5 лучших вратарей тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов выбирает пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 15-го тура. Здесь можно посмотреть критерии для оценки. А в заключительном туре первого круга лучшим стал один из самых молодых вратарей лиги.

Слово Габулову:



Последний тур первого круга был очень напряженным для всех команд. Победы были сложными, в основном преобладали боевые ничьи. Наша пятёрка в большей степени будет состоять из вратарей, которые поучаствовали именно в ничейных матчах. Они добывали очки для своих команд потом и кровью.

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Прежде всего нужно отметить, что Городов играл на выезде против «Динамо». Большого количества острых моментов у его ворот не было, но главное — это отбитый пенальти. Именно он очень долгое время сохранял «Ахмату» надежду на победу.

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У ворот Дюпина «Крылья» создали много моментов, но сложных ситуаций с яркими спасениями почти не было. В этих стопроцентных моментах хозяева неточно исполняли завершающий удар. Были подходы, когда Юра выручал, — например, после серии рикошетов во втором тайме. Но главное – он отстоял на ноль. Хотел бы пожелать Дюпину больше мячей забирать намертво с первого касания. Когда голкипер ловит мяч, то это смотрится эстетично, надежно и уверенно. Такие моменты подтверждает класс и школу вратаря.

3. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Игорь во многих моментах спасал команду. Если бы не его уверенная игра, то ЦСКА вряд ли смог увезти из Питера ничью. Был сложный эпизод, когда Юра Жирков из пределов штрафной пробивал слёту и мяч вылетел из-за спин защитников. Но Акинфеев действовал очень хладнокровно, среагировал и поймал мяч намертво.

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Отмечу, что во многих моментах он не отбивал мяч, а именно ловил, что сегодня большая редкость во вратарском искусстве. Также Игорь, как и всегда, уверенно играл на выходах. Заработанное очко ЦСКА на выезде против «Зенита» — его прямая заслуга.

Я долго выбирал, кому отдать второе место – Шунину или Акинфееву. Но у Шунина на 88-й минуте был очень сложный момент, который повлиял на результат матча. Этот сейв стал катализатором к ответному голу. В том, что мяч попал именно в ногу, возможно, и была доля везения, но смотрелось спасение динамично и зрелищно. После этого эпизода «Динамо» поверило в себя и сравняло счет. То, что на последних секундах Антон побежал в штрафную соперника, возможно, тоже повлияло на результат — оборона «Ахмата» дрогнула и пропустила.

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1. Егор Шамов, «Арсенал»

Первое место, безусловно, заслужил вратарь «Арсенала» Егор Шамов. Он уже второй тур выглядит очень уверенно. Желание включить Шамова в пятёрку было и в прошлом туре, но тогда некоторые вратари действовали гораздо ярче. В этом туре «Арсенал» должен быть благодарен своему вратарю, вытащившему команду на выезде против «Спартака».

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Как уже неоднократно бывало, многие вратари именно в гостевых матчах со «Спартаком» проводят свои лучшие матчи. Шамов тоже отличился: и в первом тайме при выходе один на один Айртона, и во втором, когда Мельгарехо расстреливал ворота с семи метров. Вратарь в этой ситуации действовал спокойно, не начал предугадывать направление мяча, а просто среагировал и выручил команду. Шамов провёл всю игру очень уверенно: и на выходах, и на линии.