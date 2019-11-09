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Красота дня – жена нападающего «Уфы» Вячеслава Кротова Дарья, фото

Красота дня
«Чемпионат»
Свою любовь Кротов встретил в родной Астрахани. И больше не отпускал
В рубрике «Красота дня» — главная болельщица лучшего футболиста «Уфы» по итогам октября.
Футбол / РПЛ

Клубы РПЛ традиционно подводят итоги месяца и выбирают лучших игроков. В «Уфе» лауреатом октября стал нападающий Вячеслав Кротов. За этот период он забил всего один мяч, но именно он принёс уфимцам ничью в матче с ЦСКА в рамках РПЛ. Остальные матчи игрок начинал в основном составе, что говорит о степени тренерского доверия.

Вячеслав перешёл в «Уфу» из московского «Спартака» в 2015 году, а вместе с ним в Башкортостан отправилась и красавица Дарья. С будущей супругой Вячеслав познакомился в 2012 году, ещё выступая за «Волгарь» из родной Астрахани, а узаконили они свои отношения 1 июня 2017 года. Весной 2018-го у пары родился первенец, которого назвали Александром.

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