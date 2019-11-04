Ковач не дал игрокам «Баварии» свободы на поле. Его отставка логична

Уже после кубкового матча с «Бохумом» стало понятно, что ситуация в «Баварии» близка к точке невозврата. Рекордмайстер с невероятным трудом вытянул ту игру, но на пресс-конференции Нико Ковач не скрывал своего недовольства игроками. Хорватский тренер обратил внимание на то, что «Бавария» делает слишком много неточных передач, и связал это с тактическим рисунком. На самом же деле никакого отношения к стартовой формации проблемы Мюнхена не имели.

Две основных проблемы, которые Ковач так и не сумел решить, формулируются так. Первая: разрыв между игроками оборонительно-подготовительной группы и игроками атакующей группы на поле был слишком велик. 4-2-3-1 или 4-3-3 — неважно; важно, что на поле между опорным полузащитником и десяткой/восьмёркой, роль которой чаще всего исполнял Коутиньо, было слишком большое расстояние. С индивидуальной точки зрения Коут действительно классно вписался в «Баварию», но соединить с его помощью два блока на поле Ковач так и не сумел. В результате при потерях у «Баварии» регулярно появлялось пространство, в которое можно было сыграть, чтобы начать контратаку.



Вот типичный случай: после перехвата игроки «Хоффенхайма» получают солидное преимущество на оси поля и имеют возможность начать быструю атаку, которая в итоге приведёт к голу.

Для Ковача оборонительная стабильность всегда была крайне важна — его и брали в Мюнхен, как тренера, который будет строить новую команду с обороны. Так как баланс между блоками никак не приходил, хорват стал фиксировать позиции игроков и столкнулся со второй проблемой — отсутствием у игроков свободы выбора на поле. Понятно, что сейчас, после того, как очевидно не вышло, что угодно можно подтвердить цифрами, но вот показательный момент. Расставшись с Рибери и Роббеном и получив дозу высшего игрового интеллекта от Коутиньо, «Бавария» не только не начала меньше зависеть от игры один в один, а стала самой зависимой от обводок командой Бундеслиги. В сезоне Юппа Хайнкеса с треблом рекордмайстер был пятым по дриблингу в лиге, в сезоне-2017/18 с тем же Хайнкесом — шестым. Сейчас «Бавария» делает ровно в два раза больше обводок за матч, чем при Юппе. И это не показатель качества.

Это показатель того, что Ковач автоматизировал функции игроков до возникновения постоянных ситуаций 1v1 с последующим моментальным пасом на подстраивающегося Роберта Левандовски в случае успешной обводки. В поисках оборонительной стабильности хорват перестал приветствовать ситуации, когда игрок покидал свою позицию для создания ситуации 2v1 — так как при потере дыра становилась ещё более существенной. Имея в лицах Коутиньо и Алькантары людей, которые могли сделать команду пас-машиной, Ковач ограничивал в свободе тех, кто вокруг бразильца и испанца, а в итоге жаловался на игру в пас. Конечно, это приговор.



Важно понимать, что это не вопрос исключительно творчества. У того же Хайнкеса тоже были достаточно жёсткие рамки для творчества; команда подчинялась определённым принципам игры. Но при этом внутри этих принципов у футболистов всегда была свобода выбирать свои взаимные передвижения по длине и ширине поля, что делало «Баварию» непредсказуемой командой даже на фоне «Барселоны».

При Коваче ограниченность сделала рекордмайстера понятным даже для команды Второй Бундеслиги: центральные защитники и опорник(и) подготавливали ситуацию для передачи на фланг, при этом на оси поля у Мюнхена образовывался существенный разрыв между опорной зоной и зоной десятки. Это позволяло сопернику спокойно рассредоточить своих игроков на флангах и осложнять там «Баварии» жизнь наличием боковой линии. Сценарий повторялся из матча в матч, и постепенно даже индивидуальный класс футболистов и их умение быстро вернуть мяч на ось поля перестали определять разницу на поле.



Наследнику Ковача будет одновременно и сложно, и легко. Сложно в том плане, что состав действительно нуждается в балансировке и, возможно, даже чистке. Легко — потому что сложно быть более читаемой командой с игроками топ-уровня, чем при Коваче в последние недели.