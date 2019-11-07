Сборная России представила форму на Евро-2020. Черчесов одобрил

Сегодня в Москве состоялась презентация новой формы сборной России, в которой наша команда будет бороться за главный трофей Европы.
В новом комплекте впервые предстали игроки «Локомотива» Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев и Алексей Миранчук, а также полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.
Форма осталась в красном цвете. На рукавах добавились красные и синие полосы, которые в перевернутом виде воссоздают триколор.
Из деталей также появился воротник белого цвета. На груди по-прежнему красуется двуглавый орел — герб Российской Федерации.
Станислав Черчесов лично принял участие в создании нового дизайна формы и остался доволен финальным результатом.
Основным посылом презентации стала идея о том, что футбол объединяет самых разных людей по всей стране и стирает границы между национальными и гендерными различиями.
В матче со сборной Кипра подопечные Станислава Черчесова досрочно завоевали путёвку в финальную часть Евро-2020. В отборочном цикле сборной России осталось провести всего одну встречу – со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге 16 ноября.
- 7 ноября 2019
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