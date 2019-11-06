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«Бавария» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
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20:55 Мск
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«Локомотив» — «Ювентус», 6 ноября 2019, онлайн-трансляция матчей ЛЧ

«Локомотив» — «Ювентус», 6 ноября 2019
«Чемпионат»
Лига чемпионов. «Ювентус» отправился на стадион, его провожают сотни людей LIVE!
Все подробности игрового дня.
Футбол / Лига чемпионов 0

Лига чемпионов. 4-й тур
20:55. «Бавария» – «Олимпиакос»
20:55. „Локомотив“ – „Ювентус“
23:00. „ПСЖ“ – „Брюгге“
23:00. „Реал“ – „Галатасарай“
23:00. „Црвена Звезда“ – „Тоттенхэм“
23:00. „Динамо“ З – „Шахтёр“
23:00. „Аталанта“ – „Манчестер Сити“
23:00. „Байер“ – „Атлетико“ М

Лига чемпионов. Турнирная таблица

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
06 ноября 2019, среда. 20:55 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Ювентус
Турин, Италия

Лига чемпионов. «Локомотив» — «Ювентус». Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

19:27. Полтора часа до матча.

19:25. В юношеской Лиге чемпионов «Локомотив» проиграл.

Юношеская лига УЕФА. Группа D. 4-й тур
06 ноября 2019, среда. 15:00 МСК
Локомотив М U19
Москва, Россия
Окончен
0 : 1
Ювентус U19
Турин, Италия
0:1 Петрелли – 36'

19:22. Фанаты бегут за автобусом «Ювентуса».

И вообще подобрались к автобусу очень близко.

19:20. И потренировался.

19:15. «Локо» вчера дал традиционную пресс-конференцию.

19:10. Вчера фанаты «Юве» встречали команду в аэропорту, но игроки прошли через запасной выход.

Затем ждали команду о отеля.

И активно приветствовали Криштиану Роналду.

19:05. Около отеля, где живёт «Юве» собралось около 150 человек. На улице идёт дождь, но людей это совсем не пугает. Кто-то даже забрался на деревья, чтобы получше разглядеть игроков.

Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»

19:00. Здравствуйте! Лига чемпионов продолжается. Сегодня — «Локомотив» — «Ювентус». Криштиану Роналду в Москве, колоссальный ажиотаж. Ну а мы ждём суперфутбола, в первом матче команда Юрия Сёмина играла неплохо.

У «Локо» есть шансы, как считаете?

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Говорит, что влюбился в «Локо» сразу, как посмотрел первый матч.
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