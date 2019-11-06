Вилкову не снилось. Реф устроил безумие на матче «Челси» с «Аяксом»

В России после такого все бы с ума сошли.

Пока судья Рокки из Флоренции не начал своё выступление — мир наблюдал абсолютно спокойный матч. 60 минут все было как обычно.

Фанаты «Челси» славили Абрамовича. Растягивали баннер в честь Лэмпарда.

Фото: «Чемпионат»

И не особо огорчались, когда Промес, Зиеш и Ван де Бек забивали сумасшедшие мячи в их ворота.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Они ж здесь, на старом «Стэмфорде», понимают, что у клуба запрет на трансферы, что играет много молодых, что команда только строится. На тренера и при 1:5 никто бы не оказывал давления. Серьёзно, когда казалось, что матч безнадёжно проигран, фанаты всё также тянули: «Лэээмпард, Лэээмпард», а Фрэнки расслабленно смеялся над финтами Курта Зумы.

Фото: Marc Atkins/Getty Images

К судье тоже не было претензий. Да, он назначил пенальти через VAR на 4-й минуте, но фол на Ковачиче был чистым. В остальном же игроки действовали даже чересчур сладенько. Например, Промес, получая карточку жал руку то рефери, то сбитому им Виллиану.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

А потом произошёл срыв. Аспиликуэта начал камбэк мячом, с пограничным вне игры. Спорно момент выглядел даже на ВАР, но при 1:4 игроки «Аякса» толком не спорили. Запас был огромным.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Но 68-я минута вместила в себя три эпизода: Жоржиньо откровенно срубил ван де Бека, после чего Блинд жёстко подкатился под Абрахама. Мяч вновь отскочил к игроку «Челси», который нанёс удар и попал в неприжатую руку Велтмана. Рокки же во всех трёх отрезках принял сторону хозяев: не наказал Жоржиньо, назначил пенальти и дал по второй желтой обоим игроками «Аякса»!

Блинд, покидая поле, буквально напал на резервного, требуя пересмотреть момент с первичным фолом Жоржинью, но его жёстко отправили в раздевалку. Хотя каждый из повторов показал, что нарушение было не просто очевидным, но и спровоцировало следующие события.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Аякс» тут же пропустил с пенальти, затем — после следующего углового. Равным счёт тоже был недолго, потому что Аспиликуэта поймал отскок и забил пятый мяч.

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Но Рокки стал звездой и здесь. Воспользовавшись ВАР, он назначил штрафной за игру Аспиликуэты рукой, хотя и она не была явной. Здесь не выдержали уже фанаты «Челси». Часть из них пыталась прорваться на поле, после чего к трибунам стянули дополнительный наряд стюардов.

Фото: «Чемпионат»

Оценивая последние события в России, можно сказать, что такое безумие не снилось бы даже Михаилу Вилкову. Вот и после матча в Англии мы ждали криков от игроков, тирады в адрес Рокки от тренера. Но вместо этого и Промес, и тен Хаг, и другие сотрудники «Аякса» просто подошли к рефери и спокойно пожали ему руку.

Ошибки бывают у всех. Просто где-то, но не у нас, есть ещё и традиция уважения к профессии. Не только к чужой, что доказали игроки «Аякса». Но и к своей, чего хотелось бы видеть на некоторых матчах Вилкова.