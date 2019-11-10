Клопп – единственный тренер, который чаще выигрывал у Пепа, чем проигрывал ему

Хосеп Гвардиола уже 10 лет доминирует в каждом чемпионате, в котором работает. Он выигрывал и ставил рекорды в Испании с «Барселоной», в Германии с «Баварией» и делает то же самое в Англии с «Манчестер Сити». Карьера Гвардиолы длится уже 600 матчей (матч с «Аталантой» стал юбилейным), и за всё это время у него только с одним тренером отрицательная статистика личных встреч (учитывая тех, с кем Пеп играл хотя бы больше двух раз). Этот тренер – Юрген Клопп.

Неприятности начались с первой встречи на Суперкубок Германии, в которой «Боруссия» неожиданно выиграла 4:2. И в целом несмотря на превосходство Гвардиолы в Бундеслиге в личных матчах он не сумел обойти Клоппа. Победы чередовались с поражениями, были и разгромы: 12 апреля 2014 дортмундцы в гостях обыграли будущих чемпионов 3:0. За два года постоянных встреч в Германии у них равенство: по четыре победы и ни одной ничьей. В Англии преимущество у немца.

Первый сезон Пепа в «Сити» вышел неудачным. Третье место в чемпионате и первый в его карьере сезон, по итогам которого он не завоевал ни одного трофея. А матчи с «Ливерпулем» разочарованием: поражение и ничья. Надо отметить, что при Мануэле Пеллегрини у руля «горожан» «Сити» был любимым соперником Клоппа: в двух матчах АПЛ два разгрома, 3:0 дома и 2:4 в гостях, хотя тогда Юрген только принял команду. В первый сезон стало чуть лучше: как минимум «Сити» перестал столько пропускать. Но баланс всё равно в пользу «Ливерпуля». В первом матче победный гол забил Вейналдум.

На второй сезон Пепа в Англии всё поменялось. Пока «Ливерпуль» оставался командой, которая не претендует на чемпионство, «Ман Сити» разогнался так, что уже в декабре оторвался от второго места на 13 очков. Матч на старте сезоне закончился безумным разносом «Ливерпуля» — 5:0.

В конце первого тайма «Ливерпуль» остался вдесятером после удаления Мане, который врезался во вратаря «Сити» и нанёс ему травму. После этого во втором тайме «Ливерпуль» пропустил ещё четыре гола.

Но уже в январе Клопп нашёл противодействие. Смелый прессинг вынуждал игроков «Сити» ошибаться, итог – неожиданное поражение 3:4 в Ливерпуле. Счёт намекает на равный матч, но это иллюзия: ещё за 10 минут до конца матча гости проигрывали 1:4.

Гол Салаха получился особенно издевательским.

Тренеры встретились в том же году в плей-офф Лиги чемпионов, и Клопп выиграл ещё увереннее: две победы, 3:0 дома и 2:1 в гостях.

После серии неудач Гвардиола решился на новую тактику. Его команда стала играть с «Ливерпулем» в несвойственной себе осторожной манере. Матчи сразу стали более закрытыми. Зато и результат изменился. В новом стиле Гвардиола провёл два матча в АПЛ: домашний выиграл, гостевой свёл вничью.

Матч за суперкубок тоже получился закрытым. Он запомнился в первую очередь травмой Лероя Зане – самого полезного игрока «Сити» во встречах с «Ливерпулем», но Пеп снова не проиграл в основное время (и одержал победу по пенальти).

На данный момент по статистике встреч в Англии у Клоппа четыре победы над Гвардиолой, у Гвардиолы над своим оппонентом – две. Это без учёта серии пенальти в матче за суперкубок – если считать её, то соотношение чуть меняется, с 4В-3Н-2П на 4В-2Н-3П в пользу Клоппа. Но у него в любом случае преимущество. Которое Гвардиоле надо срочно отыгрывать – не для статистики, а чтобы сохранить шансы на титул, потому что отставание от «Ливерпуля» очень велико. Матч обещает быть открытым.