Чудесный сейв Акинфеева ногой! Это было ещё круче, чем на ЧМ-2018!

В Будапеште у «армейцев» был последний шанс зацепиться за еврокубковую весну. После трёх поражений в трёх турах группового этапа команде Виктора Гончаренко ничего не оставалось, кроме как играть на победу в каждом из оставшихся матчей. Сам главный тренер обещал, что ЦСКА будет бороться до последнего за выход в плей-офф Лиги Европы.



И «армейцы» действительно сражались до последнего, тем не менее продолжили безвыигрышную серию в ЛЕ. Без голов побеждать невозможно, даже когда что-то невероятное творит в воротах Игорь Акинфеев. Вот что происходило во встрече ЦСКА с «Ференцварошем»:

— Перед матчем в Будапеште произошли стычки с участием фанатов обоих клубов. Подробности можно прочитать здесь:

В Будапеште массовые беспорядки. Фанаты ЦСКА активно участвуют Столкновения были в метро, в городе и у стадиона.

— Гончаренко сделал только одно изменение в основе по сравнению с матчем с «Зенитом»: вместо Кристияна Бистровича вышел Арнор Сигурдссон. В результате на позицию одного из опорных полузащитников опустился Ильзат Ахметов. Это более созидательный вариант.



— В первом тайме, несмотря на необходимость побеждать, ЦСКА включил высокий прессинг только в начале и конце 45-минутки. В остальное время команда Гончаренко сохраняла компактность на своей половине поля, а фланговые игроки Марио Фернандес и Иван Обляков превращались в чистых защитников. В результате «Ференцварош» создал минимум остроты у ворот Игоря Акинфеева. Едва ли не самым тревожным был эпизод, когда игрок хозяев упал в штрафной «армейцев» после единоборства с Хёрдуром Магнуссоном, однако судья ему не поверил – не дал пенальти.



— ЦСКА при меньшем владении мячом превзошёл соперника по ударам – 6:3 (в створ – 2:0). Красно-синие даже забили гол, но его, к сожалению, отменили из-за фола со стороны Игоря Дивеева. У Фёдора Чалова набралось к перерыву 16 касаний мяча и всего один удар: поддержки из глубины поля лучшему снайперу РПЛ прошлого сезона недоставало.



— Болельщиков ЦСКА хорошо было слышно не только в городе, но и на трибунах «Гроупама Арены». Помимо того, гости развернули большой баннер: предложили сказать «да» фанатизму. Венгры ответили своим впечатляющим перфомансом на тему венгерского восстания 1956 года.

— В начале второго тайма «армейцы» создали пару моментов за счёт того, что Гончаренко поднял выше Яку Бийола. Для игроков «Ференцвароша» это, похоже, стало сюрпризом, они не успевали разбираться. Как раз Бийол проникающим пасом вывел Чалова один на один с вратарём. Как же Фёдор не попал?!

— Сейв Акинфеева на исходе часа игры – самый потрясающий момент игры. Голкипер ЦСКА лёжа отразил ногой удар в упор с линии вратарской. Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров схватился за голову – не мог поверить, что нет гола. Действительно, Акинфеев сотворил что-то ещё более невероятное, чем в серии пенальти с испанцами на ЧМ-2018.



— «Ференцварош» после перерыва чуть-чуть перебил ЦСКА, воспользовавшись тем, что команда Гончаренко раскрылась – 9:8 (в створ – 2:2). Но «армейцы» имели шансы забить и выиграть. Например, тот же Чалов, пробивший в итоге четыре раза, просто не попал по мячу из отличной позиции после кросса Фернандеса. Глупое удаление вышедшего на замену Кирилла Набабкина, который получил вторую жёлтую карточку за конфликт с соперником в чужой штрафной при подаче углового, окончательно уничтожило надежды красно-синих на победу.