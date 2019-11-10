Вилков снова отличился. Теперь недоволен «Оренбург»

Всю прошлую неделю нижегородского рефери Михаила Вилкова «полоскали» в прессе. Даже публичное выступление судейского начальника Александра Егорова в защиту сотрудника не снизило градус напряжённости вокруг арбитра. Казалось, после такой шумихи Вилков как минимум получит паузу, но вместо этого получил новое назначение — на матч «Оренбург» — «Уфа». И снова вызвал недовольство своей работой — на сей раз у главного тренера местной команды.

— Есть правила игры: когда футболист вводит мяч руками в своей штрафной и потом разбивают локтем лицо Деспотовичу на последних минутах, на мой взгляд это чистый 11-метровый и удаление, — заявил в эфире «Матч ТВ» Владимир Федотов. — Сейчас как обычно посмотрят, вынесут вердикт, но нам это очков не прибавит. Не знаю, чем мы перед кем провинились, но дома, на мой взгляд, опять неадекватное судейство. Опять мне скажут, что надо заниматься своими тренировочными делами, но мы честно тренируемся, может чего-то не хватает, но тем не менее существуют правила игры в футбол, которые все должны соблюдать.



Эпизод, о котором говорит Федотов, случился на 87-й минуте. «Оренбург» к этому времени уже максимально упростил игру и буквально завалил штрафную уфимцев навесами. После одного из них, в исполнении Малых, Пуцко локтем разбил губу Деспотовичу. Форвард от боли ещё в полёте схватился рукой за лицо. Вилков находился неподалёку от эпицентра событий, но оставил эпизод без внимания.

По мнению бывшего рефери ФИФА Сергея Хусаинова, Вилков ещё в первом тайме имел основания назначить пенальти в ворота «Уфы» — за игру рукой всё того же Пуцко. «Вилков ошибся, не назначив пенальти в матче «Оренбург» — «Уфа», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым. — Ситуация, как к в кинофильме «Берегись автомобиля», только если заменить ногу на руку: «Это рука — у того, у кого надо рука...» Чистая игра рукой в мяч в своей штрафной со стороны Пуцко. Чистый пенальти».

Интересно, что на это скажет господин Егоров?