Игроки «Наполи» ослушались президента. В клубе бунт

Текущий сезон для «Наполи» складывается весьма неудачно, особенно в последний месяц – «адзурри» одержали лишь одну победу в пяти встречах и занимают седьмое место в Серии А. В Лиге чемпионов дела обстоят чуть лучше, но и здесь были осечки (ничьи в матчах с «Генком» и «Зальцбургом»). Причиной стал сложный конфликт в клубе, где президент, главный тренер и футболисты никак не могут найти общий язык.

Анчелотти потерял авторитет среди игроков

Итальянские СМИ периодически сообщают о тех или иных конфликтах внутри команды. Первыми недовольство выразили два лидера команды – Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье. Сообщалось, что оба игрока не в восторге от тренерских решений Анчелотти, в частности того факта, что Мертенс остался на скамейке запасных в матче с «Генком», а Инсинье и вовсе не попал в заявку. Лоренцо на тот момент был абсолютно здоров, а его отсутствие Анчелотти назвал «техническим».



Будучи капитаном «Наполи», Инсинье продолжил конфронтацию с главным тренером. Вот что сказал сам футболист: «Мои отношения с Анчелотти немного странные, у нас иногда бывают небольшие конфликты, но это всё из-за наших характеров. Карло, безусловно, выдающийся тренер, и я действительно надеюсь выиграть что-нибудь под его руководством».



В итоге Инсинье принёс извинения Анчелотти. По ходу летнего межсезонья Лоренцо был близок к уходу из клуба, но решил остаться в «Наполи». Сейчас агент игрока Мино Райола пытается выбить лучший контракт для своего клиента и всё идёт к продлению соглашения.



В отличие от Мертенса – контракт бельгийца истекает летом 2020 года, а переговоров, по сути, так и не было. Конечно, не Анчелотти занимается продлением соглашений с футболистами, но поспособствовать решению проблемы он явно мог. А ведь Мертенс в полном порядке – на данный момент он второй бомбардир в команде (4 гола в 10 матчах), совсем недавно он обошёл Диего Марадону в списке лучших бомбардиров «Наполи». На счету Мертенса – 115 мячей, а до занимающего первое место Марека Гамшика рукой подать (всего 6 голов). И это в 32 года! Но прежде чем разобраться с Мертенсом, нужно разобраться с главным тренером.

Анчелотти потерял контроль над самим собой

Итальянский специалист является примером выдержки и хладнокровия (даже с учётом непростого характера), однако и он оказался не железным. Анчелотти проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию, а также отказался от общения с прессой по итогам встречи с «Зальцбургом» (1:1).



Подобное поведение – уже не первый раз. Анчелотти был удалён во время матча с «Аталантой» (2:2) за споры с арбитром. В итоге Карло получил один матч дисквалификации. Несмотря на апелляцию «Наполи», решение Итальянской федерации футбола осталось в силе. Два инцидента за неделю – не много ли? Добавим сюда негатив со стороны игроков и неубедительную игру команды и поймём, что Анчелотти потерял контроль не только над своими эмоциями, но и над своей командой.

Игроки «Наполи» протестуют против президента, который хотел закрыть их на базе

Игроки недовольны президентом клуба

«Наполи» является одним из тех клубов, где стиль управления смело можно назвать авторитарным. Аурелио Де Лаурентис – не только владелец и президент, но и человек, который сохранил футбол в Неаполе. Именно он в 2004 году спас «Наполи» от банкротства и способствовал возрождению клуба.



В «Наполи» просто не может быть демократии, пока у руля клуба такой диктатор, как Де Лаурентис. На фоне неутешительных результатов команды в последних матчах президент клуба дал поручение закрыть команду на тренировочной базе, причём не продолжительный срок – до и после игры с «Зальцбургом». После матча и футболисты, и Анчелотти отказались от общения с прессой, а после этого уехали по домам. Это чистой воды бунт против режима Де Лаурентиса.

Однако это не первый случай, когда президент «Наполи» ведёт себя подобно деспоту. Ситуация начала накаляться ещё в октябре, когда сразу два игрока неаполитанцев пытались выбить себе увеличение зарплаты – Хосе Кальехон и Дрис Мертенс. И тем, и другим интересовались клубы из Китая, которые были готовы удовлетворить финансовые потребности футболистов. Вот что сказал Де Лаурентис по этому поводу:



«Я совершенно не готов пытаться их удерживать. У каждого игрока есть цена в зависимости от того, на какой позиции он играет, как он играет и каков его возраст. Если они хотят продать себя в Китай, чтобы получать много денег и при этом жить в дерьме два или три года, это их проблемы. Я не могу воспринимать китайскую лигу как конкурентоспособную. Она значительно уступает ведущим европейским чемпионатам. Если Мертенс и Кальехон считают по-другому, это их проблемы».



Приплюсуем сюда уход лидера «Наполи» прошлых лет Марека Гамшика, который оказался, как раз в Китае. Верный боец и многолетний капитан не мог просто так уйти из клуба, где его любили все. Но стоит отдать должное Мареку – после упущенного чемпионства он хотя бы не перешёл в «Ювентус», как это сделал Игуаин.

Де Лаурентис недоволен всем

В 2018 году неаполитанцы были в шаге от скудетто, однако «Ювентус» не простил ошибок и в очередной раз пришёл первым. По инициативе Де Лаурентиса в «Наполи» был приглашён Карло Анчелотти – уважаемый, опытный и успешный тренер. Он рассматривался как недостающий элемент для долгожданного чемпионства «Наполи». Прошлый сезон неаполитанцы закончили уже на привычном для себя втором месте (третий раз за последние четыре года), а отставание от «бьянконери» оказалось весьма внушительным – 11 очков.



Перед сезоном-2019/20 «Наполи» пытался усилиться. В общей сложности неаполитанцы потратили почти 130 млн евро на трансферы, были приобретены:



· Ирвинг Лосано (ПСВ, 38 млн евро);



· Костас Манолас («Рома», 36 млн евро);



· Алекс Мерет («Удинезе», 22 млн евро);



· Элиф Элмас («Фенербахче», 16 млн евро);



· Давид Оспина («Арсенал», 3.5 млн евро).



Де Лаурентис возлагал огромные надежды и потратил большие деньги, ожидая качественный скачок в результатах команды. Текущее положение дел не устраивает президента клуба, в связи с чем его отношения с Анчелотти заметно ухудшились. В итальянской прессе уже неоднократно появлялась информация о том, что Карло намерен покинуть «Наполи», но Де Лаурентис всячески пытался убедить окружающих в том, что между ним и Анчелотти нет никаких проблем: «Все пишут об этом, но я не ссорился с Анчелотти. Он может остаться здесь ещё на десять лет. Мои отношения, как и в кино, длятся очень долго».



Помимо конфликта с главным тренером Де Лаурентис успел пройтись катком и по капитану команды Лоренцо Инсинье. Президент клуба пытался защитить Анчелотти, но вышло только хуже: «Я не понимаю Инсинье. Если он считает, что его время в «Наполи» закончилось, то пусть говорит об этом прямо, а не вызывает противоречия своими капризами. Играют те, кого ставит тренер, и с этим надо мириться».



Ситуация в «Наполи» сложная. Внутри клуба никто никого не понимает (или понимать не хочет), и всё это больше похоже на сломанный телефон. Что же делать неаполитанцам?

Вариант наиболее вероятный – смена главного тренера

Анчелотти попал в систему, где президент клуба не позволяет ему принимать решения, а что ещё хуже – подливает масла в огонь. Карло по тренерским меркам далеко не пенсионер (в отличие от Дика Адвоката). Большинство клубов Европы будут готовы принять Анчелотти к себе, выбирай не хочу. В конце концов, можно последовать совету Де Лаурентиса и поехать в Китай.

Вариант менее вероятный – перестройка команды

За последние два года состав «Наполи» изменился до неузнаваемости. С момента упущенного скудетто в 2018 году в клубе осталось всего 10 человек: Руй, Хюсай, Кулибали, Гулям, Аллан, Зелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье и Милик. Есть ли смысл наступать на старые грабли, если перестройка в это межсезонье не дала результата?

Вариант фантастический – уход Де Лаурентиса из клуба

«Наполи» для Аурелио Де Лаурентиса – проблемный ребёнок, от которого уже устал, но и выгнать из дома его нельзя. Подобная ситуация в «Спартаке», где Леонид Федун перепробовал всё, что можно и нельзя, а результата как не было, так и нет. Чемпионство 2017 года скорее исключение из правил, чем результат плодотворной и выстроенной работы в клубе. «Наполи» в этом плане очень похож на «Спартак», разве что красно-белых на базе не закрывают. Какой вариант выберут в «Наполи»?