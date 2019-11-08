«Меня больше хейтят, чем любят». Откровенный Смолов

В среду, 6 ноября, «Локомотив» на своём поле проиграл «Ювентусу» со счётом 1:2. До матча Юрий Сёмин говорил, что Фёдор Смолов уже тренируется в общей группе, но против команды Сарри он так и не вышел. В интервью официальному сайту «Локомотива» нападающий рассказал о своём отпуске, осенних травмах, «Локомотиве» и, конечно же, о семье.

Нынешние 1:2 «Локо» резко отличаются от туринских. «Юве» был не так страшен В тот раз было ощущение неизбежности. Теперь — жутко обидно.

Об атмосфере Лиги чемпионов

«Конечно, это другой уровень. Никого не хочу обидеть, но вспоминаю, как после «Байера» мы

полетели в Оренбург – играть в 11 утра на искусственном поле. Вот как искать мотивацию в такие

моменты? С другой стороны – ты профессионал. Возможно, в 22-23 года я бы плевался и не смог

бы себя настроить. А сейчас уже понимаешь: «Надо ехать и выигрывать в любом случае, в любом

состоянии и в любое время года».

О неудачах российских клубов в еврокубках

«Возможно, ЦСКА решил сделать акцент на внутреннем чемпионате. «Краснодар» – думаю, их

немного обескуражил вылет из Лиги чемпионов. Я точно знаю, как сильно ребята туда хотели,

сколько к этому шли. Возможно, им показалось, что Лига Европы будет проще – не хватило

настроя. Ну а мы… В гостях у «Ювентуса» всё решили три минуты. Со стороны мне показалось так:

ребята играли, сражались 77 минут и подумали: «Мы можем обыграть «Ювентус»! Так на

мгновение потерялась концентрация. «Юве», по большому счету, ничего не создал – только удары

издалека. После матча я написал всем ребятам и поблагодарил за тот матч. Это было реально

очень круто, я гордился командой!»

Об осенних травмах и матче со скамейки из-за них

«У меня на протяжении всей карьеры 80% травм – осенью! Получаю мышечные повреждения –

думаю, это связано с изменением погоды. Специфика моей позиции на поле – много спринтовой,

рывковой работы – а это самая большая нагрузка на мышцы. Думаю, в последней травме

виновата перегрузка – большое количество игр, перелеты, где-то не до конца восстановился…Не

первая моя травма, уже спокойнее отношусь. Смотрел на Антона Миранчука – он был очень

грустный. Восстановление – это тяжело еще и психологически. Ежедневная монотонная работа в

зале, когда ты, по сути, ничего не можешь сделать – у тебя день сурка. Антоха с такой грустью

смотрел, как ребята тренируются… Ничего, скоро снова будет в строю!»

О целях и мечте играть в Европе

«Мечта играть в Европе осталась, но не хочу забегать вперёд. Уже неоднократно говорил о том, чего хочу – и это не сбывалось. Сейчас я определённо счастлив в «Локомотиве», мне комфортно. У нас очень сильная команда, и я уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь.



Я был и лучшим игроком, и лучшим бомбардиром – но сейчас мне очень хочется выиграть чемпионат с «Локомотивом» и как можно дольше играть в Лиге чемпионов».

Фёдор Смолов Фото: РИА Новости

О «Краснодаре»

«О «Краснодаре» у меня только самые тёплые воспоминания. Когда меня меняли в матче первого круга в Краснодаре, я поаплодировал болельщикам несмотря на то, что они свистели в мой адрес. Я не до конца это понимаю, но может, у них осталась какая-то обида. Тем не менее, я очень им благодарен за поддержку на протяжении всех трех лет.



Ну а сейчас я играю за «Локомотив» – и у нас свои задачи».

О создании семьи и сложности найти девушку

«У меня был раньше период, когда прям хотел детей, постоянно об этом думал… А сейчас понимаю, что для начала нужно найти человека и отталкиваться уже от этого. Найти девушку, которая будет видеть не статус, имидж и деньги, а именно тебя — непросто. Сейчас ещё и у общества такой нрав, что большая часть людей становится материально ориентированными. Думаю, всё зависит от твоего круга общения и компании. В ночном клубе ты вряд ли познакомишься с девушкой, которая будет ценить твои душевные и человеческие качества (смеётся)».

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О тех, кто поддерживает в сложные минуты

«Родители, лучший друг, агент – который также стал моим близким за последние 11 лет. Это самый близкий круг, которому я могу доверить свои переживания, размышления, могу поговорить. Но в то же время есть и то, что я оставляю сугубо для себя. Всё та же история с чемпионатом мира, после которого я действительно стал более закрытым – и это сказывается не только на «медийности», но и на обычном общении с людьми.



Я очень благодарен своему папе за то, как он меня воспитывал. Всё происходило в диалоге: не было запретов или рукоприкладства. Только разговор – с самого раннего возраста. Я считаю, что это самый правильный подход. Буду брать пример с отца!».

Об участии в небанальных проектах и знакомстве с Собчак

«Я считаю, что проекты или интервью не должны быть банальными. Вот пример – Ксения Собчак и ее новый Youtube-канал. Мне было интересно познакомиться с Ксенией Анатольевной, пообщаться с ней – конечно, я согласился. Или шоу CommentOut – я смотрел ребят и считаю, что это действительно смешная программа, они делают клёвый контент. Я доволен, что у нас с ними получилось».

О тех, кому бы не писал комментарии в шоу с Бузовой

«В шоу с Ольгой Бузовой не знал ни вопросов, ни заданий – перед съёмками мы составляли только стоп-лист по именам, которым мы точно не пишем комментарии. У меня это были первые люди страны, а также Юрий Палыч и Станислав Черчесов. Что было у Оли – не знаю».

О благотворительности и Доме культуры, которому помог

«Собираюсь посетить этот Дом культуры. Я пока не до конца понимаю, как туда добраться, да и график не позволяет. Но если получится – обязательно заеду. Очень благодарен жителям села за тёплые слова в мой адрес. Я занимаюсь благотворительностью исключительно потому, что мне хочется помочь, а не для того, чтобы кто-то об этом знал. Благотворительность не является «имиджевой историей». А ещё, мне кажется, что для того, чтобы кому-то помочь – необязательно иметь деньги. Главное – желание».

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Об отношении к хейту

«Думаю, меня больше хейтят, чем любят. У меня есть определённая модель поведения, и как человек, способный к анализу и размышлениям, я всё прекрасно понимаю. Но в то же время я не собираюсь делать что-то в угоду общественности. Я такой, какой есть: мои близкие друзья меня знают. А если мой образ или «картинка» людям не очень импонирует… Ну, окей».

О путешествиях в США и Италию

«Тяжело разделить всеобщее восхищение Америкой. Мне пока что, кроме Нью-Йорка, по энергетике особо ничего не зашло. С другой стороны, Америка прекрасна для жизни – в плане условий, наличия всего, уровня безопасности.



Летом я был на Капри. Проездом посетил Неаполь – незадолго до меня там побывали мои родители, им очень понравилось. Так что решил тоже посмотреть. Не грязновато ли? Да, пожалуй. Но по энергетике необычный город. И народ такой специфический. Неаполь отличается от остальной Италии».