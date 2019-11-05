Месяц назад за похожий фол удалили игрока. Азмуну не дали ничего

Матч 15-го тура «Зенит» — ЦСКА закончился громким судейским скандалом. Претензии гостей были достаточно серьёзные, в частности, речь шла о том, что бригада арбитров (не без помощи VAR) не удалила с поля за несколько грубых фолов Сердара Азмуна, но совершенно не по делу показала красную карточку Бийолу.

Вилков — суперзвезда. «Зениту» с ним не повезло А ЦСКА, «Спартаку» и всем остальным — тем более.

Страсти, в общем-то, уже поутихли, но сегодня состоялась традиционная пресс-конференция главы судейского комитета Александра Егорова, на которой он сказал следующее: «А почему он должен быть удалён? Сыграл шипами в ногу? Такое бывает. Леонид Калошин неоднократно объяснял, что для использования VAR должна быть очевидная причина для красной карточки. В ситуации с Азмуном арбитр не увидел ни одного компонента для того, чтобы показать красную. Игрок сыграл в мяч, задевая ногу соперника. Скорости, грубости, агрессии и «продавливания» не было. Вилков решил, что в такой игре на 7-й минуте показывать карточку не стоит. По моему мнению, нужно было показать жёлтую».

«Гончаренко просил не свистеть». Егоров объяснил решения Вилкова Шеф российских судей – о главном скандале тура (и не только).

И обсуждение возобновилось.

Вот похожий эпизод. 11-й тур, «Краснодар» — «Арсенал». Тонни де Вильена фолит против Горбатенко. Арбитр Василий Казарцев сначала показывает жёлтую карточку, затем смотрит повтор и меняет своё решение.

Объединяет два эпизода, помимо явной схожести двух фолов, и такой интересный факт. В обоих случаях рефери VAR были Сергей Карасёв и Виталий Мешков. Чуть более месяца назад в подобной ситуации они подсказали Казарцеву, что фол достоин красной карточки, из-за которой де Вильена пропустил матч со «Спартаком». Сейчас Азмун не получил даже предупреждения.