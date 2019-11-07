Сон пришёл в себя после травмы Гомеша. И сделал дубль в Лиге чемпионов!

Вы, конечно же, помните историю со страшной травмой полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша. Португальский полузащитник получил перелом костей правой лодыжки в матче с «Тоттенхэмом» после фола со стороны Сон Хын Мина. В понедельник Гомеш перенёс операцию, а во вторник был выписан из больницы и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Кошмар в Ливерпуле. Сон заплакал, увидев, как сломал соперника Кореец нанёс сопернику страшную травму и расплакался. Его партнёр молился.

Невозможно забыть и реакцию Сон Хын Мина, когда он увидел на поле последствия нарушения. Корейский полузащитник был в шоке, не мог поверить своим глазам. «Сон опустошён, он весь в слезах, но это не его вина. Сон один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Он с трудом поднимает голову», – рассказывал Деле Алли. Игроки «Эвертона» даже приходили в раздевалку «шпор», чтобы утешить корейца.

После матча с «Эвертоном» Сон Хын Мин отключил телефон, ушёл в себя и не стал общаться с корейскими журналистами. В «Тоттенхэме» настолько волновались за состояние своего игрока, что наняли дополнительного психолога. Похоже, это помогло. Кроме того, приятной новостью для форварда стала отменённая решением футбольной ассоциации Англии красная карточка.

Сегодня Сон Хын Мин вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» и стал одним из героев игры. Кореец поучаствовал в первой голевой атаке «шпор», а потом оформил дубль. Когда команда Маурисио Почеттино открывала счёт, получился очень необычный эпизод. В ходе затяжной атаки гости попали в штангу и перекладину, мяч метался по штрафной хозяев, а однажды его вынесли с линии ворот. В конце концов, Джовани Ло Чельсо дослал мяч в сетку. Сон Хын Мин оформил дубль после перерыва в течение четырёх минут. Сначала «Тоттенхэму» удалась контратака четыре в четыре: Тонгай Н’Домбеле устоял под давлением двух защитников, отдал пас Алли, и тот сделал передачу на корейца. Форвард точно пробил под перекладину. Забив гол, не стал праздновать, а показал извиняющийся жест – сложил ладони. Очевидно, попросил прощения у Гомеша.

Во втором моменте Дэнни Роуз сделал классное забегание и выкатил мяч на Сон Хын Мина, которому оставалось только не промахнуться по открытой цели. Почеттино сомневался, брать ли корейца в Белград, но взял и не ошибся. Финалист прошлой Лиги чемпионов стал ближе к выходу в плей-офф.