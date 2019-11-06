Многие болельщики купили фальшивые билеты на «Юве». Пострадал даже Нигматуллин

Утром на «Авито» было множество билетов за самые разные суммы. Мы связывались с теми, кто их продает и расспрашивали, почему билет за 2 тысячи стоит 100. Ответы были самые разные – можете ознакомиться перед тем, как читать дальше.
Было интересно, что ж будет происходить перед матчем. Когда мы с коллегами подошли ко входу, там толпился народ: люди по очереди пытались доказать стюардам, что купили билеты на официальном сайте.
— Я за 64 штуки билет купил! Как он может быть нерабочим? – восклицал один.
— Мне жена подарок сделала – купила билет на официальном сайте. В октябре это было, — говорил другой.
— Мы в октябре уже билеты не продавали, — ответил ему коммерческий директор Марат Фаттахов, который как раз в этот момент подошел.
— Как не продавали? — не унимался мужчина. – Это же официальный сайт!
Спустя несколько минут безуспешной борьбы он ушел. Таких, как этот мужчина, этим вечером в Черкизове собралось немало. Фаттахов какое-то время сам проверял бумажки, которые ему наперебой протягивали болельщики: у одних вместо эмблемы «Локо» был логотип «Юве», у кого-то вообще билет был распечатан на бланке ЦСКА. Люди искренне не понимали, как такое могло произойти, если они купили билет на официальном сайте. У кого-то внешне все было отлично, но QR-код не срабатывал.
Только ресурсы, которым они отдали бешеные деньги за возможность быть этим вечером в Черкизове, меняли несколько букв в названии, из-за чего легко сходили за те, которым можно доверять.
Видео доступно на «Чемпионате».
Руслан Нигматуллин откликнулся в «Твиттере»: написал, что брат с сыном приехали из Казани на матч, но попасть на него не смогли. Билеты оказались фальшивыми.
— Брат хотел, чтобы дети в живую увидели Роналду. Оказалось, что его помощница приобрела дорогие билеты на каком-то сайте. Видимо, не на официальном. Это не его косяк, брат- крупный юрист, такую ошибку бы не допустил. Сейчас еду вместе с ними смотреть футбол в ресторане. Возможности попасть на матч у них уже нет.
По словам Фаттахова, клуб предполагал, что подобное может произойти: еще в сентябре они начали блокировать владельцев клубных карт и пытаться разобраться с нерелевантными ресурсами. Естественно, в масштабах интернета полностью искоренить эту проблему почти нереально, как бы клуб ни пытался.
— Мы приняли решение всех запустить, чтобы на втором кордоне на группе разбора во всем уже удостовериться и при этом снизить нагрузку на основной вход, — сказал Фаттахов перед матчем.
Были и отрезанные корешки, и ненастоящие билеты. Есть те, которые распечатали на бланках ЦСКА. У нас билетный сайт только один — tickets.fclm.ru. Отдельно билеты на «Ювентус» мы не продавали. Я видел, что предлагали за деньги провести к Роналду, читал ваш текст. Надо было попробовать. Мы готовились к такому развитию событий и предусмотрели резервные места для людей, кто попался на уловку мошенников и приехали издалека.
Несмотря на все происходящее перед игрой, стадион почти заполнился – свободных мест осталось не так много.
P.S. Всех болельщиков запустили примерно на 20-й минуте, остались только те, у кого вообще билетов нет.
- 6 ноября 2019
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