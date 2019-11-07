В сборной грядёт вратарская проблема. Гильерме косячит, а заменить некем

Ошибка Гильерме в матче с «Ювентусом», допущенная в самом начале матча, смотрелась нелепо и тут же была растиражирована по всему интернету. Над ней можно было просто посмеяться, после чего сохранить в папку «Приколы» на компьютере и забыть, если бы натурализованный бразилец не представлял национальную сборную. И если бы вчерашний ляп был единичной историей. Все ошибаются, но вратарям правилами футбола позволено делать это реже, чем остальным.

У Гильерме же нынешний сезон получается каким-то странным, наполненным непонятными действиями и решениями. Против «Ювентуса» он не смог зафиксировать мяч, пущенный со штрафного с острого угла (пусть и самим Роналду), против «Спартака» зачем-то побежал на бессмысленный выход и получил за шиворот от Понсе, против «Арсенала» в начале октября застыл в полупозиции и был переброшен головой миниатюрного Кангвы, да и в сборной успел начудить, выронив мяч из рук после несложного прострела в Шотландии. А ещё трижды за первую половину осени Гильерме ужасно вводил мяч в поле и попадал в ближайшего игрока – моменты не заканчивались голами благодаря удаче.

Такая концентрация разношёрстных ошибок – перебор для вратаря высокого уровня, а самое главное, совершенно непонятно, что с Гильерме произошло. Бывает, когда голкипер просто ограничен – физически, технически или психологически. Но про натурализованного бразильца этого не скажешь, он по-прежнему в отдельных эпизодах показывает высший класс, всё так же великолепно умеет вводить мяч в поле рукой, играть ногами и вылетать на перехваты по высоким мячам. Но что-то незримое, связанное со столь важным для защитников и вратарей понятием «надёжность» у него исчезло. Хочется верить, что временно.

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Акинфеев?

А если не временно, то у нашей сборной могут возникнуть неприятности. Потому что по своим данным, уровню и суммарному опыту Гильерме всех действующих конкурентов сборной превосходит. Делать ставку на другого точно такой же риск.

Акинфеев? Уже в нескольких местах прочитал, что нашему тренерскому штабу нужно срочно поговорить с Игорем (как в мае 2018-го – с Игнашевичем) и уговорить его вернуться. Только почему-то мы стали забывать, что: а) у Акинфеева не просто больное, а почти убитое колено, которое после каждого матча нужно усиленно восстанавливать, он постоянно летает на обследования и процедуры, пропускает как отдельные тренировки, так и сборы, с каждым годом ему всё сложнее; б) Акинфеев банально устал от футбола, это сквозит в каждом его интервью, он всё и всем доказал, а сейчас хочет просто доиграть без лишнего ажиотажа и напряжения; в) уровень Акинфеева тоже не всегда бесспорен, на удачный ЧМ-2018 приходятся провальные ЧМ-2014 и КК-2017.

Кто ещё?

Лунёв сильно сдал, начал постепенно терять место в основе (и не факт, что вернёт позиции в «Зените» после травмы), причём его проблемы кажутся более глубокими, чем в случае с Гильерме.

Сафонов, который сейчас на виду в «Краснодаре»? Очень перспективный голкипер, но его ещё ни разу не проверяли на уровне сборной или хотя бы Лиги чемпионов. Психология – один из самых важных факторов во вратарском вопросе, многие игроки в приватных беседах сами признаются, что, когда их вызывают в национальную команду, они несколько дней выходят на тренировки с дрожащими ногами, не говоря уже о дебютных матчах. И прогнозировать, как Сафонов себя поведёт, невозможно. А времени на проверку у нашей сборной фактически нет, Евро-2020 – летом, отборочный цикл вот-вот закончится, дальше только контрольные игры без настоящего давления.

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Максименко? Такая же история, как и с Сафоновым, плюс негативный бэкграунд в виде очень грубых ошибок в важных матчах прошлого сезона. В нынешнем сезоне спартаковский вратарь чуть надёжнее, но тоже успел пропустить в ближний, набедокурить на выходе и не взять дальние удары, которые можно было взять.

Шамов, Дюпин, Левашов, Бабурин? Опять же – нет возможности проверить на международном уровне. Беленов, Джанаев и Шунин? Как вратари обоймы могут сгодиться, но кто из них точно сильнее Гильерме?

В этом и суть вопроса: в России нет вратарей, которые были бы на голову выше, чем все остальные, как Акинфеев в свои лучшие годы.

Поэтому главная надежда – верить, что Гильерме всё-таки оставит полосу ошибок позади. Его проблемы точно идут не от психологической неуверенности, и даже в игре с «Ювентусом» мы увидели, что правильно реагировать на ошибки бразилец умеет. После глупейшего гола он не расклеился, выдал несколько крутых спасений, отлично вводил мяч в поле руками и ногами, поднимался высоко и страховал защитников – иными словами, действовал так, будто никакого ляпа не было вовсе.

А это для вратарей очень важно.