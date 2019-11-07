«Миранчуки в «Барсе»? Пожалуйста!». Сёмин — о братьях и ошибке Гильерме

Как только в Черкизово прозвучал свисток, Юрий Сёмин не выглядел растерянным после гола «Юве» на последних секундах. Сначала он неспешно пошёл приветствовать тренерский штаб соперника. Затем — Южную трибуну, заряжавшую «спасибо». На пресс-конференцию он пришёл первым.

— В первый момент испытал разочарование. Могли взять очко, а даже и выиграть. Могли и проиграть. Но я благодарен игрокам, это был хороший матч. Даже лучше, чем хороший. Они выполняли все задачи, которые мы поставили. Игроки нормально отреагировали на неожиданный первый мяч. Думаю, это поражение можно занести в актив команде, игроки правильно отреагировали на ажиотаж, который возник перед игрой. Но, наверное, возникли какие-то ошибки, фон усталости сыграл какую-то роль. Сегодня главным была не тактика — ребята играли сердцем.

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— Как решились играть в настолько атакующий футбол?

— Очень просто. На футбольном поле в каждом матче должны появляться лучшие игроки, а дальше уже идёт тактика. Так мне кажется.

— Миранчук провёл хороший матч, забил гол. Насколько сложно его будет удержать в «Локо»?

— Он должен оставаться у нас. «Локо» и Миранчук едины, болельщики его очень любят, и он получает удовольствие от игры. Куда он может перейти? В «Ювентус»? В «Барсу»? Пожалуйста. Но сейчас он в «Локомотиве». Также как и Антон.

— Сегодня «Локо» играл очень смело. Можно ли ожидать, что «Локомотив» и дальше будет играть бодро?

— Мы и с «Байером» играли бодро, и там, в Турине. Это зависит от ситуации, от кондиций. Что значит смелее или не смелее? Там нам позволили меньше атаковать, а здесь в каких-то моментах мы их превзошли. Ещё один момент — я очень восхищён тем, как наши игроки вели единоборства с футболистами «Ювентуса». Это игроки мирового уровня, и они молодцы. Кстати, Дуглас Коста — какой-то рок для меня, он и киевскому «Динамо» всё время забивал за «Шахтёр».

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— Вопрос по Гильерме. Такие моменты, как с первым голом, выбивают из колеи?

— А когда ещё такие моменты были? Не помню такого. А сколько он выручает? Главное, чтобы его такие ситуации не выбивали из колеи. И ещё очень важно, как отреагировала команда. Вы посмотрите, с какой скоростью летит мяч после удара Роналду. Те, кто его ловит — выдающиеся вратари.

— «Локомотив» — одна из очень немногих команд, кому Роналду ни разу не забил. Более того, сегодня его вынуждены были заменить из-за неудачной игры. Настраивали команду на него как-то по-особенному?

— Настраивали на «Ювентус», а не на Роналду. Он провёл плохой матч? Он гол организовал. Он вообще плохо не играет. Он играет либо хорошо, либо очень хорошо. Удачи «Ювентусу», мы будем болеть за вас. Желаю, чтобы в финале встретились вы с «Атлетико», всем спасибо.

Следующим был Маурицио Сарри.

— Как вам игра Дугласа Косты?

— Он всегда является очень важным игроком для нас, но сейчас он не в лучших кондициях. У него пока нет той скорости, которая ему присуща, но у него прекрасная техника. Ни он, ни Рэмзи не могли сыграть оба матча полностью, поэтому приняли решение их чередовать. Ему по-прежнему есть, над чем работать.

Спасибо, Юрий Палыч! «Локо» проиграл, но заставил собой гордиться Команда Юрия Сёмина наиграла на ничью с «Ювентусом», и так обидно проиграла.

— С чем связана замена Криштиану Роналду, которого, как правило, меняют не часто?

— Он был заменён из-за опасений за его физическое состояние. Уже в конце первого тайма были тревожные признаки. Во втором тайме тоже были такие моменты, особенно, когда он ускорялся, Опасались, что он может получить повреждение, которое может помешать ему в будущем,

—«Юве» часто выигрывает матчи, но не всегда показывает хорошую игру. Понравилась ли вам игра «Ювентуса» сегодня?

— Важно то, что, с точки зрения техники, мы много ошибались. С тактической — ещё больше. Поэтому матч мне не понравился. Мы давали слишком много пространства сопернику для развития атаки, поэтому позволили ему создать столько моментов, Но в футболе тот, кто хорошо играет — выигрывает. Поэтому странно говорить о красивой игре, так как она связана с результатом. Что касается тактики, возможно, мы сделали слишком много изменений после предыдущих матчей. Но у игроков скапливается усталость, поэтому эти изменения были необходимы.

— «Юве» снова пропустил после забитого мяча. Нет ощущения, что в последнее время такое случается регулярно?

— Да, в последнее время с нами часто такое случается. После того, как мы забиваем гол, первые десять минут присутствует определённая пассивность в обороне. Похожая ситуация была и в Турине. Трудности обычно бывают, когда команда пропускает, а не забивает, но у нас получается наоборот. Мы работаем над этим, я говорю об этом с игроками.

— Вам не кажется, что Сёмин сегодня показал видеоучебник, как играть против «Юве» Сарри? Показалось, что игроки центра поля сегодня мешали друг другу.

— Как я уже говорил, мы играли слишком открыто и оставляли слишком много пространства. Особенно в первом тайме. Во втором тайме игроки часто принимали мяч спиной к воротам, поэтому не было возможности вовремя отбирать мяч. «Локомотив» хорошо это делал и начинал атаки. Наверное, можно сказать, что против «Юве» так может играть не только «Локо», но и любая другая команда.