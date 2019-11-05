«Позиция Зобнина? Мы нашу лигу знаем, а коллега из «Спартака» — познаёт»

В день объявления состава сборной России Станислав Черчесов посетил Дом футбола, где объяснил свой выбор. Именно эти футболисты представят Россию в последних матчах отборочного этапа перед летним Евро-2020.
19 ноября, стадион «Сан-Марино», 22:45, Сан-Марино — Россия.
— Вы уже говорили, что не планируете использовать Бакаева в центре поля по примеру Тедеско. Как насчёт Зобнина, которого в клубе пробовали справа?
— Не знаю, откуда такой резонанс по поводу слов про Бакаева. Я и про Нойштедтера говорил, что не буду использовать его в опорной зоне, как это бывало в клубе. Но мы ещё ни разу не звонили тренеру с подобными вопросами. Не будем использовать этих игроков там, где их использует клуб. Мы уже знаем лигу и игроков, а коллега из «Спартака» только познаёт. Поэтому не читаем нравоучений, но Зобнин у нас справа играть не будет.
— Джанаев выдал несколько ярких матчей, это увеличило его шансы попасть в основной состав?
— Два месяца назад вы меня критиковали за его вызов в сборную, а теперь спрашиваете, будет ли он номером один. Значит, правильно мы тогда всё решили. Но на сегодняшний день наш номер один — Гильерме. Не видим смысла делать какие-то перестановки.
— Недавно в одном туре было два московских дерби, и сразу несколько команд сыграли в три центральных защитника. Как к этому отнеслись?
— Не думаю, что это тренд, это было ситуативно. В три защитника играли и раньше. В Бельгии мы играли как раз так, но посмотрим, как будут развиваться события в предстоящей игре. Изучаем соперника и будем исходить из нашей готовности.
— Чистяков уже вызывался в сборную. Вы видите его в схеме с тремя центральными защитниками?
— Последние игры «Ростов» играл как раз с тремя защитниками. Мы его вызвали, хотим посмотреть, как он себя проявит. Не каждый себя проявляет с первого раза. Естественно, если футболист играет в клубе по другой схеме, появляются дополнительные неудобства. Но если футболист качественный, он быстро перестраивается.
— Скажете пару слов о новичке сборной Данииле Фомине?
— Он игрок молодёжной сборной прошлого созыва, в этом сезоне играет в РПЛ, забил уже несколько голов. Видел его ещё на сборе в Австрии. Посколько ситуация позволяет, решили его просмотреть. К тому же у нас практически на каждом сборе бывают новые игроки.
— Хотели бы как-то помочь Дзюбе поставить новый рекорд в сборной по количеству голов?
— Сами прекрасно видели: с Кипром даже в ситуации, когда он мог забивать, он отдавал Головину. Только в командной игре можно решать свои задачи. Как видите, все свои голы он забивал без моей помощи.
— У Дзюбы заканчивается контракт с «Зенитом», обсуждали с ним этот момент?
— Не обсуждал. Я уже говорил, что, чем быстрее решатся такие вопросы, тем спокойнее всем будет. Надеюсь, в ближайшем будущем вопрос будет закрыт. Я могу его вызвать или не вызвать, а давать ли контракт — вопрос не ко мне. Хотелось бы, чтобы не было такой ситуации, как с Гильерме, когда ситуация растянулась на несколько месяцев.
Про тех, кого нет
— В этот раз не вызвали Соболева. Почему решили вызвать два форварда вместо трёх, как обычно?
— Смотрим, кто как себя проявляет. Смолов травмирован, Чалов играет за молодёжную сборную. Соболев? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом.
— Почему не вызвали Ахметова?
— Он тоже не проявил себя на нужном уровне. Но не думаю, что это связано со сменой его позиции в ЦСКА, где он стал играть выше.
— Учитывая травму Кутепова, вам пришлось вносить корректировки в линии защиты?
— Мы действительно следили за ним, но полученное им повреждение повлияло на окончательное решение. Как говорится, травма сама за нас подумала.
— Лунёв выпал из обоймы «Зенита». Почему третьим вратарём вызван именно Шунин?
— После травмы Сослан снова начал играть за свой клуб и делает это уверенно. Что касается Лунёва, он даже не тренируется. У него травма плеча, поэтому дали ему паузу.
— На прошлых сборах приходилось применять план Б из-за того, что кто-то выбывал. Есть подобные опасения в этот раз?
— У нас иногда работал не только план Б, но и план С. Надеемся, все будут здоровые, а не так, как в случае с Кипром.
Про предстоящие матчи и Сочи
— По матчу с Бельгией. Согласны, что это самый сильный соперник, с которым вам предстояло сражаться?
— Мы играли со многими командами, в том числе, с чемпионами мира. Поэтому не могу так сказать. У Бельгии индивидуально сильные игроки, она играет этим составом не первый год. Хорошая и организованная сборная, которая напичкана классными игроками. Но наша команда тоже в отличном физическом состоянии.
— Нет сожаления, что играете с Бельгией в ситуации, когда уже решили свои задачи?
— Эту ситуацию мы сами себе организовали. Наверное, она для нас удобна. Кстати, мы играем за первое место, не надо об этом забывать. Главное — правильно воспользоваться ситуацией, Слово «эксперимент» не подходит в случае со сборной.
— То, что сначала сборная играет с сильным соперником (Бельгией), а потом с более скромным (Сан-Марино), имеет какое-то значение?
— Выбирать не нам. У нас на сборах будет четыре тренировки, это на один день больше, чем на прошлом. Постараемся использовать их по максимуму, чтобы подготовиться к обоим соперникам.
— В последние годы тренеры отказываются от идеи играть против кого-то персонально. Будет ли идея играть персонально против Эдена Азара?
— Ситуации бывают разными, но в первой игре мы так не делали. Если всех брать индивидуально, ломается командная игра. Особенно если игрок всё время меняет свою позицию.
— С учётом того, что сборная решила задачу, для вас в матче с Бельгией будет важнее результат или качество игры?
— Результат не бывает без определённого уровня качества игры, поэтому одно с другим связано.
— Нет мысли поэкспериментировать с составом в игре против Сан-Марино?
— У нас нет основного состава. У нас есть стартовый состав, который выходит в конкретном матче. О Сан-Марино будем думать после Бельгии.
— Почему местом сбора выбран Сочи?
— Проанализировали, какая погода была в других крупных городах последние пять лет. Она была неважной. В Сочи вероятность того, что погода будет лучше, намного выше. Тем более, там знакомая гостиница, поле рядом. Постарались максимально всё просчитать — потренируемся и полетим на игру.
— Определились с базой, на которой будете жить во время Евро-2020?
— Сначала дождёмся жеребьёвки. У нас есть какие-то намётки, посмотрим, что предложит УЕФА. Есть и другие вопросы, которые нужно решить. Два наших матча точно пройдут в Питере, но их очередность пока непонятна. Понимаю, для вас это не столь важно, для нас — очень.
— Та сборная России, которая подходила к первой игре с Бельгией, как-то отличалась от этой?
— Тогда мы были только в начале пути. Сейчас локальная задача решена, поэтому естественно, разница есть. Турнир перевалил за экватор, мы стали другими. И это нам больше в плюс.
- 5 ноября 2019
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