Шапи, Ари и Ману сотворили гол вечера. Игроки «Трабзонспора» стали зрителями

«Трабзонспор» приехал в «Краснодар» даже не полуосновой, а откровенно молодёжным составом — нападающему Акпынару, к примеру, всего 17 лет. Набрав одно очко в трёх матчах, турки решили оставить на втором плане выступления в Лиге Европы, но «быки» при этом играли почти всеми ключевыми игроками. После 20 нервных стартовых минут, когда молодёжь из Трабзона временами смотрелась даже лучше, хозяева забрали себе владение матчем. Уже первый гол «Краснодара» был хорош (хоть и оформлен официально, как автогол), но второй — это просто праздник.

Всё начинается с того, что Шапи принимает мяч у углового флага. Молодой нападающий «быков» дожидается, когда к защитнику придёт подстраховка — обыграв двоих, появляются шансы, что где-то будет футболист без персональной опеки. Как только к Шапи идёт Дурсун, 93-й номер отдаёт резкую передачу, скрывая её обманным движением внутрь.

Ари принимает мяч на правую ногу, а слева от него в штрафную забегает Кристоффер Ольссон. Ари в первый момент раздумывает над передачей в сторону Ольссона, но затем решает задержать мяч на пару секунд — он видит, как ему за спину, к углу штрафной, забегает Шапи. Ари катит ему мяч подошвой.

Внезапно оказывается, что когда Шапи освобождал кого-то от опеки, этот кто-то был им самим — Дурсун и его партнёр по команде индифферентно отреагировали на движение правого нападающего «Краснодара». Шапи оказался в своей любимой точке для удара — на углу штрафной, откуда он обычно бьёт в дальнюю девятку.

Вместо этого Шапи делает нацеленную передачу в самый центр штрафной. В момент, когда Ари отдаёт на Шапи, Ману Фернандеш отрывается от своего защитника и идёт на передачу — то есть комбинация была заготовлена. Мяч идёт на такой высоте, что Ману имеет только одну опцию — подправить передачу в ворота подошвой. Это и происходит.

Чистый кайф!