Лига чемпионов. «Ювентус» отправился на стадион, его провожают сотни людей LIVE!

Лига чемпионов. 4-й тур
20:55. «Бавария» – «Олимпиакос»
20:55. „Локомотив“ – „Ювентус“
23:00. „ПСЖ“ – „Брюгге“
23:00. „Реал“ – „Галатасарай“
23:00. „Црвена Звезда“ – „Тоттенхэм“
23:00. „Динамо“ З – „Шахтёр“
23:00. „Аталанта“ – „Манчестер Сити“
23:00. „Байер“ – „Атлетико“ М
Лига чемпионов. Турнирная таблица
Лига чемпионов. «Локомотив» — «Ювентус». Текстовая трансляция
ОНЛАЙН
19:27. Полтора часа до матча.
19:25. В юношеской Лиге чемпионов «Локомотив» проиграл.
19:22. Фанаты бегут за автобусом «Ювентуса».
И вообще подобрались к автобусу очень близко.
19:20. И потренировался.
19:15. «Локо» вчера дал традиционную пресс-конференцию.
19:10. Вчера фанаты «Юве» встречали команду в аэропорту, но игроки прошли через запасной выход.
Затем ждали команду о отеля.
И активно приветствовали Криштиану Роналду.
19:05. Около отеля, где живёт «Юве» собралось около 150 человек. На улице идёт дождь, но людей это совсем не пугает. Кто-то даже забрался на деревья, чтобы получше разглядеть игроков.
19:00. Здравствуйте! Лига чемпионов продолжается. Сегодня — «Локомотив» — «Ювентус». Криштиану Роналду в Москве, колоссальный ажиотаж. Ну а мы ждём суперфутбола, в первом матче команда Юрия Сёмина играла неплохо.
У «Локо» есть шансы, как считаете?
Проголосовать можно по этой ссылке
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История итальянского болельщика «Локомотива».
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