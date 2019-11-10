В Германии «Баварии» даже тренер не нужен. «Боруссию» уничтожили без него

От встречи традиционных фаворитов Бундеслиги «Баварии» и дортмундской «Боруссии» ждали чего-то более интересного, чем в результате получили. Если не яркого футбола, то минимум игры на равных и интриги до последних минут. В предыдущие два сезона мюнхенцы тоже громили конкурента на своём поле (6:0 в сезоне-2017/18 и 5:0 в сезоне-2018/19), но теперь, казалось, чемпион не том состоянии, чтобы раскатать команду Люсьена Фавра. Вдобавок «Бавария» только что пережила стресс – увольнение главного тренера Нико Ковача, которого сменил в качестве «исполняющего обязанности» Ханс-Дитер Флик. Если вы не в курсе, это многолетний помощник Йоахима Лёва в сборной Германии, не тренировавший самостоятельно после работы с 2000-го по 2005-й годы с «Хоффенхаймом».

Ковач не дал игрокам «Баварии» свободы на поле. Его отставка логична Тот случай, когда искал баланс на поле, а нашёл жуткую предсказуемость.

Каким-то образом Флику удалось быстро привести команду в чувство и вернуть игру. В середине недели новый главный дебютировал с победы в Лиге чемпионов над «Олимпиакосом» (2:0), обеспечившей место в плей-офф, а в субботу «Бавария» под его руководством третий раз подряд разгромила дома Дортмунд.

Хозяева одержали заслуженную победу, а «Боруссия» ничем не напоминала команду, совершившую потрясающий камбэк в матче Лиги чемпионов с «Интером». Статистика ударов по воротам обескураживает – 18:2 (в створ – 5:0)! Хуже того, гости потеряли из-за травмы Джейдона Санчо, покинувшего поле до перерыва.

Дортмунд подкосил гол Роберта Левандовского на 17-й минуте. Экс-нападающий «Боруссии» грамотно открылся под подачу Бенжамена Павара и свободно забил ударом головой с линии вратарской. В начале второго тайма «Бавария» увеличила преимущество, организовав блестящий контрвыпад со своей половины поля. Судья зафиксировал было офсайд, но система VAR подтвердила, что всё чисто. Потом Левандовски оформил дубль, укротив мяч в штрафной соперника двумя касаниями. Кстати, теперь на счету поляка 12 голов в шести матчах с Дортмундом. Наконец, в концовке автогол сотворил защитник Матс Хуммельс, вернувшийся в летнее трансферное окно из «Баварии» в «Боруссию».

Теперь во время паузы на матчи сборных руководство «Баварии» должно определиться с кандидатурой нового главного тренера. В СМИ назывались шесть имён – Эрик тен Хаг, Томас Тухель, Арсен Венгер, Массимилиано Аллегри, Ральф Рангник и Жозе Моуринью. Правда, Тен Хаг и Тухель это скорее варианты на будущее, так как прямо сейчас они не собираются уходить соответственно из «Аякса» и «ПСЖ». По поводу Венгера и Аллегри поступает противоречивая информация. То ли мюнхенский клуб всё ещё рассматривает эти кандидатуры, то ли уже окончательно отказался. Сообщалось и о том, что сам Аллегри хотел бы возглавить не «Баварию», а «Манчестер Юнайтед». Рангника, судя по всему, точно не будет – ему и в спортивном департаменте компании «Ред Булл» комфортно. Но самая любопытная фигура, конечно же, Моуринью. Говорят, португалец готов принять предложение «Баварии», учит немецкий язык и попросил на переговорах контракт до лета 2022-го. Руководство чемпионов Германии взвешивает все «за» и «против» в истории с назначением Жозе, при этом пока ещё действующий президент клуба Ули Хёнесс не рад этой идее. «В Германии я пока не работал, – рассуждал сам Моуринью весной этого года в интервью для Sky Sports. – Почему бы и нет? Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом и взять пятое чемпионство в ещё одной стране. Впрочем, желания не всегда исполняются. Мои амбиции не ограничены этим маленьким капризом».

Наверное, переезду Моуринью в Мюнхен сильнее всех обрадуется главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, ведь португалец, по слухам, претендует и на его место. Однако две победы с общим счётом 6:0 упрочили позиции Флика. Вполне возможно, его оставят до конца сезона, а летом «Баварию» возглавит тен Хаг или Тухель.