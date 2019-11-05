«Гончаренко просил не свистеть». Егоров объяснил решения Вилкова

В этот раз традиционного брифинга главы российских судей журналисты ждали с особым нетерпением. По мотивам 15-го тура РПЛ к Александру Егорову возникло много вопросов.

Нужно ли было удалять Азмуна на 7-й минуте?

— А почему он должен быть удален? Сыграл шипами в ногу? Такое бывает. Леонид Калошин неоднократно объяснял, что для использования VAR должна быть очевидная причина для красной карточки. В ситуации с Азмуном арбитр не увидел ни одного компонента для того, чтобы показать красную. Игрок сыграл в мяч, задевая ногу соперника. Скорости, грубости, агрессии и «продавливания» не было. Вилков решил, что в такой игре на 7-й минуте показывать карточку не стоит. По моему мнению, нужно было показать жёлтую.

ЦСКА в меньшинстве увёз очки из Петербурга! Но судейство будут обсуждать «Зенит» не смог дожать «армейцев» в огненном матче.

Заслуженно ли получил вторую жёлтую Бийол?

— Здесь ситуация такая, что это риск. Если бы была пограничная ситуация — это одно. Но игрок, поднимая ногу вверх, должен понимать, куда её потом опускать и какой контакт может произойти. Ни у кого нет умысла ударить, умысел — не критерий. Если носком попал по плечу, это грубая игра и жёлтая. Арбитр правильно показал карточку.

Судейство Вилкова в матче «Зенит» — ЦСКА – это…?

— Весь негатив вылился на Вилкова из-за того, что некоторые моменты были преподнесены для общественности немного не в том формате, как это было на самом деле. Арбитр бесспорно провел хороший матч. Вилков пропустил несколько жёлтых карточек в обе стороны. Гончаренко просил дать побороться, не свистеть, чтобы была игра. Арбитр дал — появилось недовольство, что нет желтых карточек.

В таких играх грань очень тонкая — когда дать карточку, когда не дать. Такая же ситуация произошла со второй желтой Бийолу: если бы он сразу свистнул, вопросов бы к нему не было.

Вилков — суперзвезда. «Зениту» с ним не повезло А ЦСКА, «Спартаку» и всем остальным — тем более.

Нужно ли было назначать пенальти в ворота «Ахмата»?

— Назначенный в ворота «Ахмата» пенальти был ошибочным. Нужно было продолжать игру: мяч попал в прижатую руку. Сергей Лапочкин, видимо, увидел только конечную фазу удара, поэтому и принял такое решение. Мяч попал в предплечье, так что это не пенальти. Мы после игры с Сергеем разговаривали, он сам признал, что нужно было продолжить игру.

Нужно ли было назначать пенальти в ворота «Динамо»?

— Чтобы избежать тройного наказания, правила были изменены. Если бы игрок «Ахмата» контролировал мяч, была бы красная карточка. Мы смотрели этот момент, говорили и с департаментом, и с Лапочкиным. Мяч попадает в колено и далеко улетает. Явной возможности у игрока не было. Так как вратарь уже взял мяч, решение верное. Это пенальти и желтая карточка, Лапочкин прав.

Нужно ли было удалять Луценко после фола на Айртоне?

— Арбитр увидел фол и показал, согласно правилам, жёлтую карточку. Мы снова возвращаемся к критериям. В последний момент Луценко убрал ногу, поджал её. Если бы нога была прямая — это красная. Но Луценко, одумавшись, поджал ногу. Так что это желтая.

Гол Игнатьева был забит из офсайда?

— У меня не было сомнений, что гол нужно засчитывать. Откуда взялась неправильная картинка — я не знаю. Мы встречались с Розетти, он дал добро: если есть такие моменты, когда ТВ не показало спорный момент, а у VAR он есть, мы можем этот момент показать через журналистов. Это как раз к вопросам о линиях.

Итоги первого круга

— Первый круг — это даже не цифра, а лишь проделанный этап. Оценки будем выставлять по окончании сезона. Были очень неудачные игры, были хорошие решения. Сейчас для нас важно обучение новых ребят, чтобы они получили лицензии VAR. Нам поставлена задача, чтобы все игры в туре проходили с использованием VAR.



Ошибаются все — и арбитры, и наставники. Мы будем стремиться к тому, чтобы своими решениями не давать повода к негативу.