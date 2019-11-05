Тедеско – хороший мужик. Он признаёт свои косяки

Матч с «Арсеналом» проигран, и Доменико Тедеско мгновенно подходит к резервному судье Евгению Кукуляку, который совсем недавно потребовал от Алексея Сухого показать тренеру «Спартака» жёлтую карточку. Немец напирает, и на его лице нет улыбки. Он бросает несколько отрывистых и, судя по всему, вопросительных фраз – и лишь только после этого примирительно хлопает рефери по плечу.

— Что вы сказали резервному? – спросили мы.

— Ничего. Просто: «Спасибо вам огромное». И всё. Я не хочу говорить о судействе. Разве что немного удивлён четырьмя добавленными минутами. Ещё раз: четыре минуты! Четыре!!! – акцентирует Тедеско.

— Это мало?

— Вы серьёзно?! – негодует немец. – А для вас этого было достаточно?

— Нам интересно ваше мнение.

— Нет-нет, я хочу слышать вас. 4 минуты – этого достаточно?

— 4-5 минут – вроде нормально, — отвечает один из журналистов.

— То есть достаточно. Всё ясно.



— Нет, конечно, игроки «Арсенала» часто и подолгу лежали на газоне, что ломало игру.

— А какой смысл отвечать на этот вопрос, если вы сами сказали, что четырёх минут достаточно?

— Но любая команда обычно так действует. Или вы знаете средство борьбы с такими эпизодами?

— Средство — не пропускать первыми. Всё просто. Или кажется простым.

— Сейчас хочется поговорить о ваших эмоциях. Вы выглядите нервозно после этого поражения, но пытаетесь это скрыть. Так?

— М-м-м. Нет, не так. Я не пытаюсь чего-то скрыть. Показываю то, что испытываю во время матча. Вы всё видели. Мы не хотим проигрывать ни в одном из матчей. Это причина тех или иных действий. Но я такой.

— Каждого нового тренера «Спартака» всегда возвышают в стиле: «Вот пришёл настоящий специалист, он за неделю научил футболистов играть». Про вас до первого поражения говорили и писали то же самое.

— Я не согласен. Невозможно обучить команду за одну неделю. Только шаг за шагом можно решить много проблем — особенно те, которые появляются у «Спартака» в первом тайме. На это нужно время. Не то, которое я пока провёл в клубе.

— В «Спартаке» чуть ли не два равных состава, особенно если брать центральную линию или атаку, – и каждого игрока нужно посмотреть в игре, после чего сделать сложный выбор. Это проблема?

— С одной стороны – да, мы не играем в еврокубках, поэтому не имеем возможности дать игрокам практику в разных турнирах. А каждый из них хочет выходить на поле. Поэтому, конечно, приходится тратить больше энергии на беседы с футболистами – почему они играют или не играют. С другой стороны, я, вообще-то, счастлив, что обладаю столькими вариантами. Ведь чем больше хороших исполнителей на скамейке, тем лучше.

— Но не кажется вам, что, проводя ротацию, не выпустив Умярова и Крала, вы серьёзно осложнили себе борьбу за зону еврокубков?

— Я ещё раз повторю: наши врачи и физиотерапевты подготовили отчёт, что Крал, Умяров и Кутепов находятся в зоне риска. Чем всё закончилось, когда мы рискнули с Ильёй, вы видели, — признаёт косяк Тедеско, снимая ответственность с медицинского штаба. Не часто приходится слышать от тренера подобное. — И такая ситуация, как с Кутеповым, — она намного хуже. Или возьмём Умярова. Парень 2000 года рождения, ему нужен отдых. Я был бы эгоистом, выпусти всех этих игроков на поле, не думая о последствиях и не обращая внимания на то, что им придётся сыграть 3 матча за 6 дней. Ведь как тренеру мне нужно думать не о себе самом, а о команде, клубе и будущем игроков.

Илья Кутепов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В этот раз Тедеско перемудрил. И потерпел со «Спартаком» первое поражение «Арсенал» притормозил красно-белых.

— О вытекающей проблеме. Кутепов всё же травмировался, значит, схеме с тремя центральным защитниками конец?

— Нет. Крал может сыграть в центре обороны, что он и делал в «Славии». Причём Алекс способен действовать как слева, так и справа. Также у нас есть Гапонов — так что всё нормально.

— Хотелось бы также узнать о Шюррле. Он вновь не играл…

— Потому что травмирован.

— Дело не только в этом. Андре 28 лет, но в недавнем интервью он говорил, что каждый год думает о завершении карьеры. Вам это не кажется странным?

— Я тоже читал этот материал. И прежде всего хочу сказать, что Шюррле раскрывает душу и говорит на очень чувственные темы. Например, о том, что когда ты попадаешь в сложные ситуации – такие, как в «Боруссии», где долго не играешь, – то после периода в один-два года в голову начинают лезть разные мысли. В том числе те, которые вы привели. И это как раз те волнительные моменты для любого человека, которые честно и правдиво раскрывает Андре.

Во-вторых, я лично уже три недели вижу его на тренировках и могу сказать, что Шюррле невероятен. Он профессионал, трудяга и человек, который имеет очень высокий статус в команде. Андре на сто процентов сконцентрирован на футболе, следит за своим телом, восстановлением и полностью мотивирован играть за «Спартак».

— Ещё одна и, наверное, главная проблема – ситуация в таблице. Сейчас она такая, что «Спартак» может остаться без еврокубков. Для вас и клуба, обладающего таким составом, это будет катастрофой?

— Мы никогда не говорим о месте в таблице. Понятно, что «Спартак» уже потерял очень много очков. Но наша главная цель сейчас – обретение игровой стабильности и стиля, который поможет качественно играть каждую неделю. Не так, как у нас получилось в первом тайме с «Арсеналом» после хорошего матча с «Локомотивом». Это слишком большая разница. И если такая стабильность придёт, то мы увидим и результат в конце сезона. Сейчас же, повторю, оценивать таблицу бессмысленно.

Доменико Тедеско Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Пауза на матчи сборной полезна для обретения стабильности?

— С одной стороны – да, потому что у нас будет время для тренировок. С другой – нет, потому что значительная часть футболистов разъедется. Но это реалии, которые были у меня в «Шальке», с которыми сталкивается любой тренер. Нам остаётся только работать.

«Нужно больше времени». Тедеско объяснил своё первое поражение в «Спартаке» Рассказал о причинах ротации и спорах с арбитром, а ещё успел похвалить Джано и Тиля.

— Вы можете обрести игровую стабильность, но в России всё равно будет очень тяжело играть, потому что 10 команд из 16 действуют в трусливой манере и «паркуют автобус» у своих ворот. Здесь практически невозможны результаты как в Бундеслиге, где «Лейпциг» побеждает по 8:0.

— Никому не запрещено играть от обороны. Мы можем только принять это и находить решения. Например, с «Ростовом» нам всё-таки удалось забить мяч, после чего стало намного легче: появились зоны, возможность отличиться ещё раз. С «Арсеналом» же пропустили первыми, и в мыслях футболистов могло появиться: «Опять, опять это случилось», — Тедеско намекает на нервозность и некую обречённость в таких ситуациях. — Нам же нужно очистить голову игроков, вселить в них уверенность, объяснить, что даже если ты уступаешь 0:1, то надо продолжать показывать свой футбол и обходить этот «автобус».

— Но в Германии команды не стоят у своих ворот. Не считаете ли вы, что такой стиль игры – проблема для развития футбола в России?

— Почему не стоят? Так бывает, в Германии тоже «паркуют автобус». Если «Фрайбург» или «Майнц» будут играть против «Боруссии» или «Баварии», то выберут оборонительную модель. И если клубы в России используют против «Спартака» такой стиль – значит они немного нас боятся. Это уже первый шаг на пути к победе. А второй – найти решения, как взламывать эту оборону. Мы должны развиваться, прибавлять и будем это делать. Только так. Спасибо, — закончил Тедеско.

Его сложно назвать классным оратором или популистом. Он не будет скрывать свои косяки и перекладывать ответственность. Кажется, что Доменико – хороший мужик. Да и скучно с ним точно не будет.