Петров: пошёл дым, сработала сигнализация – это Скопа кофе варил

На днях Сергей Петров обошёл Юрия Газинского по количеству минут, проведённых на поле в составе «Краснодара», и стал вторым по этому показателю в истории клуба (на первом месте — Александр Мартынович).



– Надо будет ещё какие-нибудь рекорды побить! – с улыбкой начал защитник.

– Уже чувствуете себя древним в клубе?

– Сколько я в «Краснодаре»? Семь лет получается. Сейчас понимаю, как устроен быт, в курсе всех требований. Когда только пришёл, то вообще никого не знал, а я парень стеснительный. Да ещё и с травмой приехал. Помню, повредил ключицу в матче за «Крылья», мне сделали операцию в Самаре, но трансфер всё равно состоялся. Занимался самостоятельно, месяц руку разрабатывал.

– Когда вы пришли, у «Краснодара» ещё не было такой инфраструктуры?

– Стадион ещё не построили, но шикарная база была. Восстановительные процедуры, комплексы – будто готовят к полётам в космос. По сравнению с «Крыльями» уже тогда чувствовался уровень. В Самаре были просто баньки да бочки со льдом.

– Вы застали Муслина, Кононова и Шалимова.

– При Муслине команда только набирала обороты, шли восьмыми-девятыми. Уже с Кононовым были другие задачи. При нём впервые прошли в еврокубки. По сей день там и выступаем.

– Удивились, насколько у Кононова не пошло в «Спартаке»?

– Там такое давление, что я всё время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать.

– Говорят, что Кононов слишком мягкий. Правда?

– Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает. Однажды проигрывали «Уфе» – ещё на стадионе «Кубань», и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал.

– Как ещё мотивировал?

– Один раз, не помню перед каким матчем, поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли.

– «Краснодар» сильно изменился при Шалимове? Он говорил, что при нём начали играть чуть ли не по схеме 2-1-7.

– У него своё видение игры. При нём стали попроще выходить из обороны. Если нас напрягают, то шла передача на нападающих и поджимаем. Хотя это скорее уже в безвыходной ситуации. А глобально стиль у нас не меняется – всегда атакующий футбол.

***

– Вандерсон рассказывал, как его однажды остановили полицейские в Краснодаре. Думал, что будут проблемы, а в результате лишь нашёл новых друзей. А в какие ситуации вы попадали в Краснодаре?

– На днях сработала пожарная сигнализация в 23:00 во всём доме. Пришлось срочно с ребёнком на руках спускаться с 17-го этажа. А лифт не работал – только по ступенькам.

– Что произошло?

– Выяснилось, что какой-то чудак забыл выключить сковородку. Потом ещё 17 этажей с ребёнком вверх. Мне везёт на такие истории.

– Было ещё что-то такое?

– Да, в другом доме, где у меня старая квартира была. Там на 16-м этаже жил. Вызываю лифт, и тут бац — та же пожарная сигнализация. Спустился вниз, там кафешка «Мишлен». Спрашиваю у людей, что случилось. Выяснилось, что это наш Скопа кофе варил. Забыл выключить, пошёл дым, сработала сигнализация, и лифты не работали.

Сергей Петров и Сергей Галицкий Фото: fckrasnodar.ru

***

– «Я рад за Петрова. Никогда не выделяю игроков. Но за Петю рад». Это написал Сергей Галицкий в «Твиттере» в 2014 году после вашего гола «Рубину».

– Там был такой период… Я ходил расстроенным, потому что привык играть опорника, а меня ставили крайним защитником. Причём левым. Хотя я правша. Приходилось перестраиваться, больше работал левой ногой и долго привыкал. Там совсем другие действия. А тут ещё и контракт заканчивался.

– Лично участвовали в переговорах о продлении?

– Да. Приехал в академию, зашёл в кабинет к Владимиру Леонидовичу (Хашигу. – Прим. «Чемпионата»). Сижу, и тут заходит Сергей Николаевич со словами: «Пойдём поговорим».

– О чём общались?

– Он сказал, что видит меня крайним защитником, что у меня есть скорость. В центре всё-таки нужны мощные ребята, как Юра Газинский. Дал мне понять, что навряд ли я буду играть в центре. Сергей Николаевич хотел, чтобы я выступал на позиции правого защитника. Сказал: «Попробуй, я в тебя верю». Я согласился. Вскоре продлили контракт. Так я стал играть правого защитника. Всё благодаря ему.

– Сильно.

– А сейчас я уже и не сыграю в центре. Абсолютно привык к позиции правого защитника.

– Синицын рассказывал, что обсуждал с Галицким, имеет ли смысл заранее падать при пенальти. А с вами он игру обсуждал?

– Нет, просто подсказывал. Говорил, чтобы я не переживал из-за адаптации к новой позиции.

– С продажей «Магнита» Галицкий стал ещё ближе к клубу?

– Стал чаще приезжать на базу. Постоянно со всеми поддерживает связь. Оно и понятно: всё-таки его детище, ему интересно. О чём его ни спроси, он всегда даст развернутый ответ.

***

– Вы всю жизнь выступаете под 98-м номером. Почему?

– Этот номер у меня ещё с тех пор, как я подписал контракт с дублем «Зенита». Там просто была игра на сборе, и мне дали 98-й номер. С тех пор не меняю – 10 лет уже. А номер 98 – это ещё автомобильный код Санкт-Петербурга, откуда я родом.

– В «Краснодаре» крайне чутко относятся к теме внутреннего патриотизма. Вам не предлагали сменить номер?

– Нет, никогда. Из ребят 1998 года рождения тоже никто номер не просил.

– У вас ведь номер телефона заканчивается на 98. Не случайно?

– Раньше было модно так делать. Я застал те времена. В молодёжной сборной просил Антона Соснина и Пашу Яковлева – они помогли достать. С тех пор не менял.

– Сколько стоил номер телефона?

– Около 3-5 тысяч рублей. Всё-таки у меня не прям уж крутой номер, просто заканчивается на 98.

***



– На Кипре вы получили жёсткую травму…

– Я вообще испугался сначала. Подумал: ё-моё, сломал. Доктора, как увидели, схватились за голову. Я всё-таки смог ещё немножко побегать, но нога начала ныть и опухла. Было страшно, если честно. Меня решили заменить, чтобы не рисковать здоровьем.

– Киприоты спорили с удалением, но в «твиттере» сборной России опубликовали фото вашей ноги.

– Идея выложить фото была не моя. Это врач сборной Безуглов фотографировал. После этого кадра сомнения по удалению должны у всех отпасть.

– Как приходили в себя?

– Два дня восстанавливался, делал процедуры, спал и потом уже начал тренироваться потихонечку. Щиток на ногу не мог надеть – больно. Приходилось делать специальную мягкую прокладку, а уже потом – щиток. Иначе, если бы мне попали по ноге, был бы трындец.

– Берегли ногу после такого?

– Первым делом, когда начал заниматься в общей группе, попросил ребят поаккуратнее.

– А кто у вас пожёстче на тренировках?

– Рамирес может. Там даже был момент, когда мы вдвоём шли, а он ногу убрал. Я ему потом спасибо сказал.

***

– Этот сезон у «Краснодара» довольно нестабильный – в чемпионате три ничьи подряд. Почему?

– В матче с «Динамо» пропустили быстрый гол. А если соперник играет в пять защитников, то закрывается, и дальше очень тяжело. Всей командой отбиваются.

– Вроде «Краснодар» стремится играть в пас, но последнее время стало больше голов после стандартов и навесов.

– Да, мы стали больше забивать со стандартов. Раньше вообще не могли, а теперь пошло. А вообще, соперники подстраиваются под наш футбол. Это и нам стимул развиваться.

– Почему перестройка «Краснодара» в этом сезоне получилось настолько непростой?

– Потому что речь про центр поля, который у нас обновился. Средняя линия ведёт игру. Связи нужно восстанавливать, плюс новым ребятам необходимо понять требования, куда бежать. Сейчас много занимаемся теорией – по 40 минут.

– Матч с «Олимпиакосом» – самое болезненное поражение в карьере?

– Пожалуй, что так.

– Мусаев говорил, что слишком авантюрно начали играть в Греции при 0:2.

– Так и есть. Побежали отыгрываться. Нужно было спокойненько от обороны, а уже дома решать. Но это всё для нас опыт, потому что жизнь на этом не заканчивается.

– Скажите честно, была эйфория после «Порту»?

– Конечно, все радовались в раздевалке. В нас ведь после первой игры никто не верил. В конце второго матча я даже спросил нашего капитана: «Нас устраивает счёт?». 89-я минута, голова уже не варит. Когда судья свистнул, то все рванули – невероятные эмоции. На всю жизнь запомню.