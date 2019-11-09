Игнашевич задал тренд в российском футболе. Его «Торпедо» — короли стандартов

Если вы вдруг давно не следили за ФНЛ и ни разу не смотрели матчи лидера первенства – «Торпедо», докладываем: команда Сергея Игнашевича (официально – Николая Савичева) по-прежнему идёт на первом месте, на четыре очка опережает «Химки» и на шесть – «Ротор». Но концовку стартового отрезка чёрно-белые доезжают на ободах. Их футбол выглядит уже не настолько уверенным, как в конце лета-начале осени, каждый раз приходится прикладывать уйму сил для победы, трижды в последних семи матчах случались потери очков (за стартовые 14 туров – всего дважды). Сам Игнашевич включает самоиронию: «При хорошем футболе победить может каждый, а вы попробуйте выиграть при плохом».

Странно называть поступь «Торпедо» победами на классе, учитывая, что команде от роду полгода, а её главный тренер лишь учится, но со стороны это выглядит действительно так. Автозаводцы сушат игру в нужных отрезках и умудряются выжимать максимум из игр, где никто не удивился бы потере очков. Объяснений здесь можно найти несколько: опыт лидеров – Лебеденко, Рязанцева, Шишкина; сбалансированный футбол; состав по лиге уровнем выше среднего. Но нельзя обойти стороной и другой важный фактор – стандартные положения. Они помогали команде и в начале сезона, а сейчас, когда все устали от футбола и не всегда есть время на интенсивные тренировки (режим «матч – восстановление – матч» на данном этапе – очень популярное явление), стандарты вообще становятся феноменальным по эффективности оружием. Если, само собой, уметь ими пользоваться.

Минута статистики. В нынешнем сезоне в двух турнирах «Торпедо» забило со стандартов 16 голов. Убираем три пенальти и получаем 13 взятий ворот при помощи розыгрышей штрафных и угловых. Общее количество голов в исполнении чёрно-белых – 41 (35 в ФНЛ, шесть – в Кубке). Делим 16 на 41 и имеем 39 процентов голов. Потрясающий показатель, соответствующий уровню группового этапа ЧМ-2018. По итогам всего мирового первенства процент голов со стандартов оказался чуть выше – 43 (73 из 169), но доля пенальти оказалась намного выше.



Вряд ли это случайность: Игнашевич – из нового поколения тренеров, он видит и понимает, куда движется мировой футбол. И, в отличие от многих предшественников, уделяет стандартам гораздо больше времени. Есть ощущение, что думать о них Сергей Николаевич начал даже не в начале сезона, когда заложил фундамент и наработал основные варианты розыгрышей, а даже раньше, на этапе селекции. Если анализировать штрафные и угловые «Торпедо», можно выделить в них несколько ключевых пунктов.



1) Очень важны качественные подачи, это свыше 50 процентов успеха. Лично знаю немало тренеров, которые тратят на отработку стандартов уйму времени, изобретают оригинальные розыгрыши, но выхлоп получается мизерным по банальной причине: подающий не может отправить мяч в плюс-минус нужную точку, а без точности все наработки лишаются смысла. «Торпедо» в этом плане повезло: есть Рязанцев (10 голевых передач в сезоне, 30 процентов точности навесов) и Магаль (две голевые передачи, 28 процентов точности навесов). Оба перешли в команду летом, и не удивлюсь, если Игнашевич в процессе отбора кандидатов учитывал в том числе необходимость в двух сильных исполнителях угловых (резерв на случай травмы/дисквалификации).



2) Центральные защитники с красивыми характеристиками – это супер. Сейчас уже точно можно сказать, что 25-летний Сергей Божин, переехавший из «Факела», — феноменальная находка для «Торпедо». У футболиста сумасшедшая левая нога (лучший длинный пас во всём ФНЛ) и завидная агрессия в чужой штрафной. А главное – он успешно бьёт по любому мячу, с какой бы стороны тот ни прилетел. Рост у Божина не заоблачный (185), но пять голов и две голевые передачи в сезоне говорят сами за себя.

3) При соблюдении двух базовых принципов (качественная подача и агрессия выпрыгивающих в штрафной) не требуются заумные розыгрыши, шанс пробить по воротам и без этого высок. «Торпедо», например, несколько раз в сезоне забивало после классической подачи: один игрок во вратарской играет по голкиперу или бежит на ближнюю штангу, чтобы продлить мяч, четверо самых высоких и мощных – набегают со второго темпа и выпрыгивают.

4) Самым агрессивным и прыгающим важно дать дополнительное пространство для разгона. Тот же Божин часто начинает свой разбег чуть ли не с линии штрафной, а партнёры при этом выполняет вспомогательные функции – «затаскивают» соперников во вратарскую и расчищают пространство.

Аналогичные действия свойственны и другому центральному защитнику – Шоркину. Кстати, в 1/4 финала Кубка России «Торпедо» прошло исключительно за счёт голов, забитых со стандартов: «Крыльям» были отгружены два, «Балтике» — один.

Особенно важно позволять игрокам набирать скорость и выпрыгивать с разбега, а не с места, при зонной обороне у соперника, при которой защищающиеся находятся в статике и реагируют на мяч, а не на движения оппонентов.

Альтернативный вариант расчищения пространства для адресатов подач – ложные рывки на ближнюю штангу. Их совершают футболисты, которые не очень хорошо прыгают и играют вверху. При плохой подаче они чиркнут мяч и продлят его, при хорошей – зоны ближней штанги и центра вратарской окажутся совсем свободными, защищающихся оттуда уводят.

Если бы не сумасшедшие стандарты, успевшее подустать от насыщенного сезона «Торпедо» вряд ли бы лидировало сейчас в ФНЛ так уверенно. По большинству атакующих показателей чёрно-белых нет даже в первой семёрке. По общим ударам команда занимает 10-е место, по владению – восьмое, по дриблингу – 13-е, по ожидаемым голам – пятое, по разрезающим передачам – 14-е. Но это тот случай, когда процент голов со штрафных и угловых нужно записывать команде не в минусы, а именно в плюсы.

Таков тренд насыщенных турниров, а ФНЛ – действительно очень сложное и насыщенное первенство. Нет времени тренироваться и наигрывать связи – тренируй стандартные положения, они обязательно придут на выручку в трудную минуту. Это более статичная работа, но способна стать не менее эффективной, чем интенсивная работа над прессингом и позиционным футболом.

Но главное – задумываться о стандартах стоит на этапе селекции. И это тоже один из трендов. Сильные исполнители штрафных и угловых способны приносить команде до 10-15 дополнительных очков за сезон.