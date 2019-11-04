Кто-то за границей, а кто-то и сегодня в «армейском» клубе.

27 лет победе ЦСКА над «Барселоной». Где сейчас герои того матча

Ровно 27 лет назад, 4 ноября 1992 года случилась одна из самых громких сенсаций с участием российских клубов в еврокубках. ЦСКА победил «Барселону» на «Камп Ноу» со счётом 3:2 (после домашней ничьи – 1:1) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как сложились судьбы героев того незабываемого матча.

«Тем ребятам можно давать героев». 25 лет победе ЦСКА на «Камп Ноу» Молодые мальчишки сотворили историю, выбив «Барселону» из Лиги чемпионов.

Дмитрий Харин

Олимпийский чемпион Сеула выводил ЦСКА на матчи с «Барселоной» с капитанской повязкой в 24 года. В декабре 1992-го он был продан в «Челси» за 400 тыс. фунтов стерлингов и связал свою жизнь с Великобританией. Помимо «Челси» играл за «Селтик» и «Хорнчерч», а по окончании карьеры стал тренером вратарей. Работал в «Лутон Таун» и «Стивенидж», а с недавних пор его услуги нужны «Хемел Хемпстед Таун».

Алексей Гущин

Через пару лет после матчей с «Барселоной» защитник Гущин попал в автокатастрофу и пропустил из-за сложного перелома ноги почти год. Тем не менее вернулся в футбол, играл до начала 2000-х. Завершив карьеру, стал заниматься бизнесом. Несколько месяцев назад болельщики ЦСКА объявили о сборе средств для помощи сыну Гущина: у ребёнка был выявлен лейкоз.

Сергей Колотовкин

Защитник Колотовкин уехал в 1993-м в Израиль, однако всего через год вернулся в ЦСКА. Вскоре после этого оказался в «Динамо». Выступал до 2002-го на профессиональном уровне, а потом стал тренером. Работал в клубах «Звезда» (Серпухов), «Реутов» и «Столица». В последнее время Колотовкин находится без команды, выступает в качестве эксперта в СМИ.

Олег Малюков

Защитник Малюков тоже отправился выступать в Израиль в 1993-м и задержался там на четыре года. Ещё через пару лет повесил бутсы на гвоздь. С 2001-го трудится в ЦСКА на разных должностях. Был тренером первой команды и дубля, директором ДЮСШ ЦСКА, а с 2018-го – заместитель директора, курирует ЦСКА-2. Его сын Олег прошёл через школу «армейцев» и играл на уровне ПФЛ.

Сергей Фокин

Защитник Фокин, как и Харин, победитель Олимпиады-1988 в составе сборной СССР. Из ЦСКА ушёл в 1993 году в «Айнтрахт» из Брауншвейга. До завершения карьеры выступал за этот немецкий клуб. Пытался стать тренером в Германии, но не получилось. Тогда Сергей выучился на токаря-фрезеровщика и устроился работать на завод «Фольксваген». Некоторое время держал своё кафе.

Михаил Колесников

Полузащитник Колесников всю карьеру провёл в составе «армейцев», а в 1994 году вдруг перешёл в «Спартак». Впрочем, за красно-белых он ни разу не сыграл. Быстро вернулся в ЦСКА и вскоре попрощался с профессиональным футболом. В новой жизни переквалифицировался на администратора хоккейного клуба МВД, потом инспектора ГИБДД и водителя «Локомотива-2».

Евгений Бушманов

Универсал Бушманов (он забил первый гол на «Камп Ноу»), выступавший на позициях защитника и полузащитника, один из тех, чья карьера на виду и после ухода из футбола в качестве игрока. Он стал тренером, возглавлял дубли «Шинника» и «Сатурна», фарм-клуб «Спартака» и «Химки». С января 2017-го по октябрь 2018-го был во главе молодёжной сборной России. Сейчас у него творческая пауза.

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Александр Гришин

Полузащитник Гришин играл за ЦСКА до 1999-го с перерывом в пару сезонов, когда уходил в «Динамо». Карьеру закончил в 2006-м, а через три года вернулся в ЦСКА тренером. Устроился в ДЮСШ, затем почти семь лет возглавлял дубль. За последнюю пару лет успел поработать в юношеской сборной России, «Спартаке» из Юрмалы и «СКА-Хабаровск». В 2019-м возглавил фарм-клуб «Локомотива» в ПФЛ – «Казанку».

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Денис Машкарин

Защитник и полузащитник Машкарин (автор второго гола красно-синих в Барселоне) оставался в ЦСКА до 1996 года, после чего сменил большое количество клубов. В 2006-м повесил бутсы на гвоздь. Трудился в дочерней фирме «Газпрома», занимался агентской деятельностью и, наконец, вернулся в «армейский» клуб в качестве сотрудника селекционной службы.

Ильшат Файзуллин

Форвард Файзуллин был продан ЦСКА в 1995 году в «Расинг». Ильшат выступал в Испании, Португалии, Турции, возвращался ненадолго в Россию, и опять отправился в Испанию доигрывать. В 2007-м поставил точку в профессиональной карьере, стал тренировать детей. Через несколько лет получил должность директора в академии «Локомотива». На данный момент – главный тренер армянского «Бананца».

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Олег Сергеев

Нападающий Сергеев играл в ЦСКА до 1996-го, а затем в течение восьми лет сменил восемь клубов. Едва завершив карьеру футболиста, Олег начал тренерскую. Его первой командой в новой роли помощника главного тренера стал белгородский «Салют», где он работает и сегодня, но уже в качестве наставника. Помимо того, Сергеев был в ростовском СКА, «Нике», «Локомотиве-2», «Вардаре», «Роторе» и «Химках».

Дмитрий Карсаков

Полузащитник Карсаков забил на «Камп Ноу» третий гол «армейцев». Вскоре он перешёл в «Динамо», а оттуда – в «Торпедо». В 1995-м вернулся в ЦСКА, на следующий год отправился в Южную Корею и ещё раз возвратился назад. Дмитрий играл на профессиональном уровне до 2005-го, после чего выучился на тренера. Пробовал свои силы в московском «Зените», а с 2009-го работает в ДЮСШ ЦСКА.

Василий Иванов

Универсал Иванов, действовавший в обороне и в средней линии, покинул ЦСКА в 1995-м. Он уехал в Израиль, где задержался на шесть лет. Завершил карьеру в 2006-м в новороссийском «Черноморце». После этого работал скаутом «Локомотива» и руководителем фарм-клуба. До февраля 2018-го был директором училища олимпийского резерва в подмосковном Егорьевске, а с прошлого года – гендиректор «Химок».

Дмитрий Быстров

В составе того ЦСКА был ещё один игрок, о котором нельзя не упомянуть. Защитник Быстров сыграл с «Барселоной» в первом матче в Москве, а вот ответный пропустил из-за нефутбольной причины. Василий Иванов в интервью для «Чемпионата» подтвердил версию о нарушении режима:



«Правда, что Быстрова в последний момент отцепили – подшофе в аэропорт приехал? Да. Уже в аэропорту в Чкаловском ждали вердикта руководства по нему. А Дима был резким парнем. В какой-то момент просто развернулся и уехал».

«Марсель» предлагал проиграть 0:3. Мы отказались и получили шесть» Полное весёлых и грустных историй интервью с бывшим защитником «Зенита» и ЦСКА Василием Ивановым. Не пожалейте 15 минут.

К сожалению, судьба Быстрова сложилась трагически. Он ушёл из жизни в 2005 году от двустороннего воспаления лёгких в возрасте 37 лет. Покинув ЦСКА в 1994-м, Дмитрий поиграл за «Зенит» и ещё шесть клубов из России, Узбекистана и Казахстана. Работал тренером в «Пресне», «Обнинске» и молодёжной команде «Локомотива».