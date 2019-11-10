Рука и офсайд. «Ливерпуль» забил «Сити» 2 гола за 15 минут, но будет скандал

Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — главное событие выходных, да и всего месяца. Первая и вторая команды Англии сошлись в матче за шесть очков, который, по мнению Моуринью, может убить чемпионскую гонку. Если «Ливерпуль» выигрывает – отрывается от «Сити» на девять очков. Победа гостей возвращает их на расстояние в одну победу от команды Клоппа.

Матч обещал быть напряжённым и драматичным, но главные роли с первых же минут достались судьям: арбитру Майкл Оливер и операторам VAR. Подачу де Брёйне прервал Александер-Арнольд, «Ливерпуль» быстро провёл контратаку, Гюндоган неудачно выбил мяч прямо на ногу Фабиньо, а бразилец красивым дальним ударом застал врасплох Браво, который подменял травмированного Эдерсона. Классный гол. Видео

Но можно ли было его засчитывать? На повторе с одного из ракурсов хорошо видно, что мяч попал в отставленную руку защитника и изменил направление. С этого и началась голевая атака «Ливерпуля» — с нарушения в собственной штрафной.

В студии Sky Sports этот эпизод разобрали детально и со всех возможных ракурсов. Вот как это выглядело.

Разве у операторов VAR нет этого ракурса? Как ещё можно объяснить, что арбитр послушал своих помощников, после чего не стал отменять гол?



Пропустив, «Сити» помчался отыгрываться – и сразу привёз себе ещё один гол. Мощная контратака, отличный кросс Робертсона, удар Салаха в касание – 2:0. Снова красиво.

И снова вопрос. Разве не было офсайда? Этот эпизод даже не стали рассматривать, хотя на повторе положение «вне игры» кажется очевидным.

Можно вспомнить, как в матче «Тоттенхэма» с «Шеффилд Юнайтед» в комнате VAR чертили линии, чтобы с точностью до миллиметра определить офсайд у гостей. Почему-то сейчас этого делать не стали – хотя офсайд кажется более явным.

Возможно, проведение прямых линий с соблюдением всех правил перспективы показало бы, что Салах находился в правильном положении. Но этот эпизод даже не стали рассматривать.



В общем, слишком много вопросов возникло в первые 15 минут матча, учитывая, что от него зависит судьба чемпионской гонки в Англии.