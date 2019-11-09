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Алексей Миранчук, «Динамо», «Спартак». Обзор дня

Алексей Миранчук
«Чемпионат»
«Наполи», «Милан», «Ювентус» — все хотят Миранчука!
Уже скоро близнецов «Локомотива» могут разлучить.
Футбол 0

Скауты «Ювентуса» следили за Ал. Миранчуком в матче Лиги чемпионов

Скауты «Ювентуса» смотрели игру полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и «старой синьорой», сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, встреча «Локомотива» с «Ювентусом» проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу туринской команды. Победный мяч вингер чемпиона Италии Дуглас Коста забил на 90+3-й минуте. На счету Миранчука — один забитый мяч на 12-й минуте встречи.

В 15 матчах на клубном уровне Алексей Миранчук забил 8 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 16 млн.

«Наполи» и «Милан» заинтересовались Ал. Миранчуком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов двух итальянских клубов — «Наполи» и «Милана», сообщает Calciomercato.it.

Согласно информации источника, неполитанцы и «россонери» готовы составить конкуренцию в борьбе за 24-летнего хавбека «железнодорожников» туринскому «Ювентусу», который также следит за россиянином.

В 15 матчах текущего сезона на клубном уровне Алексей Миранчук забил 8 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 16 млн.

«Ювентус», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (18) — на 7-м месте, «Милан» (12) — на 13-м.

Если Миранчук хочет в Европу, он должен задуматься над своей игрой
Очень неоднозначный матч в исполнении Алексея в Турине.

«Ахмат» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Серия «Ахмата» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. Ранее клуб из Грозного дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Урал» не выигрывает в РПЛ уже в течение трёх встреч кряду. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.

«Урал», набрав 19 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Ахмат» (15) — 14-е.

В следующем туре грозненский клуб 23 ноября на выезде сыграет с «Оренбургом», а команда из Екатеринбурга на следующий день дома примет московский «Спартак».

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
08 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

Новиков стал полноправным главным тренером «Динамо»

Кирилл Новиков стал полноправным главным тренером московского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба. Ранее «Чемпионат» первым и единственным сообщил, что бело-голубые намерены подписать с 38-летним специалистом полноценный контракт.

«Футбольный клуб „Динамо“ Москва и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона 2019–1920 гг., согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды.

Соглашение подписано в соответствии с требованиями регламентов РФС и РПЛ. Сегодня решение было утверждено советом директоров клуба", — сказано в заявлении пресс-службы «Динамо».

Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова. Под его руководством команда в трёх матчах РПЛ сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Ахматом» (1:1) и обыграла ЦСКА (1:0).

Как бывший судья из ПФЛ возглавил клуб РПЛ. Второй шанс Новикова в «Динамо»
Экс-игрок бело-голубых сделал правильный выбор между судейской карьерой и родным клубом.

«Спартак» объявил о сотрудничестве с клубом из второго дивизиона Германии

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», выступающим во втором дивизионе страны. В 2017 году команду возглавлял нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско.

«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», выступающим во второй бундеслиге. Соглашение между клубами предусматривает целый ряд направлений для развития партнёрских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

«Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды. Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того меморандум предусматривает сотрудничество в сфере коммерции и развития брендов», — говорится в сообщении красно-белых.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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