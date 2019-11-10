Первый гол сломал игру Гвардиолы. Чемпион не имеет права быть таким хрупким

Трудновато отвлечься от факта, что перед первым голом была очевидная игра рукой Александер-Арнольда в собственной штрафной. Но если всё-таки это сделать, надо признать: произошедшее не было для гостей концом света.

Счёт стал 1:0 на седьмой минуте. Очень неприятное развитие событий, ведь уступать в счёте на «Энфилде» — одно из самых неприятных занятий, которые только бывают в футболе. Но ведь Хосеп Гвардиола, планируя матч, вряд ли мог полностью исключить, что его команде придётся отыгрываться. Это как бы часть игры: ты пропускаешь, матч продолжается. Более того, «Сити» скорее повезло пропустить так рано: у них оставался весь матч, чтобы спастись. Учитывая это, просто удивительно, что команда так развалилась.

Рука и офсайд. «Ливерпуль» забил «Сити» 2 гола за 15 минут, но будет скандал Даже два скандала. Что вообще происходит с VAR?

С гола Фабиньо до конца первого тайма (с 7-й по 47-ю минуту) тройка игроков «Сити», которые сделали больше всего пасов, выглядит так: Фернандиньо (34), Анхелиньо (31), Гюндоган (28). Исчерпывающе, спасибо, что обошлось без Браво. Владение мячом было за гостями, но «Ливерпулю» оказалось очень легко направлять его прессингом на самых неопасных соперников. Огромную роль в этом сыграли Фирмино и Мане: именно они оттягивались назад и перекрывали линии паса. «Сити» оставалось атаковать через Анхелиньо, чьи навесы в борьбу вызовут скорее удивление, чем страх у ван Дейка и Ловрена.

Легко поддаваясь прессингу хозяев, игроки «Сити» в обороне оказались тотально не готовы к самому простому оружию Юргена Клоппа. В его системе плеймейкерами фактически являются крайние защитники. Не давать им пространства для подачи и вынуждать возвращать мяч в центр – ключевая задача обороняющейся команды. Гости с этим не справились. С 7-й по 47-ю минуту «Ливерпуль» выполнил шесть пасов под удар, четыре из них на счету Робертсона и Александер-Арнольда. Это провал. «Сити» был закономерно наказан типичным голом Салаха после низкого кросса Робертсона.

Единственное, что было нетипичным в этом голе, его лёгкость. Мало кто из защитников проигрывает Салаху рывок так быстро, как это сделал Анхелиньо.



По идее, с начала второго тайма «Сити» должен был показывать свой лучший футбол, но по факту гости даже не выучили ошибок первого тайма. Гол Мане как-то подозрительно напоминает гол Салаха: проход по флангу (на этот раз Хендерсона), навес, а на дальнем фланге крайний защитник (на этот раз Уолкер) теряет своего игрока.

0:3, и если в первом голе всё сложно, то второй и третий – классические «дешёвые» голы, как их принято называть в Англии.



Можно только догадываться, каким был изначальный план Гвардиолы на матч. Его команда провалилась не тактически, а психологически, потому что допускала простые ошибки. При счёте 0:3 игра успокоилась до почти случайного гола Бернарду: момент не был опасным, но португальцу удался невероятно точный удар. До конца матча оставалось 12 минут, ещё четыре добавил судья. Итого 16.

В эти 16 минут «Сити» играл прекрасно. Кроме шуток: «Ливерпуль» играл на вынос, точность паса хозяев упала до 45%! Клоппу пришлось сделать две оборонительные замены, чтобы защитить преимущество в два гола. «Сити» имел явный голевой момент, когда Уолкер с пяти метров пробил головой выше. И это всё было так быстро, так интенсивно, гости так легко возвращали владение на чужой половине поля после потерь, что, глядя на это, хотелось задать один вопрос: почему только сейчас?



С 7-й по 77-ю минуту «Сити» трусливо держал мяч, двигал его со скоростью «Баварии» Нико Ковача, не рисковал в стыках и тратил на судью больше времени, чем на соперников. И только на последних минутах игры оказалось, что команда способна создать «Ливерпулю» серьёзные проблемы. Но почему так поздно?

Никто не сомневается, что команда Пепа Гвардиолы умеет здорово играть в футбол. Но, чтобы стать чемпионом Англии, этого недостаточно. Нужно кое-что ещё. Например, играть в свой лучший футбол с первой до последней минуты на «Энфилде», в том числе когда проигрываешь. Просто 16 минут классного футбола на «Энфилде» было и у «Норвича», так что этого маловато. Можно было попробовать поиграть так хотя бы час.

Клопп – единственный тренер, который чаще выигрывал у Пепа, чем проигрывал ему Гвардиола даже изменил стиль игры, чтобы перестать проигрывать.

Клопп опять победил Гвардиолу и упрочил своё преимущество в личных встречах. Не говоря уже о преимуществе в турнирной таблице – для него оно прямо сейчас намного важнее.



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