Партнёр Головина сделал то, о чём все мечтают. Пнул систему повторов

В матче 12-го тура французской Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Монако» футболист «монегасков» Рубен Агилар выразил своё недовольство системой видеоповторов очень необычным способом. Уходя с поля после удаления, Агилар треснул по ней с ноги, поддержав очередной всплеск недовольства системой во Франции, где VAR используется с прошлого сезона.

Почему разозлился Агилар?

Правый защитник «Монако» Рубен Агилар вышел на поле на 69-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев, заменив Желсона Мартинша. За 20 проведённых на поле минут француз не отметился полезными действиями, а в самой концовке матча получил прямую красную карточку от судьи Жерома Брисара. Рубен нарушил правила на игроке «Сент-Этьена» Денисе Буанга, который выбегал один на один с вратарём.

Агилар был в такой ярости, что, уходя с поля, ударил по аппаратуре VAR, которая находилась у подтрибунного помещения. Любопытно, что система никак не повлияла на решение судьи удалить француза. Скорее всего, Рубену не понравилось, что благодаря VAR была отменена красная карточка Уэсли Фофана в этом же матче за аналогичное нарушение.



В итоге «Монако» с Александром Головиным в составе проиграл в гостях с минимальным счётом. Теперь «монегаски» расположились на 15-м месте в трёх очках от зоны вылета, а «Сент-Этьен», набрав 18 очков, вышел на восьмое место.

Реакция

Теперь Агилару может грозить дисквалификация. Его поступок вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Многие болельщики поддержали действие Агилара. «Мой человек», «Мы все чувствуем это», «Я бы сделал тоже самое». Именно такие комментарии на эпизод появлялись в «Твиттере».

Французский защитник Рубен Агилар перешёл этим летом в «Монако» из «Монпелье» за восемь млн евро. Пока француз провёл за новый клуб только восемь матчей и в ближайшее время на поле не появится.