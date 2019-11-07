ЦСКА может не выйти из группы Лиги Европы. Впервые в истории

В 4-м туре Лиги Европы ЦСКА отправился в гости к венгерскому «Ференцварошу». Первый матч в Москве обернулся для ЦСКА полным провалом. У красно-синих было много моментов, и они доминировали на протяжении всей игры. Хромала реализация. Как итог — поражение от венгров.
Если ЦСКА уедет без победы и сегодня, шансов на выход в плей-офф не будет. Такое уже случалось с московским клубом в сезоне 2005/06. Тогда ещё лига была не лигой, а Кубком УЕФА. И случился тот провал на следующий год после громкой победы «армейцев», взявших первый еврокубок в истории нашей страны.
Как проходил тот турнир?
Тогда на групповом этапе ещё было по пять команд. ЦСКА попались «Марсель» (Франция), «Левски» (Болгария), «Херенвен» (Голландия) и «Динамо» (Румыния). «Армейцы» с французами были явными фаворитами. В плей-офф выходило сразу три команды, а не две, как сейчас.
После первого тура ЦСКА занимал последнее место в группе, проиграв Марселю со счётом 1:2. Во втором туре «армейцы» отправились к «Херенвену». ЦСКА срочно нужна была победа, чтобы не ставить под вопрос выход в плей-офф. Игра была без моментов и закончилась справедливой ничьей (0:0). Дальше был матч с «Левски».
В том сезоне клуб выступал в статусе чемпиона Болгарии. Первый тайм завершился вничью, а второй был полностью за ЦСКА. Уже на 49-й минуте Вагнер Лав открыл счёт. На 73-й Вагнер оформил дубль и практически гарантировал победу своей команде. Болгары не сдались и огорчили Акинфеева, сделав счёт 1:2.
В последнем туре для выхода в плей-офф достаточно было не проиграть «Динамо». Не вышло, румыны выиграли 1:0. Гол залетел в незадолго до конца, на 72-й минуте матча. Таким образом после группового этапа ЦСКА набрал всего 4 очка с разницей голов 3:4. Но даже эта статистика лучше, чем сейчас.
Что нужно, чтобы ЦСКА вышел в плей-офф?
Во-первых, обязательно обыграть «Ференцварош». При этом «Эспаньол» должен победить «Лудогорец», чтобы «армейцы» догнали болгар. Затем ЦСКА должен не проиграть «Эспаньолу» (или выиграть), а «Ференцварош» и «Лудогорец» должны сыграть вничью. Наконец, в заключительном туре «армейцам» надо обыгрывать «Лудогорец», и ждать победы над «Эспаньолом» от «Ференцвароша». С этими условиями ЦСКА проходит дальше.
Также не стоит забывать о разнице мячей, которые могут влиять на выход из группы при равенстве очков. Сейчас у ЦСКА с этим всё очень плохо. Разница забитых и пропущенных 1:8, тогда как у «Лудогорца» 8:2, у «Эспаньола» 4:2, а у «Ференцвароша» 2:4. Венгров догнать по этому показателю проще всех. Почему бы не начать сегодня?
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