В Будапеште массовые беспорядки. Фанаты ЦСКА активно участвуют

Столкновения были в метро, в городе и у стадиона.

Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» – ЦСКА в Будапеште произошли конфликты и потасовки с участием фанатов российского клуба. Разные источники сообщают о нескольких ситуациях. Сначала стало известно, что поклонники «армейцев» устроили потасовку в метро. Они очень агрессивно вели себя, оккупировав поезд, обливали окружающих из бутылок и рвались в драку. В результате из-за действий фанатов гостей было принято решение о перекрытии всей ветки метро, ведущей к стадиону «Гроупама Арена».

Потом появилась информация о противостоянии двух групп фанатов. Коалиция, в которую вошли поклонники московского и софийского ЦСКА, а также сербского «Партизана» и польского «Видзева», устроила драки в формате «150 на 150» с ультрас «Ференцароша» и поддерживавших их фанатов польского «Шлёнска». Стычки происходили в городе и у стадиона. Потребовалось вмешательство полиции, которая работает в усиленном режиме. Комментатор Михаил Моссаковский написал в своём «Твиттере»: «В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками».

Между тем, сегодня в Будапешт прибыл с визитом президент Турции Реджеп Эрдоган. В связи с этим городские власти приняли повышенные меры безопасности. Гости из России должны были следовать к стадионе через специальную фан-зону. ЦСКА заранее предупредил об этом своих болельщиков.

За час до матча фанатов ЦСКА держали в оцеплении и не пускали на трибуны.

«7 ноября в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и „Ференцварош“ в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. В результате ряд росграждан был задержан венгерский полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России», — сообщает посольство РФ в Венгрии на своей странице в Facebook.