«Наполи», «Милан», «Ювентус» — все хотят Миранчука!

Скауты «Ювентуса» следили за Ал. Миранчуком в матче Лиги чемпионов

Скауты «Ювентуса» смотрели игру полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и «старой синьорой», сообщает Corriere dello Sport.



Напомним, встреча «Локомотива» с «Ювентусом» проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу туринской команды. Победный мяч вингер чемпиона Италии Дуглас Коста забил на 90+3-й минуте. На счету Миранчука — один забитый мяч на 12-й минуте встречи.



В 15 матчах на клубном уровне Алексей Миранчук забил 8 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 16 млн.

«Наполи» и «Милан» заинтересовались Ал. Миранчуком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов двух итальянских клубов — «Наполи» и «Милана», сообщает Calciomercato.it.



Согласно информации источника, неполитанцы и «россонери» готовы составить конкуренцию в борьбе за 24-летнего хавбека «железнодорожников» туринскому «Ювентусу», который также следит за россиянином.



В 15 матчах текущего сезона на клубном уровне Алексей Миранчук забил 8 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 16 млн.



«Ювентус», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (18) — на 7-м месте, «Милан» (12) — на 13-м.

Если Миранчук хочет в Европу, он должен задуматься над своей игрой Очень неоднозначный матч в исполнении Алексея в Турине.

«Ахмат» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 0:0.



Серия «Ахмата» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. Ранее клуб из Грозного дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Урал» не выигрывает в РПЛ уже в течение трёх встреч кряду. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.



«Урал», набрав 19 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Ахмат» (15) — 14-е.



В следующем туре грозненский клуб 23 ноября на выезде сыграет с «Оренбургом», а команда из Екатеринбурга на следующий день дома примет московский «Спартак».

Новиков стал полноправным главным тренером «Динамо»

Кирилл Новиков стал полноправным главным тренером московского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба. Ранее «Чемпионат» первым и единственным сообщил, что бело-голубые намерены подписать с 38-летним специалистом полноценный контракт.



«Футбольный клуб „Динамо“ Москва и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона 2019–1920 гг., согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды.



Соглашение подписано в соответствии с требованиями регламентов РФС и РПЛ. Сегодня решение было утверждено советом директоров клуба", — сказано в заявлении пресс-службы «Динамо».



Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова. Под его руководством команда в трёх матчах РПЛ сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Ахматом» (1:1) и обыграла ЦСКА (1:0).

Как бывший судья из ПФЛ возглавил клуб РПЛ. Второй шанс Новикова в «Динамо» Экс-игрок бело-голубых сделал правильный выбор между судейской карьерой и родным клубом.

«Спартак» объявил о сотрудничестве с клубом из второго дивизиона Германии

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», выступающим во втором дивизионе страны. В 2017 году команду возглавлял нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско.



«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», выступающим во второй бундеслиге. Соглашение между клубами предусматривает целый ряд направлений для развития партнёрских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.



«Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды. Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того меморандум предусматривает сотрудничество в сфере коммерции и развития брендов», — говорится в сообщении красно-белых.