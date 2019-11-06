В Италии игроку не дали пробить пенальти. Нинкович обиделся и разнёс раздевалку

В 11-м туре итальянской Серии В встречались команды «Асколи» и «Венеция». Во время игры повздорили игроки «Асколи» Никола Нинкович и Ассенсио Да Крус. Они никак не могли решить, кто из них будет бить пенальти. Настойчивый Нинкович получил отказ, но мириться с ним не стал. Вместо того чтобы спокойно продолжить игру, он попросил замену и ушёл громить раздевалку.

Что случилось?

Сербский полузащитник Никола Нинкович на 70-й минуте очень сильно хотел пробить пенальти. Такое же желание возникло у нападающего Ассенсио Да Круса, который забрал это право себе. Серб был категорически не согласен с решением одноклубника.



Самое странное, что после спора Нинкович сразу попросил замену. Главный тренер жеста не понял и пару минут был в недоумении. После того как игрок подошёл к бровке, тренер пытался его успокоить, но Нинкович не собирался останавливаться, разругавшись не только с Да Крусом, но и с главным тренером. Того он вообще грубо обматерил. На этом дебош серба не закончился. Он ушёл в раздевалку и устроил там погром.

Вот как эту ситуацию прокомментировал спортивный директор «Асколи»: «Нинкович разочарован, потому что он не влияет на команду, как в прошлом сезоне. Из-за этого он переживает. Но пока он не успокоится, его помощь не требуется. Мы пытались показать, что его понимаем, но ничего с его характером сделать не можем. Нам придётся принять меры».



Встреча между «Асколи» и «Венецией» завершилась со счётом 1:1. Несмотря на сдержанную реакцию руководства, Нинкович пропустит следующий матч. Появится ли он через игру, пока большой вопрос.

Для Нинковича это не впервые

В 2012 году серб дебютировал за молодёжную сборную. Сербия играла с Данией и уступала к концу игры 0:1. На 84-й минуте Нинкович сместился в центр, а его партнёр выдал идеальную передачу в штрафную. Никола переправил головой мяч в ворота и сравнял счёт.



После той игры Сербия попала в стыковые матчи на Англию, в одном из которых уступила со счётом 0:1. В той игре после финального свистка на поле началась потасовка, участие в которой принимали сам Нинкович и его партнёр по команде Огнено Мудрински. Драка закончилась для серба дисквалификацией на год, но наказание, по решению местной федерации, продлилось всего четыре игры.

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Кстати, пока Никола играл на родине, он стал одним из тех, кто помог «Партизану» оформить чемпионство в 2015-м. Чуть позже серб отправился в Италию, но закрепиться в «Дженоа» не удалось. Вскоре Нинкович отправился в «Эмполи» из Серии B, а оттуда уже перебрался в «Асколи».