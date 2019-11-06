Лига чемпионов. «Ювентус» отправился на стадион, его провожают сотни людей LIVE!

Лига чемпионов. 4-й тур

20:55. «Бавария» – «Олимпиакос»

20:55. „Локомотив“ – „Ювентус“

23:00. „ПСЖ“ – „Брюгге“

23:00. „Реал“ – „Галатасарай“

23:00. „Црвена Звезда“ – „Тоттенхэм“

23:00. „Динамо“ З – „Шахтёр“

23:00. „Аталанта“ – „Манчестер Сити“

23:00. „Байер“ – „Атлетико“ М

Лига чемпионов. Турнирная таблица

Лига чемпионов. «Локомотив» — «Ювентус». Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

19:27. Полтора часа до матча.

19:25. В юношеской Лиге чемпионов «Локомотив» проиграл.

19:22. Фанаты бегут за автобусом «Ювентуса».

И вообще подобрались к автобусу очень близко.

19:20. И потренировался.

19:15. «Локо» вчера дал традиционную пресс-конференцию.

19:10. Вчера фанаты «Юве» встречали команду в аэропорту, но игроки прошли через запасной выход.

Затем ждали команду о отеля.

И активно приветствовали Криштиану Роналду.

19:05. Около отеля, где живёт «Юве» собралось около 150 человек. На улице идёт дождь, но людей это совсем не пугает. Кто-то даже забрался на деревья, чтобы получше разглядеть игроков.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

19:00. Здравствуйте! Лига чемпионов продолжается. Сегодня — «Локомотив» — «Ювентус». Криштиану Роналду в Москве, колоссальный ажиотаж. Ну а мы ждём суперфутбола, в первом матче команда Юрия Сёмина играла неплохо.

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