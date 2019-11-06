Если вкратце, там не грустят в связи с его уходом из сборной.

«Проснись! Тебя давно не вызывают». Как Украина отреагировала на пост Ракицкого

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Своё решение он сопроводил эмоциональным обращением к бывшим партнёрам.

Ракицкий впервые был вызван в сборную в 2009 году, спустя месяц после дебюта за «Шахтёр». Последний же матч датируется 16 октября 2018 года. Тогда, в матче Лиги наций, Украина обыграла Чехию, а Ракицкий отыграл весь матч.

В начале 2019 года защитник перешёл в «Зенит» и был исключён из списка игроков сборной Украины. Есть подозрения, что не по спортивному принципу. Всего в составе сборной Ракицкий провёл 54 матча, забив четыре мяча.

Реакция украинцев

Социальные сети бурно отреагировали на новость об уходе Ракицкого из сборной. Комментарии в основном злорадные.

Были такие, кто откровенно пустился в оскорбления.

Или припомнил других «предателей».

Фото: ua-football.com

Но есть и те, кто реально пожалел об уходе защитника.

И даже выразил ему свой респект.

Отреагировал на уход и популярный паблик ВГИК, сравнив футболиста с персонажем Дома-2.

Но в целом об уходе Ракицкого на Украине грустят немногие. Вот результаты опроса, который устроило в соцсетях украинское СМИ «Обозреватель». Пока свой голос успели отдать более тысячи человек. Но общий посыл уже ясен.