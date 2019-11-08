«Тедеско умеет проводить работу над ошибками». Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Очередной тур нашего конкурса снова пополнил таблицу худших результатов.

Корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин угадал счёт матча «Зенит» — ЦСКА. И всё. Это 5 очков.

Худшие результаты

Алексей Хасанов (Москва) — 2 (14-й тур)

Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)

Александр Лавров (Сочи) — 4 (10-й тур)

Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)

Максим Ерёмин — 5 (15-й тур)

Александр Титеев — 5 (2-й тур)

Александр Алейников — 5 (5-й тур)

Валерий Кечинов угадал счёт матча «Краснодар» — «Ростов» и разницу в игре «Крылья Советов» — «Рубин». Сумма — 8 баллов.

Наш читатель Александр Иванов из Твери предсказал счёт матчей «Зенит» — ЦСКА и «Крылья Советов» — «Рубин» плюс разницу в игре «Уфа» — «Локомотив». Итого — 13 очков.

Благодаря этому результату команда читателей догнала в турнирной таблице специалистов.

Таблица после 15-го тура



Специалисты — 142

Читатели — 142

Журналисты — 134

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Прогноз специалистов

Дмитрий Радченко, известный советский и российский футболист:

«Ахмат» — «Урал» — 2:1

С приходом Шалимова «Ахмат» поменял игру, стал играть в более атакующий футбол. Они находятся в зоне вылета, поэтому домашний матч им необходимо выигрывать. «Урал» же, независимо от соперника, играет в атакующий футбол, своей тактики никогда не изменяет. Они тоже будут играть на победу. Но я поставлю на хозяев.



«Рубин» — «Динамо» — 1:1

«Рубин» хочет показать себя, но в этом сезоне играет нестабильно. У «Динамо» же произошли изменения, ушёл Хохлов. Встряску команда получила, но каких-то изменений я не увидел. Думаю, очная встреча закончится вничью.



«Ростов» — «Тамбов» — 3:0

«Ростов» ставит высокие задачи перед собой на сезон, они сделают всё возможное, чтобы попасть в еврокубки и завоевать медали. «Ростов» выше классом, чем «Тамбов», тем более ростовчане играют дома. При своих болельщиках они сделают всё, чтобы победить.

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«Спартак» — «Крылья Советов» — 2:1

У «Спартака» заметны изменения в игре, есть и изменения в позициях игроков. Тедеско постоянно ищет какие-то варианты. Что касается «Крыльев», то Божович выжимает из состава максимум. Но в Москве «Спартак» будет сильнее.

«Оренбург» — «Уфа» — 1:0

Команды, которые ставят не самые высокие задачи на сезон. «Уфа» может провести яркий матч и обыграть любого лидера, а потом проиграть аутсайдеру. «Оренбург» же будет играть на искусственном покрытии, привычном для уфимцев, но всё равно выиграет.



«Арсенал» — «Зенит» — 1:1

У «Зенита» была непростая неделя. Болезненное поражение от «Лейпцига» может сказаться на результате. Но игроки «Зенита» — профессионалы, они должны выбраться из негативного психологического состояния. Игра с «Лейпцигом» показала, что они в этом плане не в лучших кондициях. Что касается «Арсенала», то туляки нестабильно проводят этот сезон, испытывают проблемы в атаке, нет полноценной замены тем игрокам, которые ушли. Но у «Арсенала» видна рука Черевченко, они стараются играть в футбол и на результат. Скорее всего, в этом матче будет ничья.

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«Сочи» — ЦСКА — 2:1

Те игроки, которые были приобретены «Сочи», не показывают того уровня, который хочет руководство. Для Точилина это будет ключевой матч, они должны выигрывать. Что касается ЦСКА, то у «армейцев» насыщенная неделя и не такая большая скамейка запасных.



«Локомотив» — «Краснодар» — 0:1

У «Локомотива» был непростой матч с «Ювентусом», в котором они потратили много сил. Для «Краснодара» же это будет борьба за чемпионскую гонку, они наверняка рассчитывают в неё ввязаться. Поставлю в этой игре на гостей.

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Прогноз читателей

Дмитрий Карпов (Тюмень):

«Ахмат» — «Урал» — 0:1

«Урал» объективно посильнее будет. К тому же Екатеринбург рядом с Тюменью, поэтому болеть буду за гостей. Счёт 0:1 будет интересным. На это и поставим.



«Рубин» — «Динамо» — 0:2

Тут гости, думаю, тоже смогут дать жару. У «Рубина» совсем беспросветно что-то всё, а вот «Динамо», похоже, начинает собираться в кучку. Вопрос только, кучка чего в итоге получится. Но с сегодняшними казанцами у москвичей проблем не должно быть.

«Ростов» — «Тамбов» — 3:1

Один гол гостям записываю только из-за симпатии этому барахтающемуся коллективу. Дело не в том, что слаб «Тамбов», просто «Ростов» удивительно силён и гармоничен. Ну и плюс Карпин тренер, за которого хочется болеть. Валерим?

«Спартак» — «Крылья Советов» — 2:1

Вообще не уверен в «Спартаке», если честно, при всей своей любви к клубу. В прошлом туре красно-белые лажанулись в Туле, поэтому ожидать от них можно всего. Как и всегда, впрочем. Однако Тедеско похож на человека, который умеет проводить работу над ошибками. Но и «крылышки» на гол, думаю, набегают.



«Оренбург» — «Уфа» — 0:0

Не знаю, чем может заинтересовать эта встреча. Тут, как мне кажется, может быть любой счёт. Скорее всего, сухой. Если кто-то и забьёт, то вследствие ошибки соперника, а не из-за своих хитро сплетённых комбинаций. Попробуем думать о командах хорошо и допустить безошибочный в обороне матч.



«Арсенал» — «Зенит» — 0:2

Хотел бы я поставить против Питера, но у хозяев второй подряд финт ушами не получится. Слишком уж «Зенит» мощнее прошлотурного «Спартака». Раскатают, как миленькие. Причём не факт, что счёт будет именно таким. Допускаю, что намного круче. Хотел бы ошибиться.

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«Сочи» — ЦСКА — 1:2

О чём тут вообще говорить? У обеих команд кризис. У одной перманентный, вторая с переменным успехом очки покусывает. Думаю, за счёт характера «армейцы» выклюют победу в этом матче. Как начало будущей успешной серии, например. Почему бы и нет?

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«Локомотив» — «Краснодар» — 1:3

«Железнодорожники» не будут отсиживаться в обороне, как с «Юве», но хвалебные речи после матча Лиги чемпионов вскружат им голову. В матче со «Спартаком» «паровозы» показали, что в плане психологии команда ещё не совсем зрелая. После «старой синьоры» может быть просто недооценка соперника. В любом случае матч тура, а значит, будет жарко. Ставлю на «Краснодар». Да и нравятся южане больше.

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Прогноз журналистов

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:

«Ахмат» — «Урал» — 1:1

Хоть «Ахмат» и не проигрывал в двух последних матчах, но игра команды при Шалимове пока не вызывает доверия. «Урал» на протяжении всего чемпионата выглядит лучше, но свой стадион поможет грозненцам не проиграть.

«Рубин» — «Динамо» — 0:0

Обе команды не показывают искромётного футбола. «Рубин» так вообще три последних матча закончил со счётом 0:0. Ставлю на то, что серия катеначчо Шаронова продолжится.



«Ростов» — «Тамбов» — 2:0

В первом круге команда Карпина сенсационно проиграла «Тамбову» и теперь готова мстить. Дома «Ростов» практически неудержим, он должен легко выиграть.

«Спартак» — «Крылья Советов» — 2:1

Тедеско уже получил своё первое поражение, от «Арсенала», надо реабилитироваться. Божовича снова не будет скамейке «Крыльев», «Спартак» играет дома. Все эти факторы приведут к победе красно-белых.



«Оренбург» — «Уфа» — 1:0

«Оренбург» смотрится лучше «Уфы», а Федотов доказывает, что может работать с любым составом. Поэтому поставлю на победу хозяев, потому что в гостях «Уфа» смотрится слабо.



«Арсенал» — «Зенит» — 1:3

«Зенит» очень слабо сыграл в Лиге чемпионов, но может сделать отличный задел в чемпионате. «Зенит» должен легко выиграть.

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«Сочи» — ЦСКА — 0:2

ЦСКА уже пора победить, чтобы выйти из осенней депрессии. Матч в Сочи — лучший вариант для этого, потому что команду Точилина болтает туда-сюда, «Сочи» проиграл даже «Тамбову», имея состав гораздо сильнее. ЦСКА должен победить.



«Локомотив» — «Краснодар» — 2:1

«Локо» блестяще сыграл с «Ювентусом» и в целом смотрится гораздо сильнее «быков». Сёмин играет дома, матч с прямым конкурентом. «Локомотив» победит.