Спасибо, Юрий Палыч! «Локо» проиграл, но заставил собой гордиться

Приезд «Ювентуса» с Криштиану Роналду – большое событие для России. Пожалуй, такие звёздные гости собрали бы даже полные «Лужники». Перед игрой Юрию Сёмину задали вопрос на эту тему. Ответ главного тренера «железнодорожников» оказался любопытным: «Это большой вопрос, сколько людей собралось бы в «Лужниках». В первую очередь мы должны идти от наших игроков и от того, где им удобнее играть. Нашим игрокам удобнее играть дома. В «Лужниках» мы бы тоже были гостями».

Те болельщики, которые пришли на Роналду и не были обмануты продавцами фальшивых билетов, вряд ли пожалели о потраченных деньгах: португалец уже на 3-й минуте сотворил гол, записанный Аарона Рэмси. Поклонники хозяев тоже должны быть довольны своей командой. «Локомотив» смотрится лучше всех представителей РПЛ в Европе, поэтому такое поражение особенно обидное. Теперь точно остаётся только борьба за третье место в группе.

Самое важное из встречи на «РЖД Арене»:

— В стартовом составе «Локомотива» было два изменения по сравнению с матчем в Турине. Залечившие повреждения Мацей Рыбусь и Рифат Жемалетдинов вышли вместо Брайана Идову и Мурило. Сёмин решил сыграть в четыре защитника.

— В основу «Ювентуса» не попал главный герой игры двухнедельной давности – аргентинский форвард Пауло Дибала, оформивший дубль. Травма Матейса Де Лигта позволила всего лишь во второй раз в нынешнем сезоне выйти на поле центральному защитнику Даниэле Ругани. Напомним, его, по слухам, хочет купить зимой «Зенит».

— Игру вскрыла невероятная ошибка Маринато Гильерме. Сложно даже объяснить, почему голкипер «Локомотива» и сборной России пропустил мяч между ногами после удара Криштиану Роналду со штрафного. Видимо, мяч из-за дождя был мокрый, скользкий.

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— «Локомотив» очень прилично провёл отрезок с момента пропущенного гола и до своего забитого. Команда Сёмина сумела удивить итальянского гранда, когда сравнивала счёт. Умная игра на третьего (подключившегося вперёд Рыбуся), удар головой из-под капитана «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и добивание в исполнении Алексея Миранчука. Полузащитник сборной России делает себе хорошую рекламу в Европе перед открытием зимнего трансферного окна.

— Первый тайм «железнодорожники» отыграли почти на равных с «Ювентусом», несмотря на то, что команда Маурицио Сарри владела мячом 69% времени. Более показательной была статистика ударов по воротам – 8:9 (в створ – 2:4). Очень большую работу проделывал Миранчук, в том числе прикрывая при обороне ключевую фигуру «Ювентуса» в центре поля Миралема Пьянича. Вообще полузащитники «Локомотива» успевали перестраиваться и не давали чемпиону Италии использовать численное преимущество в средней линии.

— В начале второго тайма едва не повторился эпизод из первого: Роналду пробил со штрафного – Гильерме ошибся. К счастью для «Локомотива», отбитый голкипером по центру мяч никто не добил. Однако натурализованный бразилец заслужил не только критики, но и похвалы: совершил классный сейв после удара Криштиану на исходе часа встречи. Между тем, в Москве Роналду сыграл свой 174-й матч в еврокубках, выйдя на первое место среди полевых игроков.

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— «Ювенус» даже после замен при ничейном счёте сохранял свою изначальную тактическую схему. Фавориту не хватало ширины в атаке, хавбеки играли достаточно близко друг к другу. Кажется, Сарри готов даже на каком-то этапе жертвовать результатом ради того, чтобы приучить футболистов играть в свой футбол. «Саррибол» должен решать исходы больших матчей во второй части сезона. Впрочем, всё это не умаляет достоинств «железнодорожников», продолжавших создавать моменты: как же не повезло на 78-й минуте, когда Бонуччи вынес мяч с линии ворот!

— «Локомотив» заслужил ничью, а не поражение. Выиграл второй тайм по ударам — 10:8 (в створ — 4:5). Сёмин раскусил «Ювентус», чемпион Италии в свою очередь не предложил насколько интенсивный футбол, как «Атлетико» или «РБ Лейпциг» накануне. Более того, Сарри неожиданно снял с игры Роналду, пробившего по воротам восемь раз, и надеялся в концовке, что опять выстрелит Пауло Дибала. А выстрелил Дуглас Коста…