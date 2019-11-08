«Сравнения с Месси воспринимаю как шутку». В 15 лет Пиняев уже почти свой в «МЮ»

30 октября юношеская сборная 2003 года рождения вышла в Элитный раунд Евро-2020 с первого места в группе. Вполне вероятно, что вы пока не знаете этих ребят – время их славы ещё не пришло. Но одно имя вам точно должно быть знакомо.



Сергей Пиняев – воспитанник «Чертаново», сейчас выступает за свою академию в ЮФЛ. Именно он несколько раз ездил на стажировки в «Манчестер Юнайтед», его голы собирали миллионы просмотров в мировых аккаунтах «Инстаграма», а фамилия мелькала во многих крупных СМИ. Несмотря на всё это, Серёжа очень скромный парень – и в свои 15 по-взрослому отвечает на не самые простые вопросы.

«Играть с мужиками мне пока рано»

— С этого сезона ты играешь в ЮФЛ. Как тебе такой формат соревнований?

— ЮФЛ – интересный чемпионат. Многие клубы и академии сейчас участвуют в более интересных матчах, чем раньше. Это даёт большой толчок к прогрессу.



— В чём отличие этого соревнования от чемпионата Москвы?

— Думаю, это самый сильный чемпионат по своей возрастной категории в России. У тебя есть полное ощущение, что ты уже во взрослой команде: выезды, отели, подготовка к матчам и темп игры на совсем другом уровне. Плюс интереснее играть с командами из других городов, чем только с московскими. Это даёт большой толчок при переходе с детско-юношеского футбола во взрослый.



— Ты был заявлен за «Чертаново-2» в ПФЛ, но так и не сыграл. По твоим личным ощущениям, готов дебютировать среди взрослых?

— ПФЛ – та лига, в которую мне ещё рановато. Там бьются мужики, которые кормят семью, поэтому на первом месте для них уже не столько футбол, сколько зарплата и работа. Да и физически я ещё не готов играть среди взрослых: мне всего 15 лет, я ещё не настолько силён. Сложно тягаться с мужиками, которым под 30 лет.

«Старался держать голову на месте. Один неправильный шаг – и ты сбился с пути»

— Ты с десяти лет живёшь один в Москве. Чему научился за это время?

— Мне приходится перестраиваться и учиться многим вещам, к которым обычные дети приходят позже. Стараюсь смотреть на других, оценивать их поступки и не повторять чужих ошибок.



— Сложно жить одному?

— Поначалу было очень трудно – сильно скучал по родителям. Плюс у меня как раз в то время родилась сестра, и я переживал, что она меня будет редко видеть и не чувствовать, что у неё есть брат. Но со временем ко всему привыкаешь. Сейчас уже тяжело уезжать из интерната, потому что начинаешь скучать по атмосфере и всему, что здесь происходит. Родители у меня живут в Саратове, стараюсь ездить к ним два раза в год – остальное время отдаюсь футболу.



— Они сильно переживают, что отпустили тебя одного в таком юном возрасте?

— Мы каждый день общаемся. Но они не боятся и не винят себя, что я далеко от них – родители у меня сами спортсмены. Мама — призёр России по лёгкой атлетике, папа — футболист, дедушка тоже был футболистом и заслуженным тренером России. Они скорее думают, что сделали шаг вперёд, отправив меня в Москву. Так всем по итогу будет лучше – и им, и мне.



— Зимой о тебе заговорили: ты был во всех СМИ, появился у Жени Савина. Как ты воспринял такой взлёт?

— Это, конечно же, мешало. Родители сказали, что надо меньше давать интервью и участвовать в подобных активностях. Но я рассматриваю тот период как момент обучения. Я многое ощутил на себе и понял, что лучше втихую делать всё самому. Для того чтобы добиться результата, нужно меньше говорить и показывать свою жизнь в соцсетях. Я сделал переход из команды своего года в команду, где играют ребята постарше. Мне стоит сосредоточиться и направить себя в нужное русло.



— Но в то время были мысли: чёрт, какой же я крутой?

— Нет. Я старался держать голову на месте, потому что понимал: это всё временно. Мне предстоит много работать, чтобы достигнуть того, о чём говорят люди вокруг. Многие не особо понимают внутреннюю кухню футбола – тут всё не так просто. Ты один раз можешь сделать неправильный шаг и собьешься с пути. Надо работать не покладая рук. И даже когда в 60 лет ты будешь лежать на диване напротив своих кубков, поймёшь, что всё равно мог достичь большего.



— Что помогает не улетать далеко в небеса?

— Стоит порой отвлекаться от футбола, чтобы посмотреть на всё с другой стороны. Нужно понимать, где ты сейчас и где можешь оказаться через какое-то время. Если собьёшься с пути, потом будешь жалеть, что ты в какой-то момент принял неправильное решение.



— Тебя часто называли в статьях новым Месси. Это льстит или мешает?

— Ничего не читаю. Мне могут сказать что-то подобное, но я восприму это как шутку и сразу же забуду. Вообще не считаю подобное корректным, потому что каждый человек — это личность, которая хочет сложиться.

«Хотелось бы сыграть на заполненном «Олд Траффорд»

— Что тебе дали поездки на стажировку в «МЮ»?

— Это отличная практика. Ты едешь в Европу, смотришь на те условия и сравниваешь с теми, которые может дать наша страна. После таких поездок осознаёшь, что в Европе много перспектив. Играть на таких полях, жить на такой базе, получать такой опыт – от этого правда получаешь удовольствие.



— То есть наш уровень подготовки и их – это небо и земля?

— Они делают ставку на технику, а у нас в этом возрасте – на физику. Там больше времени уделяют работе с мячом, не запрещают обыгрывать, идти в обводку, а многим нашим тренерам важен результат. Поэтому они запрещают своим воспитанникам принимать решения и уделять большее внимание технике.



— Тебя смутила эта разница, когда ты только приехал в «МЮ»?

— Нет, считаю, что это правильно. Я всегда стараюсь взять игру на себя там, где это дозволено.

— Что тебе говорили тренеры?

— Нужно сосредоточиться на футболе, много тренироваться. Сказали, будут за мной следить и постараются в дальнейшем организовывать подобные стажировки. Есть договорённость, что до 18 лет буду к ним ездить. Хотелось бы, конечно, идти к этой цели и сыграть когда-нибудь на заполненном «Олд Траффорд», но если появятся и другие варианты стажировок, то почему бы и нет.



— Две недели достаточно, чтобы заявить о себе?

— Вполне. У тебя много тренировок, так что времени достаточно, чтобы показать всё, что ты умеешь. Но не у всех получается заявлять о себе – у некоторых просто нет на это возможности. В той же Исландии около 300 полноразмерных манежей, а у нас в Якутии, Омске или Сибири такого нет – у детей нет возможности развиваться и показывать себя.



— Что?

— Ну, если это объективно так, почему об этом не говорить? Осталось мало людей, которые хотят больше получать от футбола, нежели вкладывать в него. В последнее время здесь столько денег, потому что нефутбольные люди управляют клубами – для них это бизнес. Легкоатлеты, фигуристы занимаются по 8 часов в день, только спать успевают. Мы по сравнению с ними занимаемся не так много, но получаем большие деньги.



— Это можно исправить?

— В тех же академиях, как «Чертаново», «Краснодар», руководство не отмывает деньги, а вкладывается в своих воспитанников и развивает их для европейских и российских клубов. Хочется верить, что такого будет больше.

«Мои кондиции – это заслуга родителей»

— Какие у тебя слабые стороны?

— Ни для кого не секрет, что моя слабая сторона — игра в обороне. Если бы я наладил этот компонент своей работы, я был бы более полезен для команд.



— Многие отмечают, что ты отличаешься скоростью. Не боишься, что со временем это преимущество перестанет быть таковым?

— Если я буду работать, то буду становиться только лучше. Я понимаю, что все развиваются, кто-то, условно, становится быстрее меня. Но за счёт головы можно получить даже больше, чем от бега.



— Ты сказал, что твой папа бывший футболист. Он с тобой занимался до переезда в Москву?

— Да. Могу только сказать спасибо своим родителям, которые с четырёх лет со мной занимались, а не отдали куда-то, чтобы от меня отдыхать. Папа был по футбольной части, мама — по физической. Они понимали, как надо меня тренировать, чтобы я извлёк для себя что-то полезное. Так и получилось: мои нынешние кондиции — это заслуга родителей.



— Влашич в интервью «Чемпионату» рассказывал, что для него отец построил мини-спортзал, сделал специальные тренажёры. А ты где тренировался?

— Мне повезло, что папа остался в футболе. Они с дедушкой работают на стадионе – там я и вырос. Поле настоящее, недалеко есть мини-футбольный и тренажёрный залы. Летом бегали на улице, зимой в помещении.



— Сколько раз в неделю вы занимались?

— Каждый день. Просыпались и шли на стадион. У меня даже не было такого, что я не хочу заниматься. Родители бросали все свои дела и уделяли время моему развитию. Ставил себе цели: в пять лет я должен сделать это, потом это и так далее.

— Тебя поощряли родители за успехи?

— Я видел, как детям вокруг дарили какие-то гаджеты, но у меня такого не было. Мотивацию нужно искать самому. Я всегда хотел сделать завтра то, что у меня не получилось сегодня. Это куда интереснее, чем получить игрушку и остановиться в развитии.



— Ты и в компьютер не играл?

— Нет. Я даже сейчас долго ищу нужные буквы на клавиатуре, когда что-то печатаю.



- В «Макдоналдс» тоже не ходил?

— А вот этим раньше страдал! Но когда набрал лишнего веса, начал себя контролировать. Уже полгода не ем фастфуд. Сейчас даже нет желания туда пойти.

«Цель – стать футболистом»

— Что нужно сделать, чтобы не исчезнуть, как все «новые Месси»?

— Всегда держать в голове, что ты можешь быть ещё лучше, чем сейчас. Если поймёшь и осознаешь ситуацию – сможешь чего-то добиться. А если человек подумает, что достиг всего, то он начнёт деградировать. Даже Месси не может сказать, что добился всего.

— Какая цель у тебя в ближайшие несколько лет?

— Футболистом стать.



— Серьёзно?

— Да.



— Ты себя таковым ещё не считаешь?

— Я не профессиональный футболист. Чтобы им быть, нужно больше качеств и навыков, чем есть у меня.



— Например?

— Нужно улучшить игру в обороне, физически подтянуться, чтобы выдерживать в высоком темпе больше времени, чем сейчас. Нужно стать техничнее, развивать удар головой, учиться играть на других позициях. Это необходимо, чтобы стать интересным большим клубам.



— На что потратишь свою первую большую зарплату в большом клубе?

— Я и сейчас получаю какие-то премии, но половину отдаю родителям, а остальное трачу на себя. Папа с мамой отправили меня в футбол, благодаря им я здесь оказался. Если я получу большую зарплату, то благодаря им. Они своей работой заслужили это больше, чем я.