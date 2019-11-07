Игроки «Наполи» ослушались президента. В клубе бунт

Текущий сезон для «Наполи» складывается весьма неудачно, особенно в последний месяц – «адзурри» одержали лишь одну победу в пяти встречах и занимают седьмое место в Серии А. В Лиге чемпионов дела обстоят чуть лучше, но и здесь были осечки (ничьи в матчах с «Генком» и «Зальцбургом»). Причиной стал сложный конфликт в клубе, где президент, главный тренер и футболисты никак не могут найти общий язык.
Анчелотти потерял авторитет среди игроков
Итальянские СМИ периодически сообщают о тех или иных конфликтах внутри команды. Первыми недовольство выразили два лидера команды – Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье. Сообщалось, что оба игрока не в восторге от тренерских решений Анчелотти, в частности того факта, что Мертенс остался на скамейке запасных в матче с «Генком», а Инсинье и вовсе не попал в заявку. Лоренцо на тот момент был абсолютно здоров, а его отсутствие Анчелотти назвал «техническим».
Будучи капитаном «Наполи», Инсинье продолжил конфронтацию с главным тренером. Вот что сказал сам футболист: «Мои отношения с Анчелотти немного странные, у нас иногда бывают небольшие конфликты, но это всё из-за наших характеров. Карло, безусловно, выдающийся тренер, и я действительно надеюсь выиграть что-нибудь под его руководством».
В итоге Инсинье принёс извинения Анчелотти. По ходу летнего межсезонья Лоренцо был близок к уходу из клуба, но решил остаться в «Наполи». Сейчас агент игрока Мино Райола пытается выбить лучший контракт для своего клиента и всё идёт к продлению соглашения.
В отличие от Мертенса – контракт бельгийца истекает летом 2020 года, а переговоров, по сути, так и не было. Конечно, не Анчелотти занимается продлением соглашений с футболистами, но поспособствовать решению проблемы он явно мог. А ведь Мертенс в полном порядке – на данный момент он второй бомбардир в команде (4 гола в 10 матчах), совсем недавно он обошёл Диего Марадону в списке лучших бомбардиров «Наполи». На счету Мертенса – 115 мячей, а до занимающего первое место Марека Гамшика рукой подать (всего 6 голов). И это в 32 года! Но прежде чем разобраться с Мертенсом, нужно разобраться с главным тренером.
Анчелотти потерял контроль над самим собой
Итальянский специалист является примером выдержки и хладнокровия (даже с учётом непростого характера), однако и он оказался не железным. Анчелотти проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию, а также отказался от общения с прессой по итогам встречи с «Зальцбургом» (1:1).
Подобное поведение – уже не первый раз. Анчелотти был удалён во время матча с «Аталантой» (2:2) за споры с арбитром. В итоге Карло получил один матч дисквалификации. Несмотря на апелляцию «Наполи», решение Итальянской федерации футбола осталось в силе. Два инцидента за неделю – не много ли? Добавим сюда негатив со стороны игроков и неубедительную игру команды и поймём, что Анчелотти потерял контроль не только над своими эмоциями, но и над своей командой.
Игроки недовольны президентом клуба
«Наполи» является одним из тех клубов, где стиль управления смело можно назвать авторитарным. Аурелио Де Лаурентис – не только владелец и президент, но и человек, который сохранил футбол в Неаполе. Именно он в 2004 году спас «Наполи» от банкротства и способствовал возрождению клуба.
В «Наполи» просто не может быть демократии, пока у руля клуба такой диктатор, как Де Лаурентис. На фоне неутешительных результатов команды в последних матчах президент клуба дал поручение закрыть команду на тренировочной базе, причём не продолжительный срок – до и после игры с «Зальцбургом». После матча и футболисты, и Анчелотти отказались от общения с прессой, а после этого уехали по домам. Это чистой воды бунт против режима Де Лаурентиса.
Однако это не первый случай, когда президент «Наполи» ведёт себя подобно деспоту. Ситуация начала накаляться ещё в октябре, когда сразу два игрока неаполитанцев пытались выбить себе увеличение зарплаты – Хосе Кальехон и Дрис Мертенс. И тем, и другим интересовались клубы из Китая, которые были готовы удовлетворить финансовые потребности футболистов. Вот что сказал Де Лаурентис по этому поводу:
«Я совершенно не готов пытаться их удерживать. У каждого игрока есть цена в зависимости от того, на какой позиции он играет, как он играет и каков его возраст. Если они хотят продать себя в Китай, чтобы получать много денег и при этом жить в дерьме два или три года, это их проблемы. Я не могу воспринимать китайскую лигу как конкурентоспособную. Она значительно уступает ведущим европейским чемпионатам. Если Мертенс и Кальехон считают по-другому, это их проблемы».
Приплюсуем сюда уход лидера «Наполи» прошлых лет Марека Гамшика, который оказался, как раз в Китае. Верный боец и многолетний капитан не мог просто так уйти из клуба, где его любили все. Но стоит отдать должное Мареку – после упущенного чемпионства он хотя бы не перешёл в «Ювентус», как это сделал Игуаин.
Де Лаурентис недоволен всем
В 2018 году неаполитанцы были в шаге от скудетто, однако «Ювентус» не простил ошибок и в очередной раз пришёл первым. По инициативе Де Лаурентиса в «Наполи» был приглашён Карло Анчелотти – уважаемый, опытный и успешный тренер. Он рассматривался как недостающий элемент для долгожданного чемпионства «Наполи». Прошлый сезон неаполитанцы закончили уже на привычном для себя втором месте (третий раз за последние четыре года), а отставание от «бьянконери» оказалось весьма внушительным – 11 очков.
Перед сезоном-2019/20 «Наполи» пытался усилиться. В общей сложности неаполитанцы потратили почти 130 млн евро на трансферы, были приобретены:
· Ирвинг Лосано (ПСВ, 38 млн евро);
· Костас Манолас («Рома», 36 млн евро);
· Алекс Мерет («Удинезе», 22 млн евро);
· Элиф Элмас («Фенербахче», 16 млн евро);
· Давид Оспина («Арсенал», 3.5 млн евро).
Де Лаурентис возлагал огромные надежды и потратил большие деньги, ожидая качественный скачок в результатах команды. Текущее положение дел не устраивает президента клуба, в связи с чем его отношения с Анчелотти заметно ухудшились. В итальянской прессе уже неоднократно появлялась информация о том, что Карло намерен покинуть «Наполи», но Де Лаурентис всячески пытался убедить окружающих в том, что между ним и Анчелотти нет никаких проблем: «Все пишут об этом, но я не ссорился с Анчелотти. Он может остаться здесь ещё на десять лет. Мои отношения, как и в кино, длятся очень долго».
Помимо конфликта с главным тренером Де Лаурентис успел пройтись катком и по капитану команды Лоренцо Инсинье. Президент клуба пытался защитить Анчелотти, но вышло только хуже: «Я не понимаю Инсинье. Если он считает, что его время в «Наполи» закончилось, то пусть говорит об этом прямо, а не вызывает противоречия своими капризами. Играют те, кого ставит тренер, и с этим надо мириться».
Ситуация в «Наполи» сложная. Внутри клуба никто никого не понимает (или понимать не хочет), и всё это больше похоже на сломанный телефон. Что же делать неаполитанцам?
Вариант наиболее вероятный – смена главного тренера
Анчелотти попал в систему, где президент клуба не позволяет ему принимать решения, а что ещё хуже – подливает масла в огонь. Карло по тренерским меркам далеко не пенсионер (в отличие от Дика Адвоката). Большинство клубов Европы будут готовы принять Анчелотти к себе, выбирай не хочу. В конце концов, можно последовать совету Де Лаурентиса и поехать в Китай.
Вариант менее вероятный – перестройка команды
За последние два года состав «Наполи» изменился до неузнаваемости. С момента упущенного скудетто в 2018 году в клубе осталось всего 10 человек: Руй, Хюсай, Кулибали, Гулям, Аллан, Зелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье и Милик. Есть ли смысл наступать на старые грабли, если перестройка в это межсезонье не дала результата?
Вариант фантастический – уход Де Лаурентиса из клуба
«Наполи» для Аурелио Де Лаурентиса – проблемный ребёнок, от которого уже устал, но и выгнать из дома его нельзя. Подобная ситуация в «Спартаке», где Леонид Федун перепробовал всё, что можно и нельзя, а результата как не было, так и нет. Чемпионство 2017 года скорее исключение из правил, чем результат плодотворной и выстроенной работы в клубе. «Наполи» в этом плане очень похож на «Спартак», разве что красно-белых на базе не закрывают. Какой вариант выберут в «Наполи»?
- 7 ноября 2019
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