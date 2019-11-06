Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Валенсия» — «Лилль» — 4:1, травма Черышева

Денис Черышев
«Чемпионат»
Опять травма. Денис Черышев был заменён в первом тайме матча ЛЧ
«Валенсия» разгромила «Лилль» в матче Лиги чемпионов, но Черышев в голах не участвовал. Об этом и других новостях – в обзоре дня.
Футбол 0

«Валенсия» разгромила «Лилль» в матче Лиги чемпионов, Черышев получил травму

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимала «Лилль». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лилля» Виктор Осимхен. Во втором тайме, на 66-й минуте, полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо реализовал пенальти и сравнял счёт. На 82-й минуте защитник гостей Адама Сумаоро отправил мяч в собственные ворота. Через 2 минуты хавбек «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа забил третий гол. До разгромного счёт в матче довёл полузащитник хозяев Ферран Торрес

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды, но получил травму, и был заменён на 30-й минуте. Вместо него на поле вышел Ферран Торрес.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
4 : 1
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Осимхен – 25'   1:1 Парехо – 66' (пен)   2:1 Сумаоро – 82' (автогол)   3:1 Кондогбиа – 84'   4:1 Торрес – 90'

«Челси» и «Аякс» сыграли вничью — 4:4. В матче было два удаления и два автогола

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал амстердамский «Аякс». встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 4:4.

Голами в составе «Челси» отметились Сесар Аспиликуэта, Рис Джеймс и Жоржиньо, который оформил дубль, дважды реализовав пенальти. За «Аякс» голы забили Квинси Промес и Донни ван де Бек, а также футболисты «Челси» Тэмми Абрахам и Кепа Аррисабалага, который отправили мячи в собственные ворота. Главный арбитр встречи Джанлука Рокки показал две красные карточки в этом матче — с поля были удалены защитники «Аякса» Дейли Блинд и Йоэл Велтман.

«Челси» набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы H. «Аякс» (7) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе H являются «Валенсия» и «Лилль».

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
4 : 4
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Абрахам – 2' (автогол)   1:1 Жоржиньо – 4' (пен)   1:2 Промес – 20'   1:3 Аррисабалага – 35' (автогол)   1:4 ван де Бек – 55'   2:4 Аспиликуэта – 63'   3:4 Жоржиньо – 71' (пен)   4:4 Джеймс – 74'
Удаления: нет / Блинд – 68', Велтман – 69'
Невероятный камбэк в Дортмунде: «Боруссия» перевернула игру с «Интером»
Все подробности игрового дня Лиги чемпионов.

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошёл «Зенит»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» обыграл «Бенфику» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Обслуживала матч голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Его ассистентами были Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Счёт был открыт в начале матча. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Йоаким Андерсен, которому ассистировал Лео Дюбуа. На 33-й минуте преимущество лионского клуба увеличил Мемфис Депай с передачи Уссема Ауа. Во втором тайме разрыв в счёте сократил Харис Сеферович с паса Пицци. Окончательный счёт установил Бертран Траоре с передачи Максвелла Корне.

«Лион», набрав семь очков, обошёл «Зенит» и вышел на второе место в турнирной таблице группы G. «Бенфика» (3) — на 4-м месте.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Андерсен – 4'   2:0 Депай – 33'   2:1 Сеферович – 76'   3:1 Траоре – 89'

«Ливерпуль» победил «Генк», «Наполи» и «Ред Булл Зальбург» не выявили победителя

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е «Ливерпуль» обыграл «Генк» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживала матч словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Его ассистентами были Томаш Сомолани и Бранислав Ганцко.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Жоржиньо Вейналдум. На 40-й минуте бельгийский клуб восстановил равновесие, отличился Мбвана Самата, которому ассистировал Брайан Хейнен. Победу мерсисайдцам принёс Алекс Окслейд-Чемберлен с передачи Мохамеда Салаха.

В другом матче группы Е «Наполи» и «Ред Булл Зальцбург» сыграли вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 1
Генк
Генк, Бельгия
1:0 Вейналдум – 14'   1:1 Самата – 40'   2:1 Окслейд-Чемберлен – 53'
Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Холанн – 11' (пен)   1:1 Лосано – 43'

Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу в матче ЛЧ с «Интером»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала миланский «Интер». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В первом тайме преимущество в счёте получили гости — голами отметились нападающий Лаутаро Мартинес и полузащитник Матиас Весино Фалеро. Во втором тайме дортмундская команде сумела отыграться и выйти вперёд в счёте — голы на свой счёт записали нападающий Юлиан Брандт и защитник Ашраф Хакими, оформивший дубль в этой встрече.

Дортмундская «Боруссия» набрала 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице F. «Интер» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Барселона» и пражская «Славия».

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 5'   0:2 Весино Фалеро – 40'   1:2 Хакими – 51'   2:2 Брандт – 64'   3:2 Хакими – 77'

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживала матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Его ассистентами были Рой Хассан и Идан Яркони.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. Марсель Забитцер пробил в стенку, Диего Демме угадал с отскоком мяча и нанёс точный удар с подбора. На 63-й минуте Тимо Вернер с левого фланга сделал передачу в центр, Эмиль Форсберг исполнил проникающий пас в штрафную на ход Забитцеру, который обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 20:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
0 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Демме – 45+5'   0:2 Забитцер – 63'
«Зенит» бессилен против немцев. От поражения не спасли даже пять защитников
Команде Семака остаётся бороться за второе место в группе.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019