Расинг». Ильшат выступал в Испании, Португалии, Турции, возвращался ненадолго в Россию, и опять отправился в Испанию доигрывать. В 2007-м поставил точку в профессиональной карьере, стал тренировать детей. Через несколько лет получил должность директора в академии «Локомотива». На данный момент – главный тренер армянского «Бананца».
Олег Сергеев
Нападающий Сергеев играл в ЦСКА до 1996-го, а затем в течение восьми лет сменил восемь клубов. Едва завершив карьеру футболиста, Олег начал тренерскую. Его первой командой в новой роли помощника главного тренера стал белгородский «Салют», где он работает и сегодня, но уже в качестве наставника. Помимо того, Сергеев был в ростовском СКА, «Нике», «Локомотиве-2», «Вардаре», «Роторе» и «Химках».
Дмитрий Карсаков
Полузащитник Карсаков забил на «Камп Ноу» третий гол «армейцев». Вскоре он перешёл в «Динамо», а оттуда – в «Торпедо». В 1995-м вернулся в ЦСКА, на следующий год отправился в Южную Корею и ещё раз возвратился назад. Дмитрий играл на профессиональном уровне до 2005-го, после чего выучился на тренера. Пробовал свои силы в московском «Зените», а с 2009-го работает в ДЮСШ ЦСКА.
Василий Иванов
Универсал Иванов, действовавший в обороне и в средней линии, покинул ЦСКА в 1995-м. Он уехал в Израиль, где задержался на шесть лет. Завершил карьеру в 2006-м в новороссийском «Черноморце». После этого работал скаутом «Локомотива» и руководителем фарм-клуба. До февраля 2018-го был директором училища олимпийского резерва в подмосковном Егорьевске, а с прошлого года – гендиректор «Химок».
Дмитрий Быстров
В составе того ЦСКА был ещё один игрок, о котором нельзя не упомянуть. Защитник Быстров сыграл с «Барселоной» в первом матче в Москве, а вот ответный пропустил из-за нефутбольной причины. Василий Иванов в интервью для «Чемпионата» подтвердил версию о нарушении режима:
«Правда, что Быстрова в последний момент отцепили – подшофе в аэропорт приехал? Да. Уже в аэропорту в Чкаловском ждали вердикта руководства по нему. А Дима был резким парнем. В какой-то момент просто развернулся и уехал».
К сожалению, судьба Быстрова сложилась трагически. Он ушёл из жизни в 2005 году от двустороннего воспаления лёгких в возрасте 37 лет. Покинув ЦСКА в 1994-м, Дмитрий поиграл за «Зенит» и ещё шесть клубов из России, Узбекистана и Казахстана. Работал тренером в «Пресне», «Обнинске» и молодёжной команде «Локомотива».
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