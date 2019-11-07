Петров: пошёл дым, сработала сигнализация – это Скопа кофе варил

На днях Сергей Петров обошёл Юрия Газинского по количеству минут, проведённых на поле в составе «Краснодара», и стал вторым по этому показателю в истории клуба (на первом месте — Александр Мартынович).
– Надо будет ещё какие-нибудь рекорды побить! – с улыбкой начал защитник.
– Уже чувствуете себя древним в клубе?
– Сколько я в «Краснодаре»? Семь лет получается. Сейчас понимаю, как устроен быт, в курсе всех требований. Когда только пришёл, то вообще никого не знал, а я парень стеснительный. Да ещё и с травмой приехал. Помню, повредил ключицу в матче за «Крылья», мне сделали операцию в Самаре, но трансфер всё равно состоялся. Занимался самостоятельно, месяц руку разрабатывал.
– Когда вы пришли, у «Краснодара» ещё не было такой инфраструктуры?
– Стадион ещё не построили, но шикарная база была. Восстановительные процедуры, комплексы – будто готовят к полётам в космос. По сравнению с «Крыльями» уже тогда чувствовался уровень. В Самаре были просто баньки да бочки со льдом.
– Вы застали Муслина, Кононова и Шалимова.
– При Муслине команда только набирала обороты, шли восьмыми-девятыми. Уже с Кононовым были другие задачи. При нём впервые прошли в еврокубки. По сей день там и выступаем.
– Удивились, насколько у Кононова не пошло в «Спартаке»?
– Там такое давление, что я всё время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать.
– Говорят, что Кононов слишком мягкий. Правда?
– Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает. Однажды проигрывали «Уфе» – ещё на стадионе «Кубань», и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал.
– Как ещё мотивировал?
– Один раз, не помню перед каким матчем, поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли.
– «Краснодар» сильно изменился при Шалимове? Он говорил, что при нём начали играть чуть ли не по схеме 2-1-7.
– У него своё видение игры. При нём стали попроще выходить из обороны. Если нас напрягают, то шла передача на нападающих и поджимаем. Хотя это скорее уже в безвыходной ситуации. А глобально стиль у нас не меняется – всегда атакующий футбол.
***
– Вандерсон рассказывал, как его однажды остановили полицейские в Краснодаре. Думал, что будут проблемы, а в результате лишь нашёл новых друзей. А в какие ситуации вы попадали в Краснодаре?
– На днях сработала пожарная сигнализация в 23:00 во всём доме. Пришлось срочно с ребёнком на руках спускаться с 17-го этажа. А лифт не работал – только по ступенькам.
– Что произошло?
– Выяснилось, что какой-то чудак забыл выключить сковородку. Потом ещё 17 этажей с ребёнком вверх. Мне везёт на такие истории.
– Было ещё что-то такое?
– Да, в другом доме, где у меня старая квартира была. Там на 16-м этаже жил. Вызываю лифт, и тут бац — та же пожарная сигнализация. Спустился вниз, там кафешка «Мишлен». Спрашиваю у людей, что случилось. Выяснилось, что это наш Скопа кофе варил. Забыл выключить, пошёл дым, сработала сигнализация, и лифты не работали.
***
– «Я рад за Петрова. Никогда не выделяю игроков. Но за Петю рад». Это написал Сергей Галицкий в «Твиттере» в 2014 году после вашего гола «Рубину».
– Там был такой период… Я ходил расстроенным, потому что привык играть опорника, а меня ставили крайним защитником. Причём левым. Хотя я правша. Приходилось перестраиваться, больше работал левой ногой и долго привыкал. Там совсем другие действия. А тут ещё и контракт заканчивался.
– Лично участвовали в переговорах о продлении?
– Да. Приехал в академию, зашёл в кабинет к Владимиру Леонидовичу (Хашигу. – Прим. «Чемпионата»). Сижу, и тут заходит Сергей Николаевич со словами: «Пойдём поговорим».
– О чём общались?
– Он сказал, что видит меня крайним защитником, что у меня есть скорость. В центре всё-таки нужны мощные ребята, как Юра Газинский. Дал мне понять, что навряд ли я буду играть в центре. Сергей Николаевич хотел, чтобы я выступал на позиции правого защитника. Сказал: «Попробуй, я в тебя верю». Я согласился. Вскоре продлили контракт. Так я стал играть правого защитника. Всё благодаря ему.
– Сильно.
– А сейчас я уже и не сыграю в центре. Абсолютно привык к позиции правого защитника.
– Синицын рассказывал, что обсуждал с Галицким, имеет ли смысл заранее падать при пенальти. А с вами он игру обсуждал?
– Нет, просто подсказывал. Говорил, чтобы я не переживал из-за адаптации к новой позиции.
– С продажей «Магнита» Галицкий стал ещё ближе к клубу?
– Стал чаще приезжать на базу. Постоянно со всеми поддерживает связь. Оно и понятно: всё-таки его детище, ему интересно. О чём его ни спроси, он всегда даст развернутый ответ.
***
– Вы всю жизнь выступаете под 98-м номером. Почему?
– Этот номер у меня ещё с тех пор, как я подписал контракт с дублем «Зенита». Там просто была игра на сборе, и мне дали 98-й номер. С тех пор не меняю – 10 лет уже. А номер 98 – это ещё автомобильный код Санкт-Петербурга, откуда я родом.
– В «Краснодаре» крайне чутко относятся к теме внутреннего патриотизма. Вам не предлагали сменить номер?
– Нет, никогда. Из ребят 1998 года рождения тоже никто номер не просил.
– У вас ведь номер телефона заканчивается на 98. Не случайно?
– Раньше было модно так делать. Я застал те времена. В молодёжной сборной просил Антона Соснина и Пашу Яковлева – они помогли достать. С тех пор не менял.
– Сколько стоил номер телефона?
– Около 3-5 тысяч рублей. Всё-таки у меня не прям уж крутой номер, просто заканчивается на 98.
***
– На Кипре вы получили жёсткую травму…
– Я вообще испугался сначала. Подумал: ё-моё, сломал. Доктора, как увидели, схватились за голову. Я всё-таки смог ещё немножко побегать, но нога начала ныть и опухла. Было страшно, если честно. Меня решили заменить, чтобы не рисковать здоровьем.
– Киприоты спорили с удалением, но в «твиттере» сборной России опубликовали фото вашей ноги.
– Идея выложить фото была не моя. Это врач сборной Безуглов фотографировал. После этого кадра сомнения по удалению должны у всех отпасть.
– Как приходили в себя?
– Два дня восстанавливался, делал процедуры, спал и потом уже начал тренироваться потихонечку. Щиток на ногу не мог надеть – больно. Приходилось делать специальную мягкую прокладку, а уже потом – щиток. Иначе, если бы мне попали по ноге, был бы трындец.
– Берегли ногу после такого?
– Первым делом, когда начал заниматься в общей группе, попросил ребят поаккуратнее.
– А кто у вас пожёстче на тренировках?
– Рамирес может. Там даже был момент, когда мы вдвоём шли, а он ногу убрал. Я ему потом спасибо сказал.
***
– Этот сезон у «Краснодара» довольно нестабильный – в чемпионате три ничьи подряд. Почему?
– В матче с «Динамо» пропустили быстрый гол. А если соперник играет в пять защитников, то закрывается, и дальше очень тяжело. Всей командой отбиваются.
– Вроде «Краснодар» стремится играть в пас, но последнее время стало больше голов после стандартов и навесов.
– Да, мы стали больше забивать со стандартов. Раньше вообще не могли, а теперь пошло. А вообще, соперники подстраиваются под наш футбол. Это и нам стимул развиваться.
– Почему перестройка «Краснодара» в этом сезоне получилось настолько непростой?
– Потому что речь про центр поля, который у нас обновился. Средняя линия ведёт игру. Связи нужно восстанавливать, плюс новым ребятам необходимо понять требования, куда бежать. Сейчас много занимаемся теорией – по 40 минут.
– Матч с «Олимпиакосом» – самое болезненное поражение в карьере?
– Пожалуй, что так.
– Мусаев говорил, что слишком авантюрно начали играть в Греции при 0:2.
– Так и есть. Побежали отыгрываться. Нужно было спокойненько от обороны, а уже дома решать. Но это всё для нас опыт, потому что жизнь на этом не заканчивается.
– Скажите честно, была эйфория после «Порту»?
– Конечно, все радовались в раздевалке. В нас ведь после первой игры никто не верил. В конце второго матча я даже спросил нашего капитана: «Нас устраивает счёт?». 89-я минута, голова уже не варит. Когда судья свистнул, то все рванули – невероятные эмоции. На всю жизнь запомню.
- 7 ноября 2019
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