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Лучшие фото с презентации новой формы сборной России по футболу

Сборная России представила новую форму
«Чемпионат»
Сборная России представила форму на Евро-2020. Черчесов одобрил
Игроки «Локомотива» и Зелимхан Бакаев первыми примерили её на себя.
Футбол / Сборная России 0

Сегодня в Москве состоялась презентация новой формы сборной России, в которой наша команда будет бороться за главный трофей Европы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В новом комплекте впервые предстали игроки «Локомотива» Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев и Алексей Миранчук, а также полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Форма осталась в красном цвете. На рукавах добавились красные и синие полосы, которые в перевернутом виде воссоздают триколор.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Из деталей также появился воротник белого цвета. На груди по-прежнему красуется двуглавый орел — герб Российской Федерации.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Станислав Черчесов лично принял участие в создании нового дизайна формы и остался доволен финальным результатом.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Основным посылом презентации стала идея о том, что футбол объединяет самых разных людей по всей стране и стирает границы между национальными и гендерными различиями.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В матче со сборной Кипра подопечные Станислава Черчесова досрочно завоевали путёвку в финальную часть Евро-2020. В отборочном цикле сборной России осталось провести всего одну встречу – со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге 16 ноября.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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