«Спартак» может играть и без Бакаева». Тедеско – о победе и планах на перерыв

Для Доменико Тедеско матч с «Крыльями Советов» стал третьим домашним в РПЛ, но лишь первым победным. До этого на «Открытие Арене», если не считать кубковое противостояние с «Ростовом», красно-белые побеждали ещё в августе в матче с ЦСКА. Неудивительно, что после уверенной победы над самарцами в раздевалку хозяев пришёл президент клуба – Леонид Федун.

– Что сказал Леонид Федун в раздевалке после матча? – спрашиваем у Тедеско.

– Это дела команды, они должны остаться внутри.



– Но он был доволен?

– Мы выиграли, хотя давно не побеждали дома. Наверное, он доволен, но лучше спросить у него.



– «Спартак» отлично провёл первый тайм. Это лучший первый тайм команды с тех пор, как вы её возглавили?

– Сложно говорить о прошедших матчах, предыдущие первые таймы я уже не помню. Но в целом мы провели хороший матч, все выполнили установку на игру и сыграли дисциплинированно. Да, в некоторых моментах, когда «Крылья» владели мячом, было тяжеловато, но наш план сработал. Мы хотели прессинговать их с помощью трёх игроков в атаке – для этого выше поднимался Бакаев. По большому счёту, у «Крыльев» не было моментов и даже ударов в створ в первом тайме. Но нам ещё есть над чем работать.

И всё-таки «Спартак» прогрессирует. «Крылья» обыграны почти без шансов У самарской команды – два удаления, но проиграла она не из-за них.

– В первом тайме судья не назначил очевидный пенальти. Что вы можете сказать о судействе в РПЛ в целом?

– Не хочу говорить о судьях. На пресс-конференции я просто сказал, что для меня фол на Джордане – это пенальти. Если бы мы забили второй мяч на 26-й минуте, то были бы увереннее в себе, на ребят было меньше давления и атмосфера на стадионе тоже стала бы ярче. При счёте 2:0 всё сразу стало бы проще, так что нам нужны были позитивные эмоции. Но, к сожалению, этого не случилось.



– В матче с «Арсеналом» на поле не было Бакаева, а когда он вышел против «Крыльев», «Спартак» преобразился. Показалось, что «Спартак» с ним и без него – это две разные команды. Всё действительно так зависит от одного Зелимхана?

– Вы правы, он действительно очень важный игрок, и его сложно заменить. Да, прошлый матч мы проиграли, но у нас были шансы забить и без Бакаева. Тот же Мельгарехо, Айртон или Джордан могли отправить мяч в ворота. «Спартак» может играть и без Бакаева.

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– Ему действительно стоит прибавлять в позиционных атаках?

– Бакаеву иногда не хватает терпения – он немного торопится с принятием решения. Но, с другой стороны, он полностью выполняет нашу установку. Даже если он ошибается в передачах, то нет ничего страшного. В большинстве ситуаций времени принять решения у него совсем немного, его сразу накрывают соперники. Бакаев сыграл здорово, но ему было непросто. Он уходил на позицию Зобнина, а когда соперник играет в пять защитников, как «Крылья», то на фланге создавался перевес три в два. Поэтому они с Ромой и менялись позициями – старались раздёргать соперника на противоходе.

– Как вам игра Зобнина на правом фланге, особенно его атакующие действия?

– Зобнин сыграл прекрасно, он прогрессирует на этой позиции. У Ромы получается удачно играть в атаке, он видит правильный момент для подключения в штрафную. В первом тайме, например, у него был хороший момент – не хватило буквально нескольких секунд. Так что мы довольны его игрой на этой позиции.

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– Под конец игры на поле вышел Шюррле. Но кажется, что у него есть какие-то психологические проблемы. Вы обсуждаете их с ним?

– Мы разговариваем с ним каждый день: никаких проблем у него нет. Тем более психологических. Он прекрасно себя чувствует и всегда рвётся в бой. На неделе он пропустил несколько тренировок из-за травмы, поэтому и не попал в стартовый состав, плюс у нас есть Джордан и Понсе – они тоже сыграли неплохо. Но Шюррле прекрасно вышел на замену и помог команде.



– Сейчас будет перерыв на матчи сборных. Как планируете его провести?

– У нас в команде немало ребят, которые уезжают в сборные. В первую очередь я желаю им удачи и здоровья, чтобы все вернулись без травм. Мы воспользуемся паузой, чтобы уделить больше внимания индивидуальной работе с футболистами, в частности с молодыми игроками, которые остаются в команде. Сейчас у нас был плотный, «английский» график, поэтому на это просто не было времени.



– Пойдёте ли на матч «Спартака-2»?

– Да, в среду мы идём на «Спартак-2».

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– Соглашение с «Эрцгебирге» – ваша инициатива? Какие могут быть преимущества у «Спартака» от этого союза?

– Этот вопрос лучше задать Томасу (Цорну. – Прим. «Чемпионата»), я не так много об этом знаю. Но для меня «Эрцгебирге» как семья. Они дали мне путёвку в жизнь, ведь это моя первая профессиональная команда. До этого я тренировал только молодёжку в «Хоффенхайме», а когда пришёл в «Эрцгебирге», команда была на дне. Но нам удалось выиграть восемь из одиннадцати матчей и остаться во второй Бундеслиге. Так что о том времени воспоминания у меня самые тёплые.