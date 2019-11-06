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Интервью с Мелкадзе – о «Спартаке», болельщиках и голах за «Тамбов»

Георгий Мелкадзе
Максим Пахомов
«После гола еле сдержал слёзы». Мелкадзе тащит «Тамбов» и хочет в «Спартак»
Георгий рассказал о давлении в «Спартаке», болельщиках и мотивации от близкого друга.
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, который сейчас выступает за «Тамбов», успел много натерпеться в «Спартаке». Болельщики критиковали его за отсутствие голов и голевых передач. Но летом Мелкадзе продлил контракт с клубом, а под конец трансферного окна всё-таки укатил в аренду в «Тамбов» — набираться опыта.

Прошло два месяца, а Мелкадзе уже вытаскивает «Тамбов» из зоны вылета: дважды забил «Ростову» и по разу «Рубину» и «Сочи». Причём гол в матче с «Сочи» принёс команде Георгия победу. Сейчас он лучший бомбардир клуба. В интервью «Чемпионату» Мелкадзе рассказал о своём преображении.

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— «Тамбов» в последних двух матчах набрал шесть очков и забил пять голов. В чём причина такого резкого преображения?
— Отступать было некуда – мы были на дне. Нас просто ничего не сдерживало, поэтому в матче с «Уфой» играли раскрепощённо и выиграли 3:0. Из-за этого и недельный цикл после матча мы провели в хорошем настроении.

— Потом была игра с «Сочи».
— С ними был очень важный матч – они ведь тоже считаются аутсайдером. Мы забили, сразу пропустили в ответ, но игра у нас шла, и получилось забить ещё.

— И «Тамбов» сел в оборону.
— Мы играли по счёту, но моментов у нас было больше. А у «Сочи» всего два удара в створ и один гол.

— Команде так помог уход Григоряна?
— Это сыграло свою роль. Когда приходит новый человек, всегда появляются свежие эмоции.

«Один из лучших дней в жизни»

— Вы забили уже четвёртый гол в сезоне. В «Тамбове» почувствовали себя раскрепощённо?
— Стало проще. Тут не то чтобы давление меньше, чем в «Спартаке», — его вообще нет. Да и игровых минут у меня стало больше. Но сам понимаю, что я пока не такого уровня футболист, чтобы играть за «Спартак» весь матч. Я ушёл из «Спартака», чтобы прибавить и доказать клубу, что готов играть там.

Фото: fc-tambov.ru

— Решили начать всё с нового листа?
— Можно сказать, что это чистый лист – я продлил контракт с клубом и уехал доказывать. Я очень хотел исправить статистику, слава богу, что это получилось, получается и, надеюсь, будет получаться дальше.

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— Почему закрыли лицо руками, когда забили «Ростову»?
— После гола я еле сдержал слёзы. Внутри было много эмоций – я ведь долго не забивал. А в этот момент выплеснул всё и ударил в угловой флажок! Хорошо, что ещё жёлтую не дали (смеётся).

— Потом вы забили второй.
— Это был один из лучших дней в моей жизни! Но хорошо, что я не остановился на этом, прекрасно понимаю, что четыре гола – это вообще ничего! Нужно продолжать так забивать каждый сезон и всю карьеру.

— Что в «Тамбове», помимо отсутствия давления, помогло так раскрепоститься?
— В «Спартаке» есть Шюррле, Жиго, Джикия – проявить лидерские качества в такой компании сложно. А в «Тамбове» получается лучше, здесь мои лидерские качества вышли на первый план.

«Когда подписал новый контракт, решил, что читать болельщиков не стоит»

— Вы читали, что о вас пишут болельщики, когда играли за «Спартак»?
— Всю жизнь читал. Начал, ещё когда попал в дубль: было очень интересно, что пишут. Но после того как подписал новый контракт, решил, что больше читать не стоит (смеётся). А сейчас раз в пару недель захожу и просматриваю старые записи, трачу на это минут по 15.

— Сейчас болельщики продолжают писать?
— После «Ростова» очень многие написали, большинство – спартаковские!

— Просят вернуться?
— Поздравили с первыми голами. Говорят, чтобы продолжал в том же духе и возвращался в «Спартак» сильнее.

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— Но вы рассчитываете вернуться в «Спартак», и давление опять вернётся. Как будете справляться?
— В первую очередь всё зависит от меня. Дальше – от тренера и партнёров. Но главное – поймать кураж, когда его ловишь – это несравнимое чувство. Его надо ловить как можно чаще.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— В «Спартаке» именно этого и не хватило?
— Наверное. С некоторыми выходами на замену получалось, я мог хорошо провести матч, но не было результативных действий. Это давило, ничего нет – ни гола, ни голевого паса. И все пишут, что провёл 45 матчей, а ничего не сделал. Хотя там игры было 10-15 минут.

— От этих слов не было обидно?
— Скорее всего, большинство людей просто завидует. В «Инстаграме» мне пишут, чтобы я не переживал, что люди с головой за меня. Их мало, но они есть.

— Что в «Спартаке» давило больше – личные результаты, болельщики или обстановка вокруг команды?
— Больше всего давила статистика. Хотел развеять миф, что не умею забивать. Сейчас получилось.

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— Вы следите за нынешним «Спартаком»?
— Конечно. С Тедеско я не разговаривал, но, надеюсь, шанс познакомиться будет. Но общался с ребятами, все говорят, что Тедеско отличный тренер, он отдельно разговаривает с каждым игроком, все тренировки проходят с мячом. Тедеско хочет поставить быструю игру низом, но сейчас ему нужен результат. Что-то может не получаться, но после сборов всё будет отлично.

— Было приятно, что в какой-то момент забили больше, чем новичок «Спартака» Понсе?
— Даже если у Понсе меньше голов, чем у меня, мне что, надо орать: «Почему я не на его месте, а он не на моём»?.. Так ведь решил тренер и руководство — значит это было правильно. Да и Понсе уже успел забить.

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— Его голы не дополнительная мотивация для вас?
— В «Спартаке» забить намного тяжелее, чем в «Тамбове». Против красно-белых большинство ставит «автобус».

— Ставили себе какую-то цель по голам на сезон?
— Это долгая история. На голы меня вдохновил мой близкий друг, который за три месяца скинул 16 килограмм, хотя обожает колу, мясо и бургеры. Он сказал: «Если я смог скинуть 16 килограмм, то ты, человек, который всю жизнь футболом занимается, не сможешь начать голы забивать?!».

— И какую поставили цель?
— Мы с ним договорились, что до зимы я должен забить семь-восемь голов, а дальше посмотрим. И пока получается, есть ещё четыре игры до перерыва – надеюсь, продолжу в том же духе.

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